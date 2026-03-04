EA SPORTS FC 26 ve kadın futbolunun inanılmaz büyümesi

Kadın futbolunu EAFC'ye dahil etmek bir şey, ama bu girişimin ardından taraftarların tepkisi nasıl oldu?

"Kadın futbolu katlanarak büyüyor... Bu büyümeyi görmek ve bunun bizim deneyimlerimizde de yansımalarını görmek inanılmaz. Çok büyük bir ilgi görüyoruz ve bazı somut rakamlardan bahsetmek gerekirse, Ultimate Team takımlarının ilk 11'inde kadın futbolcuların yer aldığı 13 milyardan fazla maç oynandı. Bu da bana, platformumuzun taraftarlara kadın futboluna ilgi duymaları ve onu deneyimlemeleri için bir fırsat sunduğunu gösteriyor."

Hayranların takımlarında en çok hangi kadın oyuncuları seçtiğini düşünüyorsunuz?

"Tabii ki bunun iki yönü var; popülerlik yönü, ki bu açıdan Mia Hamm gibi bir oyuncu, bu sporun tarihindeki en önemli ve ikonik oyunculardan biri olduğu için, topluluğumuz için çok, çok önemli.

"Ancak, saha içindeki yetenekleri nedeniyle en çok kullanılması beklenen oyuncular, [Alexia] Putellas veya [Aitana] Bonmatí gibi oyuncular, oyunumuzda en çok kullanılan oyuncular arasında yer alıyor."

EAFC 26 için yeni lisanslar olarak duyurulan üç kulüp zaten EAFC 25'te yer alıyordu. Bu ortaklıklar hayranlar için ne anlama geliyor ve oyunda ne gibi değişiklikler olacak?

"En üst düzeyde, özgünlük önemlidir. 20.000 sporcu, 750'den fazla kulüp ve milli takım, 120 stadyum... bunların hayranlarımız için önemli olduğunu biliyoruz. Ve oyun içi bileşen de önemlidir. Sizin de belirttiğiniz gibi, bu takımlar zaten oyunda yer alıyordu. Önemli olan, paylaşabileceğimiz hikayenin derinliğidir. Hayranlar, bu oyuncuların hikayelerine, merak ve ilgiye, daha fazla bilgi edinmeye ve neler olup bittiğini öğrenmeye çok önem veriyorlar.

"EA Sports uygulaması, FC ve FC Mobile aracılığıyla, bu hikayeleri son derece ilgili futbol taraftarlarına ulaştırabileceğimiz birçok yolumuz var. Yani yine, bu karşılıklı fayda ve değer her iki taraf için de geçerli. Lauren James gibi olağanüstü bir sporcunun veya kızımın en sevdiği oyuncu Chloe Kelly'nin hikayesini anlatabilmek bize büyük bir değer katıyor.

"Onların yolculuklarına daha derinlemesine girebilme ve oyunumuza olan hayranlıklarının nasıl var olduğunu görebilme yeteneğimiz de önemlidir. Ama aynı zamanda hayranlarımızın bunu deneyimleyebilme ve bu hikayeleri dinleyebilme yeteneği de önemlidir. Bu, bizim bu konuyu düşünme şeklimizle çok, çok yakından ilgilidir. Bu sadece oyun ve özellikleriyle ilgili değildir. Tüm hikayeler ve bunların futbol içinde nasıl birbirine bağlı olduğu ile ilgilidir."

Örneğin, Chelsea FC Women'ın dahil edilmesi, EAFC 26'da Kingsmeadow'u göreceğimiz anlamına mı geliyor?

"Stadyum süreci ilginç olduğu için bu konu hakkında biraz daha ayrıntılı konuşabilirim. Hayranlarımızdan oyuna dahil edilecek stadyumların seçimi hakkında sık sık bu soru geliyor. Bu çok teknik bir süreç ve büyük miktarda yatırım gerektiriyor. Kingsmeadow'dan özel olarak bahsetmeden, bu yatırım ve geliştirilmesi için gereken zaman nedeniyle stadyumlara nasıl baktığımızı genel olarak anlatacağım.

"Bu, sadece bir lisans imzalamak kadar basit bir şey değil, her ne kadar öyle olmasını çok istesek de. Bunun için yapılması gereken çok iş var ve bu nedenle taraftarların görüşlerini dinliyoruz. Kısa süre önce FC Feedback Hub'ı hayata geçirdik. Bu, FC26'nın tanıtımının bir parçasıydı ve stadyum seçim süreciyle ilgili alacağımız geri bildirimleri ve hangi stadyumların daha çok talep edildiğini görmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Oyuna dahil edilecek stadyumlarda hayran topluluğumuzun istek ve ihtiyaçlarını yansıtacağız."

EAFC'nin yeni sürümleriyle birlikte yeni kutlamalar da geliyor. Bu lisanslar, Chloe Kelly'nin son kutlamaları gibi kutlamaları oyunda göreceğimiz anlamına mı geliyor?

"Muhtemelen. Bence o bir ulusal hazine. Kadın futbolunun profilini yükseltme, hem saha içinde hem de saha dışında temsil ettiği değerler, sporun yüceltilmesi ve sporun ötesine geçilmesi açısından yaptığı şeyler çok önemli.

"Kutlamalar konusunda, yine, bu bize sıkça sorulan bir soru ve gerçekten çok önemli. Kısa cevap: muhtemelen. Şu anda bilmiyorum. Kesin bir şey söylemek istemem, ama çok muhtemel. Evet."

EAFC 26 piyasaya çıktığında Ultimate Team'de hangi kadın oyuncuları görmek istersiniz?

"Az önce paylaştıklarımdan yola çıkarak, Alex Morgan en bariz seçim olurdu. Bonmati'nin çok yönlülüğünü seviyorum, o harika yetenekli bir teknik oyuncu. Burada çok dikkatli davranıyorum, herhangi bir istatistik veya oyuncu derecelendirmesi açıklamamak için, hepsi yakında açıklanacak. Birden fazla Ballon d'Or kazanan bir oyuncu olarak, derecelendirmemizde üst sıralarda yer alacağına dair makul bir varsayım olduğunu düşünüyorum. Mia Hamm da oyunda birlikte oynamak için harika bir oyuncu, bu yüzden onu dahil etmemek benim için büyük bir eksiklik olur. Putellas da bir başka isim ve Rosie ile Lily [James'in kızları] ve bu röportajın tutarlılığı adına Chloe Kelly'yi de eklemeliyim."

