Kazuyoshi Miura, 59 yaşında Japonya üçüncü liginde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak bir kez daha tarihe geçti. Sevgiyle “Kral Kazu” olarak anılan efsanevi forvet, profesyonel kariyerinin 42. sezonunda Fukushima United formasıyla oyuna sonradan girerek rekorunu geliştirdi.

Reklam

Kral Kazu bir kez daha tarih yazdı

Miura, sıra dışı kariyerine bir başka dikkat çekici başarı ekledi. Efsanevi forvet, cumartesi öğleden sonra Japonya üçüncü liginde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Tam 59 yıl, 8 ay ve 12 günlükken Fukushima United formasıyla sahaya çıkan Miura, takımının FC Ryukyu'yu evinde 4-1 yendiği maçta ikinci yarının uzatma dakikalarında oyuna girerek galibiyetin korunmasına yardımcı oldu.

Kısa süreliğine de olsa sahaya çıkması, J.League'de uzun süredir elinde tuttuğu yaş rekorunu daha ileri taşımasına yetti. Bu son kilometre taşı, taraftarların sevgiyle “Kral Kazu” diye andığı oyuncunun mirasına bir başarı daha ekledi.

Lig maçlarına dikkat çekici dönüş

Cumartesi günkü maç, tecrübeli golcü için rekor kırdığı yaşın ötesinde de büyük önem taşıyordu. Bu, 2021 sezonundan bu yana normal bir lig karşılaşmasındaki ilk resmî maçıydı.

Miura, 2021 sezonunda hâlâ Japonya'nın en üst liginde mücadele ediyordu. Oyuncusu olduğu Yokohama FC için bir maça çıktıktan sonra futbol kariyerini sürdürmek üzere en üst seviyeden ayrıldı.

Reklam Reklam

Geçen sezon altı maçta forma giymiş olsa da bunlar, sezonun ikiye bölündüğü bir format kapsamında düzenlenen, süresi kısaltılmış özel bir turnuvadaydı. Bu karşılaşmalar resmî lig maçı olarak sınıflandırılmadığından, Fukushima United formasıyla kısa süreliğine sahaya çıkması, uzun zamandır beklenen resmî lig maçlarına dönüşü anlamına geliyor.

Related Topics

Profesyonel futbolda beş farklı on yıl

Miura'nın futbola sarsılmaz bağlılığının modern futbol çağında bir benzeri yok. Profesyonel kariyerinin 42. sezonunda mücadele eden tecrübeli forvetin bu kadar uzun süre sahada kalabilmesi şaşırtıcı bir başarı.

Üst düzey futbola 1980'lerde adım atan eski Japonya yıldızı, artık beş farklı on yılda profesyonel olarak forma giymiş durumda. Fiziksel formunu koruma becerisi ve mücadele etme konusundaki bitmeyen arzusu, dünya çapında benzersizliğini sürdürüyor.

Reklam

Hâlâ sahaya çıkmaya istekli

İlerleyen yaşına rağmen Miura, futbolu bırakacağına dair hiçbir işaret göstermiyor. Fukushima United için sahada önemli anlarda hâlâ katkı sağlayabildiğini kanıtlamayı sürdürüyor.

Bu hafta sonu ligde forma giyme rekorunu kırmadan önce, yazın yaklaşık dört yıllık resmî maçlardaki gol hasretine son vermişti. Tecrübeli oyuncu, temmuz ayında bir İmparatorluk Kupası maçında fileleri havalandırmıştı.

Reklam

Fukushima United mevcut sezonunun kalan bölümünde yoluna devam ederken Kral Kazu, bir sonraki fırsatını sabırla bekleyecek. 59 yaşındaki oyuncu, sahaya çıkıp inanılması güç rekorlarını daha da ileri taşımaya hazır.