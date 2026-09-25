Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Muhammed Ebu'ş-Şamat, kardeşi Salih'in yanında "Yeşiller"in saflarında oynamaktan gurur duyduğunu ifade ederek Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğunu kazanma arzusunun altını çizdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, yarın cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının grup aşamasındaki ikinci hafta karşılaşmasında Umman Milli Takımı ile karşılaşacak.

Ebu'ş-Şamat, bugün cuma günü Suudi Arabistan gazetesi "El-Yevm"in aktardığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Salih ile milli takımda oynamaktan gurur duyuyorum. Eğer dikkat çekici bir performans sergilediysek, bu tüm oyuncuların sayesindedir. Burada hepimiz tek bir aileyiz ve hepimiz kardeşiz."

Sahadaki mevkisinin bektan kanata değişmesiyle ilgili ise şöyle yanıt verdi: "Teknik direktör (Yorgos) Donis'ten talimatları aldım ve sahada uyguladım. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın bana ihtiyaç duyduğu her yerde, ister kanat ister bek olarak oynamaya hazırım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Herhangi bir baskı yaşamıyoruz, çok yüksek bir özgüvene sahibiz. Turnuvayı kendi taraftarlarımızın arasında oynuyoruz ve bunu mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Her maçı ayrı ayrı ele alıyoruz ve kupayı kaldırmak ve taraftarları mutlu etmek için odaklanmaya çalışıyoruz."

Şöyle tamamladı: "Teknik direktör bize Umman Milli Takımı hakkında bir sunum yaptı ve onları iyi çalıştık. Yarınki maça hazırlanmak için bunu uygulamaya ve elimizdeki her şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz."

"Yeşiller"in, önümüzdeki salı günü üçüncü haftada Irak'a karşı oynayacağı maçın sonucundan bağımsız olarak Körfez turnuvasının yarı finaline yükselmesini garantilemek için Umman karşısında herhangi bir sonuçla galip gelmesi gerekiyor.