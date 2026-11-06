Baş gözlemci Nils Schmadtke, Bayern Münih'ten yakında ayrılmasına ilişkin ağır suçlamaları kesin bir dille reddetti.

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"Son günlerde çıkan haberlere yanıt verip vermemeyi uzun süre düşündüm. Normalde işimin konuşmasına izin veririm. Ancak bu kez mesele işim değil, karakterim. Bu yüzden birkaç şeyi açıkça söylemek istiyorum" diye yazdı Schmadtke perşembe günü LinkedIn'de.

Uzun yıllar Bundesliga'da yöneticilik yapan Jörg Schmadtke'nin 37 yaşındaki oğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Medya kuruluşlarına hiçbir zaman gizli bilgi aktarmadım. Ne Münih'te ne de başka bir yerde. Sorumluluğum altındaki insanları hiçbir zaman küçümsemedim. Talepkârımdır; konu kalite olduğunda rahatsız edici de olabilirim. Ama saygısız değilim. Ayrıca yazılanların hiçbiri FC Bayern'den ayrılmamla uzaktan yakından ilgili değildi. Kulüp içindeki süreçler hakkında kamuoyu önünde konuşmam. Çalıştığım hiçbir yerde bunu yapmadım, şimdi de yapmayacağım."

Schmadtke böylece FC Bayern'den erken ayrılmasının kendisine göre gerçek nedenlerinin ne olduğunu açıklamadı. Son haftalarda çıkan çeşitli haberlerde Schmadtke, diğer şeylerin yanı sıra fazla sert bir yönetim tarzı benimsemek ve ekibine ait kulüp içi bilgileri medyaya aktarmakla suçlanmıştı. FC Bayern, pazartesi günü Schmadtke ile 31 Ocak 2027 itibarıyla yollarını erken ayıracağını açıkladı. Schmadtke'nin sözleşmesi başlangıçta 2027 yazına kadar geçerliydi.

FC Bayern: Nils Schmadtke, Max Eberl'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görülüyor

Schmadtke, Ekim 2024'te FC Bayern'in profesyonel takımı ve altyapısı için oyuncu izleme departmanının başına geçmişti. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görülüyor. İkili daha önce Borussia Mönchengladbach'ta da birlikte çalışmıştı.

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Schmadtke sözlerini şöyle sürdürdü: "FC Bayern'deki dönemim öğreticiydi ve benim için çok olumlu bir deneyim oldu. Bu büyüklükte bir kulüpte, böylesine yüksek beklentiler ve bu tempoyla çalışmak mesleki ve kişisel açıdan gelişmemi sağladı. Bu iki yılda kurduklarımızla gurur duyuyorum. Oyuncu izleme departmanını yeniden yapılandırdık, profesyonel takım ile altyapı arasındaki bağı güçlendirdik ve oyuncularla iletişim kurma konusunda yeni yollar izledik. Bu bir ekip çalışmasıydı. Ekibime emekleri, fikirleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Sizler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı."