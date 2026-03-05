EA Sports FC 26 stadyum listesi: Oyundaki tüm stadyumlar ve yeni sahalar

Bir spor video oyununu gerçekten canlandıran şeylerden biri stadyum atmosferidir. Bu, dünyanın en efsanevi stadyumlarının merkezde olduğu EA FC serisinde daha belirgin hale gelir. Liverpool'un tarihi Anfield stadyumu, Real Madrid'in görkemli Santiago Bernabeu stadyumu veya Fulham'ın evi olan büyüleyici kompakt Craven Cottage stadyumu gibi.

EA FC 26, bu geleneği güçlü bir şekilde sürdürerek hayranlara 170'den fazla stadyumdan oluşan etkileyici bir kadro sunuyor. Bu stadyumlar, resmi lisanslı mekanlar ve yaratıcı bir şekilde tasarlanmış genel stadyumlardan oluşuyor.

Bu yılki sürüm sadece favorilerin geri dönüşünü değil, aynı zamanda yeni bir dizi stadyumu da içeriyor. EA, oyunda yer alan her stadyumun tam listesini ligler halinde ayırarak açıkladı.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olun

EA SPORTS uygulaması, gerçek dünya futbolu ile en sevdiğiniz oyunlar arasındaki boşluğu dolduran, mükemmel bir mobil arkadaş. Canlı skorlar, uzman analizleri ve özel ödüllere erişmek için uygulamayı şimdi indirin.

Neden uygulamayı indirmelisiniz?

Gerçek Zamanlı Haberler: Dünyanın en büyük liglerinden ışık hızında canlı skorlar ve istatistikler alın.

Premium İçgörüler: The Athletic entegrasyonu ile uzman gazetecilik ve taktik analizlere erişin.

Etkileşimli Oyun: Günlük trivia, taraftar anketleri ve maç tahminleriyle bilgilerinizi test edin.

Özel Ödüller: Aktif kalarak benzersiz oyun içi içeriklerin ve EA SPORTS ödüllerinin kilidini açın.

3D Maç Görselleri: Gelişmiş "Sanal Play-by-Play" teknolojisi ile aksiyonu her açıdan izleyin.

EA Sports FC 26'daki Tüm Yeni Stadyumlar

Stadyum Takımlar Allianz Arena Bayern Münih Böllenfalltor SV Darmstadt 98 Holstein Stadyumu Holstein Kiel Hill Dickinson Stadyumu Everton Jakob-Park FC Basel Wankdorf BSC Young Boys Beaujoire FC Nantes Tupras Stadyumu Beşiktaş JK Son Moix Stadyumu RCD Mallorca RB Arena Red Bull Salzburg Diego Armando Maradona Stadyumu Napoli Fratton Park Portsmouth Stamford Bridge Chelsea

EA SPORTS FC 26'da Almanya, yılın en büyük stadyum değişikliğiyle sahneye çıkıyor ve üç yeni stadyum ekliyor. Bayern Münih'in efsanevi Allianz Arena uzun zamandır beklenen geri dönüşünü yaparken, Darmstadt'ın Bollenfalltor ve Holstein Kiel'in Holstein Stadion stadyumları daha otantik bir Bundesliga ve 2. Bundesliga atmosferi yaratıyor.

İngiltere'de ise Everton'ın yepyeni Hill Dickinson Stadyumu güncellemelerin başını çekiyor. Sevilen Goodison Park'ta onlarca yıl geçirdikten sonra, Toffees'in son teknoloji ürünü sahil kenarındaki yeni evine taşınması oyuna da yansıyor ve oyunculara kulübün yeni dönemini şık bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor.

Avrupa genelinde kadro daha da zenginleşiyor. Nantes'in Beaujoire, Beşiktaş'ın Tupras Stadyumu ve Salzburg'un RB Arena, Ligue 1, Türkiye Süper Ligi ve Avusturya Bundesliga'dan ekstra lezzet katarak, ilk beş ligin dışındaki Kariyer Modu meraklılarına bolca sevinç yaşatıyor. İsviçre futbolu da uzun zamandır beklenen temsilini kazanıyor ve Basel'in St. Jakob-Park ile BSC Young Boys'un Wankdorf stadyumları sanal dünyaya ilk kez giriş yapıyor.

EA FC

Herons ve Lionel Messi'nin gururlu evi Chase Stadyumu, EA SPORTS FC 26'da yer alacak ve Fort Lauderdale'in futbol havasını doğrudan oyuna taşıyacak.

Birkaç tanıdık stadyum da yenilenmiştir. RCD Mallorca'nın Estadi Mallorca Son Moix, Portsmouth'un ikonik Fratton Park ve Chelsea'nin efsanevi Stamford Bridge stadyumları, gerçek hayattaki görünümlerini ve atmosferlerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmak için yeniden inşa edilmiştir.

Dikkat çekenler sadece lisanslı stadyumlar değil. Birkaç klasik orijinal stadyum — Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico ve Molton Road — tamamen yeniden tasarlandı, böylece kurgusal arenalar bile tarih ve detay hissi taşıyor.

Ve hepsinden önemlisi, Napoli'nin Diego Armando Maradona Stadyumu nihayet kadroya katıldı. Bu, sporun en unutulmaz ikonlarından birine uzun zamandır beklenen bir saygı duruşu ve Serie A taraftarları için gerçek bir zevk.

EA Sports FC 26'da hangi stadyumlar mevcut olacak?

Otantik stadyumlar, EA SPORTS FC 26'da maç gününün atmosferini yaşamanın önemli bir parçasıdır ve dünya futbolunun atmosferini, mimarisini ve kültürünü yansıtmaya yardımcı olur. Oyun, Avrupa'nın büyük ligleri, uluslararası turnuvalar, kadın futbolu ve Kuzey ve Güney Amerika'daki kulüpleri kapsayan 120'den fazla gerçek stadyum içeriyor. Sadece birkaçı resmi olarak onaylanmış olsa da, EA'nın kapsamlı lisans anlaşmaları sayesinde hayranlar dünyanın en ikonik stadyumlarının çoğuna adım atabilirler.

EA Sports FC 26'daki Premier League stadyumları

EA SPORTS FC 26, Premier League stadyumlarının zengin koleksiyonunu sergileyerek İngiliz futbolunun heyecanını parmaklarınızın ucuna getiriyor. Öne çıkan stadyumlar arasında Everton'ın yepyeni evi Hill Dickinson Stadyumu da bulunuyor. Bu stadyumun, oyuncular ve taraftarlar için heyecan verici bir atmosfer ve unutulmaz bir maç günü hissi sunması bekleniyor.

Stadyum Takım American Express Stadyumu Brighton & Hove Albion Anfield Liverpool Craven Cottage Fulham Elland Road Leeds United Emirates Stadyumu Arsenal Etihad Stadyumu Manchester City Gtech Community Stadyumu Brentford Hill Dickinson Stadyumu Everton Londra Stadyumu West Ham United Molineux Stadyumu Wolverhampton Wanderers Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St. James’ Park Newcastle United Stadium of Light Sunderland Stamford Bridge Chelsea The City Ground Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadyumu Tottenham Hotspur Turf Moor Burnley Villa Park Aston Villa Vitality Stadyumu Bournemouth

EA Sports FC 26'daki İngiliz Futbol Ligi stadyumları

Stadyum Takım Accu Stadyumu Huddersfield Town Ashton Gate Bristol City Bramall Lane Sheffield United Cardiff City Stadyumu Cardiff City Carrow Road Norwich City Coventry Building Society Arena Coventry City Ewood Park Blackburn Rovers Fratton Park Portsmouth Kenilworth Road Luton Town King Power Stadyumu Leicester City MATRADE Loftus Road Stadyumu Queens Park Rangers MKM Stadyumu Hull City Portman Road Ipswich Town Riverside Stadyumu Middlesbrough St. Mary's Stadyumu Southampton Stoke City FC Stadyumu Stoke City Swansea.com Stadyumu Swansea City The Hawthorns West Bromwich Albion Vicarage Road Watford

EA Sports FC 26'daki Bundesliga stadyumları

Stadyum Takım Allianz Arena Bayern Münih BayArena Bayer Leverkusen BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt Europa-Park Stadyumu SC Freiburg MEWA ARENA Mainz 05 MHPArena VfB Stuttgart Millerntor Stadyumu FC St. Pauli PreZero Arena TSG Hoffenheim Red Bull Arena (Leipzig) RB Leipzig RheinEnergieStadion 1. FC Köln Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadion An der Alten Försterei Union Berlin Volksparkstadion Hamburger SV Volkswagen Arena VfL Wolfsburg Weserstadion Werder Bremen WWK Arena FC Augsburg

EA Sports FC 26'daki Bundesliga 2 stadyumları

Stadyum Takım Düsseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf Heinz von Heiden-Arena Hannover 96 Holstein Stadyumu Holstein Kiel Home Deluxe Arena Dynamo Dresden Max-Morlock-Stadyumu 1. FC Nürnberg Olimpiyat Stadyumu Hertha BSC Schüco Arena Arminia Bielefeld Ronhof Thomas Sommer Spor Parkı SpVgg Greuther Fürth Böllenfalltor Stadyumu SV Darmstadt 98 VELTINS-Arena FC Schalke 04 Vonovia Ruhrstadion VfL Bochum

EA Sports FC 26'daki La Liga stadyumları

Stadyum Takım Coliseum Getafe CF Estadi Mallorca Son Moix RCD Mallorca ABANCA-Balaídos Stadyumu Celta Vigo Benito Villamarín Stadyumu Real Betis Ciutat de València Stadyumu Levante UD Estadio de la Cerámica Villarreal CF Mendizorroza Stadyumu Deportivo Alavés Montilivi Stadyumu Girona FC Vallecas Stadyumu Rayo Vallecano El Sadar Stadyumu CA Osasuna Martínez Valero Stadyumu Elche CF Mestalla Stadyumu Valencia CF San Mamés Stadyumu Athletic Bilbao Santiago Bernabéu Stadyumu Real Madrid Ramón Sánchez-Pizjuán Sevilla FC RCDE Stadyumu RCD Espanyol Reale Arena Real Sociedad Riyad Air Metropolitano Atletico Madrid

EA Sports FC 26'daki Kadınlar Süper Ligi stadyumları

Stadyum Takım Goodison Park Everton Kadınlar Joie Stadyumu Man City Kadınlar

EA Sports FC 26'daki Ligue 1 stadyumları

Stadyum Takım Decathlon Arena LOSC Lille Groupama Stadyumu Olympique Lyonnais Orange Vélodrome Olympique de Marseille Parc des Princes Paris Saint-Germain Stade Bollaert-Delelis RC Lens Stade de la Beaujoire FC Nantes

EA Sports FC 26'daki Serie A stadyumları

EA FC 26

Stadyum Takım Allianz Stadyumu Juventus Bluenergy Stadyumu Atalanta Bergamasca Calcio Diego Armando Maradona Stadyumu Napoli

EA Sports FC 26'daki Liga Portugal stadyumları

Stadyum Takım Estádio do Dragão FC Porto Estádio do SL Benfica SL Benfica Estádio José Alvalade Sporting CP

Türkiye Süper Ligi

EA Sports FC official website

Stadyum Takım Chobani Stadyumu Bilinmiyor RAMS Park Bilinmiyor Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK

EA Sports FC 26'daki diğer dünya stadyumları

Stadyum Takım Donbass Arena Shakhtar Donetsk

EA Sports FC 26'daki Eredivise stadyumları

Stadyum Takım De Kuip Feyenoord Rotterdam Johan Cruijff ArenA Ajax Amsterdam Philips Stadyumu PSV Eindhoven

EA Sports FC 26'daki İsviçre Süper Ligi stadyumları

Stadyum Takım St. Jakob-Park FC Basel Stadion Wankdorf BSC Young Boys

EA Sports FC 26'daki Avusturya Bundesliga stadyumları

EA Sports FC official website

Stadyum Takım Red Bull Arena (Salzburg) Red Bull Salzburg

EA Sports FC 26'daki İskoç Premiership stadyumları

Stadyum Takım Celtic Park Celtic FC Ibrox Stadyumu Rangers FC

EA Sports FC 26'daki MLS stadyumları

Stadyum Takım BC Place Vancouver Whitecaps FC BMO Stadyumu CF Toronto FC Chase Stadyumu Bilinmiyor Dignity Health Spor Parkı San Jose Earthquakes Lumen Field Seattle Sounders FC Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta United FC Providence Park Portland Timbers Sports Illustrated Stadyumu NY Red Bulls

EA Sports FC 26'daki RoshN Suudi Ligi stadyumları

Stadyum Takım Kral Abdullah Spor Şehri Al Hilal SFC Kral Fahd Stadyumu Al Nassr FC

EA Sports FC 26'daki uluslararası stadyumlar

Stadyum Takım Wembley Stadyumu İngiltere Milli Takımı

Profesyonel Futbol Ligi (Arjantin) EA Sports FC 26'daki stadyumlar

Stadyum Takım Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini Stadyumu Independiente Presidente Perón Stadyumu Racing Club Alberto J. Armando Stadyumu (La Bombonera) Boca Juniors Mâs Monumental Stadyumu River Plate

EA Sports FC 26'daki genel stadyumlar

S No. Stadyum 1 Al Jayeed Stadyumu 2 Aloha Park 3 Arena del Centenario 4 Arena D'Oro 5 Kulüpler Stadyumu 1. Kademe (sadece Kulüpler'de) 6 Kulüpler Stadyumu Seviye 2 (sadece Kulüplerde) 7 Kulüpler Stadyumu Seviye 3 (sadece Kulüplerde) 8 Saha Şeridi 9 Taç Şeridi 10 Eastpoint Arena 11 El Grandioso 12 El Libertador 13 Sanatlar Stadyumu 14 Estadio El Medio 15 Euro Park 16 Event Rush Stadyumu (sadece UT Rush'ta) 17 FC Rush Stadyumu (sadece Rush'ta) 18 Forest Park Stadyumu 19 Ivy Lane 20 Longville Stadyumu 21 Molton Yolu 22 O Dromo 23 Oktigann Park 24 Sanderson Park 25 Belediye Stadyumu 26 Stadio Classico 27 23 Mayıs Stadyumu 28 Avrupa Stadyumu 29 Hanguk Stadyumu 30 Stadion Neder 31 Olimpik Stadyumu 32 Town Park 33 Union Park Stadyumu 34 UT Etkinlik Stadyumu (sadece UT'de) 35 UT Stadyumu (sadece UT'de) 36 Waldstadion

EA Sports FC hakkında daha fazla bilgi