Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, Michael Olise'nin transferinin perde arkasını açıkladı ve Bavyera kulübünü Crystal Palace'tan Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya yönelten etkenleri anlattı. Ayrıca Harry Kane'in gösterdiği büyük gelişimden ve takımın liderlerinden biri ile en öne çıkan oyuncularından biri haline gelmesinden söz etti.

Eberl, "Sabiner 51" dergisine yaptığı açıklamalarda, İngiltere'de birkaç akademi arasında geçiş yapan Olise'nin nispeten istikrarsız kariyerinin, yeteneklerinden şüphe duymak için yeterli bir sebep olmadığını söyledi ve zorlukların aşılmasının oyuncunun kişiliğinin şekillenmesine ve gelişimine de katkıda bulunabileceğini vurguladı.

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Şöyle ekledi: "Bir futbolcuyu tanımak için her şeyden önce onu tanıyan kişilerle konuşmanız gerekir; ister takım arkadaşları olsun ister rakipleri. Michael'ın durumunda ise, o dönem Oliver Glasner'in Crystal Palace'taki teknik direktörü olması ve spor direktörümüz Christoph Freund'un Glasner'i çok iyi tanıması gibi bir avantajımız vardı."

Devam etti: "Bir teknik direktör size 'Tabii ki, alın onu, alın' dediğinde, sorgulamaya başlarsınız. Ama Glasner, 'Öğreneceği daha çok şey var ve ona ihtiyacımız var' dedi. Bu da bize Michael'a ne kadar değer verdiğini gösterdi. Ardından oyuncunun kendisiyle görüşmelerimiz geldi; onunla futbol konuşmak gerçek bir keyif."

Eberl sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, yüksek seviyede, sol ayaklı ve Bayern Münih'in özelliklerine uygun bir kanat oyuncusuyla anlaştığımızı biliyorduk. Ama bu denli olağanüstü bir oyuncu olduğunun ortaya çıkması, farklı bir mesele. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli nedeniyle transferin bedeli beklenen bir rakamdı; ayrıca gelişimi, çevresindeki ortama ve birlikte oynadığı takıma da bağlı."

Lider Kane

Eberl ardından Harry Kane'den söz etti ve İngiliz golcünün Bayern Münih içinde nasıl gelişerek etkili bir lider haline geldiğini anlattı.

Şöyle dedi: "Sorunlar yaşayan bir takımda, Harry Kane gibi bir oyuncunun bile en iyi seviyesini ortaya koyması zorlaşır. Şu anda ise çevresindeki her şey yolunda gidiyor."

Bavyeralı yönetici, teknik direktör Vincent Kompany'nin ilk sezonundan, Bayern'in Barcelona'ya 4-1 yenildiği bir anı hatırlatarak şunları söyledi: "Maçtan sonra Vinnie takıma, 'Olanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordu. O anda Harry ayağa kalktı ve etkileyici bir konuşma yaptı, doğrudan konunun özüne değindi."

Şöyle ekledi: "O günden beri performansıyla takıma liderlik etti ve sorumluluk almaktan bir gün bile kaçmadı. Onu dünya çapında, açık sözlü bir golcü olarak tanıyorduk; ancak bugün oynadığı şekil ve sistemin ve takım arkadaşlarının ona üstlenme imkânı tanıdığı rol, olağanüstü. Tüm uygun unsurlar bir araya geldiğinde bir oyuncunun ulaşabileceği noktanın en iyi örneği o."