'Earnest Stewart, FC Twente - PSV'nin ardından onu doğrudan listesinin en üst sırasına yazdı'

PSV, pazar öğleden sonra Enschede'de acı verici bir gün yaşadı. FC Twente'nin geç gelen geri dönüşünün de etkisiyle Eindhoven ekibi, Eredivisie'de sezonun ilk yenilgisini aldı (3-2). Tukkers cephesinde öne çıkan isimlerden biri de Daouda Weidmann'dı; De Ballen Verstand'da Leon ten Voorde de böyle düşünüyor.

Ortaya koyduğu performansla sansasyonel geri dönüşün temelini attı. Orta saha oyuncusu önce Wout Weghorst'un eşitlik golünü attığını gördü, ardından ise sansasyonel bir solo sonrası galibiyet golünü kendisi kaydetti.

Ten Voorde, “Dengesini koruyup o golü atmayı başarması gerçekten çok etkileyici. Bu, üst düzey bir işti” sözleriyle başladı. Kulübü yakından takip eden gazeteci, PSV sportif direktörü Earnest Stewart'ın da Weidmann'ın adını hemen not ettiğini düşünüyor.

Ten Voorde, “Bence PSV'nin sportif direktörü Earnest Stewart, Eindhoven'a döndü, dizüstü bilgisayarını açtı ve Weidmann'ı istek listesinin en üstüne yazdı” dedi.

Ardından, “Bu çocukta bir şey var” diye devam etti. “Onun teknik bir yeteneği ve Hollanda sahalarında çok sık görmediğiniz bir driplingi var. Bu kulağa iddialı gelebilir ama bu çocukta özel bir şey var.”

“Enschede'de topla bu kadar rahat bir oyuncuyu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Onun bir hızlanması var, tempoyu belirliyor ve ikili mücadeleleri kazanıyor. Eğer kafasını oyuna verirse, çok güzel bir kariyer onu bekliyor.”

Weidmann, geçen yaz Twente tarafından RKC Waalwijk'ten yaklaşık 1 milyon euro karşılığında transfer edildi. O günden bu yana John van den Brom'un takımının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi; geçen pazar PSV'ye attığı galibiyet golü de bunun zirvesi oldu. 23 yaşındaki Fransız oyuncunun Enschede'deki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.