Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
EA Sports FC 2026 stadiumsEA Sports FC
Abhinav Sharma

Çeviri:

EA Sports FC 26 stadyum listesi: Oyundaki tüm stadyumlar ve yeni sahalar

Oyun, dünya çapında 170'den fazla futbol stadyumunu sergiliyor.

Bir spor video oyununu gerçekten canlandıran şeylerden biri stadyum atmosferidir. Bu, dünyanın en efsanevi stadyumlarının merkezde olduğu EA FC serisinde daha belirgin hale gelir. Liverpool'un tarihi Anfield stadyumu, Real Madrid'in görkemli Santiago Bernabeu stadyumu veya Fulham'ın evi olan büyüleyici kompakt Craven Cottage stadyumu gibi. 

EA FC 26, bu geleneği güçlü bir şekilde sürdürerek hayranlara 170'den fazla stadyumdan oluşan etkileyici bir kadro sunuyor. Bu stadyumlar, resmi lisanslı mekanlar ve yaratıcı bir şekilde tasarlanmış genel stadyumlardan oluşuyor.

Bu yılki sürüm sadece favorilerin geri dönüşünü değil, aynı zamanda yeni bir dizi stadyumu da içeriyor. EA, oyunda yer alan her stadyumun tam listesini ligler halinde ayırarak açıkladı.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olun

EA SPORTS uygulaması, gerçek dünya futbolu ile en sevdiğiniz oyunlar arasındaki boşluğu dolduran, mükemmel bir mobil arkadaş. Canlı skorlar, uzman analizleri ve özel ödüllere erişmek için uygulamayı şimdi indirin.

Neden uygulamayı indirmelisiniz?

  • Gerçek Zamanlı Haberler: Dünyanın en büyük liglerinden ışık hızında canlı skorlar ve istatistikler alın.
  • Premium İçgörüler: The Athletic entegrasyonu ile uzman gazetecilik ve taktik analizlere erişin.
  • Etkileşimli Oyun: Günlük trivia, taraftar anketleri ve maç tahminleriyle bilgilerinizi test edin.
  • Özel Ödüller: Aktif kalarak benzersiz oyun içi içeriklerin ve EA SPORTS ödüllerinin kilidini açın.
  • 3D Maç Görselleri: Gelişmiş "Sanal Play-by-Play" teknolojisi ile aksiyonu her açıdan izleyin.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakınolunŞimdiindirin

EA Sports FC 26'daki Tüm Yeni Stadyumlar

StadyumTakımlar
Allianz ArenaBayern Münih
BöllenfalltorSV Darmstadt 98
Holstein StadyumuHolstein Kiel
Hill Dickinson StadyumuEverton
Jakob-ParkFC Basel
WankdorfBSC Young Boys
BeaujoireFC Nantes
Tupras StadyumuBeşiktaş JK
Son Moix StadyumuRCD Mallorca
RB ArenaRed Bull Salzburg
Diego Armando Maradona StadyumuNapoli
Fratton ParkPortsmouth
Stamford BridgeChelsea

EA SPORTS FC 26'da Almanya, yılın en büyük stadyum değişikliğiyle sahneye çıkıyor ve üç yeni stadyum ekliyor. Bayern Münih'in efsanevi Allianz Arena uzun zamandır beklenen geri dönüşünü yaparken, Darmstadt'ın Bollenfalltor ve Holstein Kiel'in Holstein Stadion stadyumları daha otantik bir Bundesliga ve 2. Bundesliga atmosferi yaratıyor.

İngiltere'de ise Everton'ın yepyeni Hill Dickinson Stadyumu güncellemelerin başını çekiyor. Sevilen Goodison Park'ta onlarca yıl geçirdikten sonra, Toffees'in son teknoloji ürünü sahil kenarındaki yeni evine taşınması oyuna da yansıyor ve oyunculara kulübün yeni dönemini şık bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor.

Avrupa genelinde kadro daha da zenginleşiyor. Nantes'in Beaujoire, Beşiktaş'ın Tupras Stadyumu ve Salzburg'un RB Arena, Ligue 1, Türkiye Süper Ligi ve Avusturya Bundesliga'dan ekstra lezzet katarak, ilk beş ligin dışındaki Kariyer Modu meraklılarına bolca sevinç yaşatıyor. İsviçre futbolu da uzun zamandır beklenen temsilini kazanıyor ve Basel'in St. Jakob-Park ile BSC Young Boys'un Wankdorf stadyumları sanal dünyaya ilk kez giriş yapıyor.

St Jacobs ParkEA FC

Herons ve Lionel Messi'nin gururlu evi Chase Stadyumu, EA SPORTS FC 26'da yer alacak ve Fort Lauderdale'in futbol havasını doğrudan oyuna taşıyacak.

Birkaç tanıdık stadyum da yenilenmiştir. RCD Mallorca'nın Estadi Mallorca Son Moix, Portsmouth'un ikonik Fratton Park ve Chelsea'nin efsanevi Stamford Bridge stadyumları, gerçek hayattaki görünümlerini ve atmosferlerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmak için yeniden inşa edilmiştir.

Dikkat çekenler sadece lisanslı stadyumlar değil. Birkaç klasik orijinal stadyum — Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico ve Molton Road — tamamen yeniden tasarlandı, böylece kurgusal arenalar bile tarih ve detay hissi taşıyor.

Ve hepsinden önemlisi, Napoli'nin Diego Armando Maradona Stadyumu nihayet kadroya katıldı. Bu, sporun en unutulmaz ikonlarından birine uzun zamandır beklenen bir saygı duruşu ve Serie A taraftarları için gerçek bir zevk.

EA Sports FC 26'da hangi stadyumlar mevcut olacak?

Otantik stadyumlar, EA SPORTS FC 26'da maç gününün atmosferini yaşamanın önemli bir parçasıdır ve dünya futbolunun atmosferini, mimarisini ve kültürünü yansıtmaya yardımcı olur. Oyun, Avrupa'nın büyük ligleri, uluslararası turnuvalar, kadın futbolu ve Kuzey ve Güney Amerika'daki kulüpleri kapsayan 120'den fazla gerçek stadyum içeriyor. Sadece birkaçı resmi olarak onaylanmış olsa da, EA'nın kapsamlı lisans anlaşmaları sayesinde hayranlar dünyanın en ikonik stadyumlarının çoğuna adım atabilirler.

EA Sports FC 26'daki Premier League stadyumları

EA SPORTS FC 26, Premier League stadyumlarının zengin koleksiyonunu sergileyerek İngiliz futbolunun heyecanını parmaklarınızın ucuna getiriyor. Öne çıkan stadyumlar arasında Everton'ın yepyeni evi Hill Dickinson Stadyumu da bulunuyor. Bu stadyumun, oyuncular ve taraftarlar için heyecan verici bir atmosfer ve unutulmaz bir maç günü hissi sunması bekleniyor.

StadyumTakım
American Express StadyumuBrighton & Hove Albion
AnfieldLiverpool
Craven CottageFulham
Elland RoadLeeds United
Emirates StadyumuArsenal
Etihad StadyumuManchester City
Gtech Community StadyumuBrentford
Hill Dickinson StadyumuEverton
Londra StadyumuWest Ham United
Molineux StadyumuWolverhampton Wanderers
Old TraffordManchester United
Selhurst ParkCrystal Palace
St. James’ ParkNewcastle United
Stadium of LightSunderland
Stamford BridgeChelsea
The City GroundNottingham Forest
Tottenham Hotspur StadyumuTottenham Hotspur
Turf MoorBurnley
Villa ParkAston Villa
Vitality StadyumuBournemouth

EA Sports FC 26'daki İngiliz Futbol Ligi stadyumları

StadyumTakım
Accu StadyumuHuddersfield Town
Ashton GateBristol City
Bramall LaneSheffield United
Cardiff City StadyumuCardiff City
Carrow RoadNorwich City
Coventry Building Society ArenaCoventry City
Ewood ParkBlackburn Rovers
Fratton ParkPortsmouth
Kenilworth RoadLuton Town
King Power StadyumuLeicester City
MATRADE Loftus Road StadyumuQueens Park Rangers
MKM StadyumuHull City
Portman RoadIpswich Town
Riverside StadyumuMiddlesbrough
St. Mary's StadyumuSouthampton
Stoke City FC StadyumuStoke City
Swansea.com StadyumuSwansea City
The HawthornsWest Bromwich Albion
Vicarage RoadWatford

EA Sports FC 26'daki Bundesliga stadyumları

StadyumTakım
Allianz ArenaBayern Münih
BayArenaBayer Leverkusen
BORUSSIA-PARKBorussia Mönchengladbach
Deutsche Bank ParkEintracht Frankfurt
Europa-Park StadyumuSC Freiburg
MEWA ARENAMainz 05
MHPArenaVfB Stuttgart
Millerntor StadyumuFC St. Pauli
PreZero ArenaTSG Hoffenheim
Red Bull Arena (Leipzig)RB Leipzig
RheinEnergieStadion1. FC Köln
Signal Iduna ParkBorussia Dortmund
Stadion An der Alten FörstereiUnion Berlin
VolksparkstadionHamburger SV
Volkswagen ArenaVfL Wolfsburg
WeserstadionWerder Bremen
WWK ArenaFC Augsburg

EA Sports FC 26'daki Bundesliga 2 stadyumları

StadyumTakım
Düsseldorf-ArenaFortuna Düsseldorf
Heinz von Heiden-ArenaHannover 96
Holstein StadyumuHolstein Kiel
Home Deluxe ArenaDynamo Dresden
Max-Morlock-Stadyumu1. FC Nürnberg
Olimpiyat StadyumuHertha BSC
Schüco ArenaArminia Bielefeld
Ronhof Thomas Sommer Spor ParkıSpVgg Greuther Fürth
Böllenfalltor StadyumuSV Darmstadt 98
VELTINS-ArenaFC Schalke 04
Vonovia RuhrstadionVfL Bochum

EA Sports FC 26'daki La Liga stadyumları

StadyumTakım
ColiseumGetafe CF
Estadi Mallorca Son MoixRCD Mallorca
ABANCA-Balaídos StadyumuCelta Vigo
Benito Villamarín StadyumuReal Betis
Ciutat de València StadyumuLevante UD
Estadio de la CerámicaVillarreal CF
Mendizorroza StadyumuDeportivo Alavés
Montilivi StadyumuGirona FC
Vallecas StadyumuRayo Vallecano
El Sadar StadyumuCA Osasuna
Martínez Valero StadyumuElche CF
Mestalla StadyumuValencia CF
San Mamés StadyumuAthletic Bilbao
Santiago Bernabéu StadyumuReal Madrid
Ramón Sánchez-PizjuánSevilla FC
RCDE StadyumuRCD Espanyol
Reale ArenaReal Sociedad
Riyad Air MetropolitanoAtletico Madrid 

EA Sports FC 26'daki Kadınlar Süper Ligi stadyumları

StadyumTakım
Goodison ParkEverton Kadınlar
Joie StadyumuMan City Kadınlar

EA Sports FC 26'daki Ligue 1 stadyumları

StadyumTakım
Decathlon ArenaLOSC Lille
Groupama StadyumuOlympique Lyonnais
Orange VélodromeOlympique de Marseille
Parc des PrincesParis Saint-Germain
Stade Bollaert-DelelisRC Lens
Stade de la BeaujoireFC Nantes

EA Sports FC 26'daki Serie A stadyumları

Napoli StadiumEA FC 26

StadyumTakım
Allianz StadyumuJuventus
Bluenergy StadyumuAtalanta Bergamasca Calcio
Diego Armando Maradona StadyumuNapoli

EA Sports FC 26'daki Liga Portugal stadyumları

StadyumTakım
Estádio do DragãoFC Porto
Estádio do SL BenficaSL Benfica
Estádio José AlvaladeSporting CP

Türkiye Süper Ligi

Besiktas Stadium 1EA Sports FC official website

StadyumTakım
Chobani StadyumuBilinmiyor
RAMS ParkBilinmiyor
Tüpraş StadyumuBeşiktaş JK

EA Sports FC 26'daki diğer dünya stadyumları

StadyumTakım
Donbass ArenaShakhtar Donetsk

EA Sports FC 26'daki Eredivise stadyumları

StadyumTakım
De KuipFeyenoord Rotterdam
Johan Cruijff ArenAAjax Amsterdam
Philips StadyumuPSV Eindhoven

EA Sports FC 26'daki İsviçre Süper Ligi stadyumları

StadyumTakım
St. Jakob-ParkFC Basel
Stadion WankdorfBSC Young Boys

EA Sports FC 26'daki Avusturya Bundesliga stadyumları

RB ArenaEA Sports FC official website

StadyumTakım
Red Bull Arena (Salzburg)Red Bull Salzburg

EA Sports FC 26'daki İskoç Premiership stadyumları

StadyumTakım
Celtic ParkCeltic FC
Ibrox StadyumuRangers FC

EA Sports FC 26'daki MLS stadyumları

StadyumTakım
BC PlaceVancouver Whitecaps FC
BMO StadyumuCF Toronto FC
Chase StadyumuBilinmiyor
Dignity Health Spor ParkıSan Jose Earthquakes
Lumen FieldSeattle Sounders FC
Mercedes-Benz StadyumuAtlanta United FC
Providence ParkPortland Timbers
Sports Illustrated StadyumuNY Red Bulls

EA Sports FC 26'daki RoshN Suudi Ligi stadyumları

StadyumTakım
Kral Abdullah Spor ŞehriAl Hilal SFC
Kral Fahd StadyumuAl Nassr FC

EA Sports FC 26'daki uluslararası stadyumlar

StadyumTakım
Wembley Stadyumuİngiltere Milli Takımı

Profesyonel Futbol Ligi (Arjantin) EA Sports FC 26'daki stadyumlar

StadyumTakım
Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini StadyumuIndependiente
Presidente Perón StadyumuRacing Club
Alberto J. Armando Stadyumu (La Bombonera)Boca Juniors
Mâs Monumental StadyumuRiver Plate

EA Sports FC 26'daki genel stadyumlar

S No.Stadyum
1Al Jayeed Stadyumu
2Aloha Park
3Arena del Centenario
4Arena D'Oro
5Kulüpler Stadyumu 1. Kademe (sadece Kulüpler'de)
6Kulüpler Stadyumu Seviye 2 (sadece Kulüplerde)
7Kulüpler Stadyumu Seviye 3 (sadece Kulüplerde)
8Saha Şeridi
9Taç Şeridi
10Eastpoint Arena
11El Grandioso
12El Libertador
13Sanatlar Stadyumu
14Estadio El Medio
15Euro Park
16Event Rush Stadyumu (sadece UT Rush'ta)
17FC Rush Stadyumu (sadece Rush'ta)
18Forest Park Stadyumu
19Ivy Lane
20Longville Stadyumu
21Molton Yolu
22O Dromo
23Oktigann Park
24Sanderson Park
25Belediye Stadyumu
26Stadio Classico
2723 Mayıs Stadyumu
28Avrupa Stadyumu
29Hanguk Stadyumu
30Stadion Neder
31Olimpik Stadyumu
32Town Park
33Union Park Stadyumu
34UT Etkinlik Stadyumu (sadece UT'de)
35UT Stadyumu (sadece UT'de)
36Waldstadion

EA Sports FC hakkında daha fazla bilgi

  • EA Sports FC ile ilgili son haberler
  • EA Sports FC 26: Bilmeniz gereken her şey
  • EA Sports FC 25'te satın alınabilecek en iyi genç oyuncular
  • FC 26 fragmanından öğrendiklerimiz
  • EA Sports FC 26'yı neden ön sipariş vermelisiniz?
  • EA Sports FC 26: Çift Hak nedir?
Reklam
0