EA Sports FC 26 stadyum listesi: Oyundaki tüm stadyumlar ve yeni sahalar

Bir spor video oyununu gerçekten canlandıran şeylerden biri stadyum atmosferidir. Bu, dünyanın en efsanevi stadyumlarının merkezde olduğu EA FC serisinde daha belirgin hale gelir. Liverpool'un tarihi Anfield stadyumu, Real Madrid'in görkemli Santiago Bernabeu stadyumu veya Fulham'ın evi olan büyüleyici kompakt Craven Cottage stadyumu gibi.
EA FC 26, bu geleneği güçlü bir şekilde sürdürerek hayranlara 170'den fazla stadyumdan oluşan etkileyici bir kadro sunuyor. Bu stadyumlar, resmi lisanslı mekanlar ve yaratıcı bir şekilde tasarlanmış genel stadyumlardan oluşuyor.
Bu yılki sürüm sadece favorilerin geri dönüşünü değil, aynı zamanda yeni bir dizi stadyumu da içeriyor. EA, oyunda yer alan her stadyumun tam listesini ligler halinde ayırarak açıkladı.
EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olun
EA SPORTS uygulaması, gerçek dünya futbolu ile en sevdiğiniz oyunlar arasındaki boşluğu dolduran, mükemmel bir mobil arkadaş. Canlı skorlar, uzman analizleri ve özel ödüllere erişmek için uygulamayı şimdi indirin.
Neden uygulamayı indirmelisiniz?
- Gerçek Zamanlı Haberler: Dünyanın en büyük liglerinden ışık hızında canlı skorlar ve istatistikler alın.
- Premium İçgörüler: The Athletic entegrasyonu ile uzman gazetecilik ve taktik analizlere erişin.
- Etkileşimli Oyun: Günlük trivia, taraftar anketleri ve maç tahminleriyle bilgilerinizi test edin.
- Özel Ödüller: Aktif kalarak benzersiz oyun içi içeriklerin ve EA SPORTS ödüllerinin kilidini açın.
- 3D Maç Görselleri: Gelişmiş "Sanal Play-by-Play" teknolojisi ile aksiyonu her açıdan izleyin.
EA Sports FC 26'daki Tüm Yeni Stadyumlar
|Stadyum
|Takımlar
|Allianz Arena
|Bayern Münih
|Böllenfalltor
|SV Darmstadt 98
|Holstein Stadyumu
|Holstein Kiel
|Hill Dickinson Stadyumu
|Everton
|Jakob-Park
|FC Basel
|Wankdorf
|BSC Young Boys
|Beaujoire
|FC Nantes
|Tupras Stadyumu
|Beşiktaş JK
|Son Moix Stadyumu
|RCD Mallorca
|RB Arena
|Red Bull Salzburg
|Diego Armando Maradona Stadyumu
|Napoli
|Fratton Park
|Portsmouth
|Stamford Bridge
|Chelsea
EA SPORTS FC 26'da Almanya, yılın en büyük stadyum değişikliğiyle sahneye çıkıyor ve üç yeni stadyum ekliyor. Bayern Münih'in efsanevi Allianz Arena uzun zamandır beklenen geri dönüşünü yaparken, Darmstadt'ın Bollenfalltor ve Holstein Kiel'in Holstein Stadion stadyumları daha otantik bir Bundesliga ve 2. Bundesliga atmosferi yaratıyor.
İngiltere'de ise Everton'ın yepyeni Hill Dickinson Stadyumu güncellemelerin başını çekiyor. Sevilen Goodison Park'ta onlarca yıl geçirdikten sonra, Toffees'in son teknoloji ürünü sahil kenarındaki yeni evine taşınması oyuna da yansıyor ve oyunculara kulübün yeni dönemini şık bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor.
Avrupa genelinde kadro daha da zenginleşiyor. Nantes'in Beaujoire, Beşiktaş'ın Tupras Stadyumu ve Salzburg'un RB Arena, Ligue 1, Türkiye Süper Ligi ve Avusturya Bundesliga'dan ekstra lezzet katarak, ilk beş ligin dışındaki Kariyer Modu meraklılarına bolca sevinç yaşatıyor. İsviçre futbolu da uzun zamandır beklenen temsilini kazanıyor ve Basel'in St. Jakob-Park ile BSC Young Boys'un Wankdorf stadyumları sanal dünyaya ilk kez giriş yapıyor.
EA FC
Herons ve Lionel Messi'nin gururlu evi Chase Stadyumu, EA SPORTS FC 26'da yer alacak ve Fort Lauderdale'in futbol havasını doğrudan oyuna taşıyacak.
Birkaç tanıdık stadyum da yenilenmiştir. RCD Mallorca'nın Estadi Mallorca Son Moix, Portsmouth'un ikonik Fratton Park ve Chelsea'nin efsanevi Stamford Bridge stadyumları, gerçek hayattaki görünümlerini ve atmosferlerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmak için yeniden inşa edilmiştir.
Dikkat çekenler sadece lisanslı stadyumlar değil. Birkaç klasik orijinal stadyum — Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico ve Molton Road — tamamen yeniden tasarlandı, böylece kurgusal arenalar bile tarih ve detay hissi taşıyor.
Ve hepsinden önemlisi, Napoli'nin Diego Armando Maradona Stadyumu nihayet kadroya katıldı. Bu, sporun en unutulmaz ikonlarından birine uzun zamandır beklenen bir saygı duruşu ve Serie A taraftarları için gerçek bir zevk.
EA Sports FC 26'da hangi stadyumlar mevcut olacak?
Otantik stadyumlar, EA SPORTS FC 26'da maç gününün atmosferini yaşamanın önemli bir parçasıdır ve dünya futbolunun atmosferini, mimarisini ve kültürünü yansıtmaya yardımcı olur. Oyun, Avrupa'nın büyük ligleri, uluslararası turnuvalar, kadın futbolu ve Kuzey ve Güney Amerika'daki kulüpleri kapsayan 120'den fazla gerçek stadyum içeriyor. Sadece birkaçı resmi olarak onaylanmış olsa da, EA'nın kapsamlı lisans anlaşmaları sayesinde hayranlar dünyanın en ikonik stadyumlarının çoğuna adım atabilirler.
EA Sports FC 26'daki Premier League stadyumları
EA SPORTS FC 26, Premier League stadyumlarının zengin koleksiyonunu sergileyerek İngiliz futbolunun heyecanını parmaklarınızın ucuna getiriyor. Öne çıkan stadyumlar arasında Everton'ın yepyeni evi Hill Dickinson Stadyumu da bulunuyor. Bu stadyumun, oyuncular ve taraftarlar için heyecan verici bir atmosfer ve unutulmaz bir maç günü hissi sunması bekleniyor.
|Stadyum
|Takım
|American Express Stadyumu
|Brighton & Hove Albion
|Anfield
|Liverpool
|Craven Cottage
|Fulham
|Elland Road
|Leeds United
|Emirates Stadyumu
|Arsenal
|Etihad Stadyumu
|Manchester City
|Gtech Community Stadyumu
|Brentford
|Hill Dickinson Stadyumu
|Everton
|Londra Stadyumu
|West Ham United
|Molineux Stadyumu
|Wolverhampton Wanderers
|Old Trafford
|Manchester United
|Selhurst Park
|Crystal Palace
|St. James’ Park
|Newcastle United
|Stadium of Light
|Sunderland
|Stamford Bridge
|Chelsea
|The City Ground
|Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadyumu
|Tottenham Hotspur
|Turf Moor
|Burnley
|Villa Park
|Aston Villa
|Vitality Stadyumu
|Bournemouth
EA Sports FC 26'daki İngiliz Futbol Ligi stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Accu Stadyumu
|Huddersfield Town
|Ashton Gate
|Bristol City
|Bramall Lane
|Sheffield United
|Cardiff City Stadyumu
|Cardiff City
|Carrow Road
|Norwich City
|Coventry Building Society Arena
|Coventry City
|Ewood Park
|Blackburn Rovers
|Fratton Park
|Portsmouth
|Kenilworth Road
|Luton Town
|King Power Stadyumu
|Leicester City
|MATRADE Loftus Road Stadyumu
|Queens Park Rangers
|MKM Stadyumu
|Hull City
|Portman Road
|Ipswich Town
|Riverside Stadyumu
|Middlesbrough
|St. Mary's Stadyumu
|Southampton
|Stoke City FC Stadyumu
|Stoke City
|Swansea.com Stadyumu
|Swansea City
|The Hawthorns
|West Bromwich Albion
|Vicarage Road
|Watford
EA Sports FC 26'daki Bundesliga stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Allianz Arena
|Bayern Münih
|BayArena
|Bayer Leverkusen
|BORUSSIA-PARK
|Borussia Mönchengladbach
|Deutsche Bank Park
|Eintracht Frankfurt
|Europa-Park Stadyumu
|SC Freiburg
|MEWA ARENA
|Mainz 05
|MHPArena
|VfB Stuttgart
|Millerntor Stadyumu
|FC St. Pauli
|PreZero Arena
|TSG Hoffenheim
|Red Bull Arena (Leipzig)
|RB Leipzig
|RheinEnergieStadion
|1. FC Köln
|Signal Iduna Park
|Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei
|Union Berlin
|Volksparkstadion
|Hamburger SV
|Volkswagen Arena
|VfL Wolfsburg
|Weserstadion
|Werder Bremen
|WWK Arena
|FC Augsburg
EA Sports FC 26'daki Bundesliga 2 stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Düsseldorf-Arena
|Fortuna Düsseldorf
|Heinz von Heiden-Arena
|Hannover 96
|Holstein Stadyumu
|Holstein Kiel
|Home Deluxe Arena
|Dynamo Dresden
|Max-Morlock-Stadyumu
|1. FC Nürnberg
|Olimpiyat Stadyumu
|Hertha BSC
|Schüco Arena
|Arminia Bielefeld
|Ronhof Thomas Sommer Spor Parkı
|SpVgg Greuther Fürth
|Böllenfalltor Stadyumu
|SV Darmstadt 98
|VELTINS-Arena
|FC Schalke 04
|Vonovia Ruhrstadion
|VfL Bochum
EA Sports FC 26'daki La Liga stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Coliseum
|Getafe CF
|Estadi Mallorca Son Moix
|RCD Mallorca
|ABANCA-Balaídos Stadyumu
|Celta Vigo
|Benito Villamarín Stadyumu
|Real Betis
|Ciutat de València Stadyumu
|Levante UD
|Estadio de la Cerámica
|Villarreal CF
|Mendizorroza Stadyumu
|Deportivo Alavés
|Montilivi Stadyumu
|Girona FC
|Vallecas Stadyumu
|Rayo Vallecano
|El Sadar Stadyumu
|CA Osasuna
|Martínez Valero Stadyumu
|Elche CF
|Mestalla Stadyumu
|Valencia CF
|San Mamés Stadyumu
|Athletic Bilbao
|Santiago Bernabéu Stadyumu
|Real Madrid
|Ramón Sánchez-Pizjuán
|Sevilla FC
|RCDE Stadyumu
|RCD Espanyol
|Reale Arena
|Real Sociedad
|Riyad Air Metropolitano
|Atletico Madrid
EA Sports FC 26'daki Kadınlar Süper Ligi stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Goodison Park
|Everton Kadınlar
|Joie Stadyumu
|Man City Kadınlar
EA Sports FC 26'daki Ligue 1 stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Decathlon Arena
|LOSC Lille
|Groupama Stadyumu
|Olympique Lyonnais
|Orange Vélodrome
|Olympique de Marseille
|Parc des Princes
|Paris Saint-Germain
|Stade Bollaert-Delelis
|RC Lens
|Stade de la Beaujoire
|FC Nantes
EA Sports FC 26'daki Serie A stadyumları
EA FC 26
|Stadyum
|Takım
|Allianz Stadyumu
|Juventus
|Bluenergy Stadyumu
|Atalanta Bergamasca Calcio
|Diego Armando Maradona Stadyumu
|Napoli
EA Sports FC 26'daki Liga Portugal stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Estádio do Dragão
|FC Porto
|Estádio do SL Benfica
|SL Benfica
|Estádio José Alvalade
|Sporting CP
Türkiye Süper Ligi
EA Sports FC official website
|Stadyum
|Takım
|Chobani Stadyumu
|Bilinmiyor
|RAMS Park
|Bilinmiyor
|Tüpraş Stadyumu
|Beşiktaş JK
EA Sports FC 26'daki diğer dünya stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Donbass Arena
|Shakhtar Donetsk
EA Sports FC 26'daki Eredivise stadyumları
|Stadyum
|Takım
|De Kuip
|Feyenoord Rotterdam
|Johan Cruijff ArenA
|Ajax Amsterdam
|Philips Stadyumu
|PSV Eindhoven
EA Sports FC 26'daki İsviçre Süper Ligi stadyumları
|Stadyum
|Takım
|St. Jakob-Park
|FC Basel
|Stadion Wankdorf
|BSC Young Boys
EA Sports FC 26'daki Avusturya Bundesliga stadyumları
EA Sports FC official website
|Stadyum
|Takım
|Red Bull Arena (Salzburg)
|Red Bull Salzburg
EA Sports FC 26'daki İskoç Premiership stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Celtic Park
|Celtic FC
|Ibrox Stadyumu
|Rangers FC
EA Sports FC 26'daki MLS stadyumları
|Stadyum
|Takım
|BC Place
|Vancouver Whitecaps FC
|BMO Stadyumu
|CF Toronto FC
|Chase Stadyumu
|Bilinmiyor
|Dignity Health Spor Parkı
|San Jose Earthquakes
|Lumen Field
|Seattle Sounders FC
|Mercedes-Benz Stadyumu
|Atlanta United FC
|Providence Park
|Portland Timbers
|Sports Illustrated Stadyumu
|NY Red Bulls
EA Sports FC 26'daki RoshN Suudi Ligi stadyumları
|Stadyum
|Takım
|Kral Abdullah Spor Şehri
|Al Hilal SFC
|Kral Fahd Stadyumu
|Al Nassr FC
EA Sports FC 26'daki uluslararası stadyumlar
|Stadyum
|Takım
|Wembley Stadyumu
|İngiltere Milli Takımı
Profesyonel Futbol Ligi (Arjantin) EA Sports FC 26'daki stadyumlar
|Stadyum
|Takım
|Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini Stadyumu
|Independiente
|Presidente Perón Stadyumu
|Racing Club
|Alberto J. Armando Stadyumu (La Bombonera)
|Boca Juniors
|Mâs Monumental Stadyumu
|River Plate
EA Sports FC 26'daki genel stadyumlar
|S No.
|Stadyum
|1
|Al Jayeed Stadyumu
|2
|Aloha Park
|3
|Arena del Centenario
|4
|Arena D'Oro
|5
|Kulüpler Stadyumu 1. Kademe (sadece Kulüpler'de)
|6
|Kulüpler Stadyumu Seviye 2 (sadece Kulüplerde)
|7
|Kulüpler Stadyumu Seviye 3 (sadece Kulüplerde)
|8
|Saha Şeridi
|9
|Taç Şeridi
|10
|Eastpoint Arena
|11
|El Grandioso
|12
|El Libertador
|13
|Sanatlar Stadyumu
|14
|Estadio El Medio
|15
|Euro Park
|16
|Event Rush Stadyumu (sadece UT Rush'ta)
|17
|FC Rush Stadyumu (sadece Rush'ta)
|18
|Forest Park Stadyumu
|19
|Ivy Lane
|20
|Longville Stadyumu
|21
|Molton Yolu
|22
|O Dromo
|23
|Oktigann Park
|24
|Sanderson Park
|25
|Belediye Stadyumu
|26
|Stadio Classico
|27
|23 Mayıs Stadyumu
|28
|Avrupa Stadyumu
|29
|Hanguk Stadyumu
|30
|Stadion Neder
|31
|Olimpik Stadyumu
|32
|Town Park
|33
|Union Park Stadyumu
|34
|UT Etkinlik Stadyumu (sadece UT'de)
|35
|UT Stadyumu (sadece UT'de)
|36
|Waldstadion
EA Sports FC hakkında daha fazla bilgi
- EA Sports FC ile ilgili son haberler
- EA Sports FC 26: Bilmeniz gereken her şey
- EA Sports FC 25'te satın alınabilecek en iyi genç oyuncular
- FC 26 fragmanından öğrendiklerimiz
- EA Sports FC 26'yı neden ön sipariş vermelisiniz?
- EA Sports FC 26: Çift Hak nedir?