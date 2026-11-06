Baş gözlemci Nils Schmadtke, Bayern Münih'ten ayrılmasına ilişkin süreçte kendisine yöneltilen ağır suçlamaları kesin bir dille reddetti.

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"Son günlerde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıp yapmamayı uzun süre düşündüm. Normalde yaptığım işin konuşmasına izin veririm. Ancak bu kez mesele işim değil, karakterim. Bu yüzden birkaç şeyi açıkça söylemek istiyorum" diye yazdı Schmadtke, perşembe günü LinkedIn'de.

Uzun yıllar Bundesliga'da yöneticilik yapan Jörg Schmadtke'nin 37 yaşındaki oğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Gizli bilgileri medyaya hiçbir zaman aktarmadım. Ne Münih'te ne de başka bir yerde. Sorumluluğum altındaki insanları hiçbir zaman küçümsemedim. Talepkâr biriyim; konu kalite olduğunda zaman zaman rahatsız edici de olabilirim. Ama saygısız değilim. Ayrıca yazılanların hiçbiri, uzaktan yakından FC Bayern'den ayrılmamla ilgili değildi. Kurum içi süreçler hakkında kamuoyu önünde konuşmam. Daha önce çalıştığım hiçbir yerde bunu yapmadım, şimdi de yapmayacağım."

Schmadtke böylece, kendi açısından FC Bayern'den erken ayrılmasının gerçek nedenlerinin ne olduğunu açıklamadı. Son haftalarda çıkan çeşitli haberlerde Schmadtke, diğer şeylerin yanı sıra fazla sert bir yönetim tarzı benimsemek ve ekibindeki kurum içi bilgileri medyaya aktarmakla suçlanmıştı. FC Bayern pazartesi günü, 31 Ocak 2027 itibarıyla yolların planlanandan önce ayrılacağını duyurdu. Schmadtke'nin sözleşmesi başlangıçta 2027 yazına kadar geçerliydi.

FC Bayern'de Schmadtke'nin yerine geçecek isim olarak ilk etapta Manchester United'da gözlemcilik faaliyetlerinden sorumlu olan Christopher Vivell öne çıkmıştı. Ancak TZ gazetesine göre bu seçenek artık gündemdeki ağırlığını yitirdi. Bunun arka planında şu var: Yeni isim arayışıyla görevlendirilen sportif direktör Christoph Freund, Vivell'i RB Salzburg'da birlikte çalıştıkları dönemden tanıyor. Ancak spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in, RB çevresinden bir başka kilit ismin Bayern'e getirilmesine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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FC Bayern: Nils Schmadtke, Max Eberl'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görülüyor

Schmadtke, Ekim 2024'te FC Bayern'in profesyonel takımı ve altyapısına yönelik gözlemcilik faaliyetlerinin başına geçmişti. Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görülüyor. İkili daha önce Borussia Mönchengladbach'ta birlikte çalışmıştı.

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"FC Bayern'de geçirdiğim dönem öğreticiydi ve çok olumlu bir deneyimdi. Bu büyüklükte, bu hedeflere ve bu tempoya sahip bir kulüpte çalışmak, mesleki ve kişisel açıdan gelişmemi sağladı" diye yazdı Schmadtke. "Bu iki yılda kurduklarımızla gurur duyuyorum. Gözlemcilik departmanını yeniden yapılandırdık, profesyonel takımla kampüs arasındaki iş birliğini güçlendirdik ve oyuncularla iletişim kurma konusunda yeni yollar izledik. Bu bir ekip çalışmasıydı. Ekibime emekleriniz, fikirleriniz ve güveniniz için teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı."