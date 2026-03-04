EA Sports FC 26 soundtrack: Yeni futbol oyunundaki şarkıların, sanatçıların ve müziklerin tam listesi

EA Sports FC 26 soundtrack'i, futbol simülasyonunun en son sürümünün piyasaya sürülmesiyle birlikte resmi olarak satışa sunuldu. Her zamanki gibi, müzik seçkisi oyunun en çok konuşulan konularından biri.
FIFA serisinin günlerinden bu yana (2024 sürümünden itibaren EA Sports FC olarak yeniden adlandırıldı), franchise, dünyanın dört bir yanından sanatçıların yer aldığı ikonik soundtrack'leriyle ün kazandı.
EA Sports FC 26, 30'dan fazla ülkeden 109 şarkıdan oluşan küresel bir listeyle bu geleneği sürdürüyor. Oyun, profesyonel futbolcu Moise Kean'ın (KMB) şarkı listesinde yer almasıyla seride bir ilke imza atıyor.
GOAL, oyunda yer alan tüm sanatçıları ve şarkıları içeren EA Sports FC 26'nın tam müzik listesini sizlere sunuyor.
EA Sports FC 26 soundtrack'inde hangi şarkılar var?
EA FC 26 soundtrack'i, küresel ikonlar ve yeni yetenekler gibi yıldızlarla dolu. İki kez Grammy ödülü kazanan Fred again.. hoş bir dönüş yaparken, kısa süre önce Billboard'un Yılın Kadın Müzik Yapımcısı ödülünü kazanan PinkPantheress, EA'nın NWSL ve kadın futbolunu öne çıkarma çabasını da yansıtan "Girl Like Me" şarkısıyla albüme katkıda bulunuyor.
En büyük haberlerden biri, küresel listelerde zirvede yer alan ve aynı zamanda Ipswich Town'ın ortak sahibi olan Ed Sheeran'ın yepyeni, henüz yayınlanmamış şarkısı. Ve çığır açan bir ilk olarak, İtalyan milli takım oyuncusu Moise Kean, sanatçı adı KMB ile FC soundtrack'inde yer alan ilk profesyonel futbolcu oluyor.
Kean, heyecanını şöyle dile getirdi: "Futbol ve müzik, farklılıkları ne olursa olsun, tüm dünyadaki insanları bir araya getiren tutkular. Şimdi FC 26'nın bir parçası olmak, sadece bir oyuncu olarak değil, bir sanatçı olarak da, benim için bir hayalin gerçekleşmesi."
Yerleşik isimlerin ötesinde, çalma listesi aynı zamanda yeni sesler için bir başlangıç noktasıdır. Oyun, R&B, caz ve Güney Asya etkilerini harmanlamasıyla tanınan, BRIT ödülüne aday gösterilen şarkıcı-söz yazarı Joy Crookes'un müzikleri de dahil olmak üzere 27 adet yayınlanmamış parçayı ilk kez dinleyicilerle buluşturuyor. Hayranlar ayrıca elektronik, Afrobeat ve alternatif unsurları bir araya getiren Alewya'nın türleri aşan sesleriyle tanışacaklar. BLACKPINK ile ünlenen dünya yıldızı JENNIE ise uluslararası bir hava katıyor.
Bu eklektik müzik karışımını keşfetmek isteyen hayranlar, Spotify'daki tam şarkı listesine erişebilirler.
EA Sports 26 soundtrack'ini aşağıdan dinleyebilirsiniz.
|Sanatçı
|Parça Adı
|Ácido Pantera ft. Cantora De Barro
|Pájaro Cantor
|Alewya
|Selah
|Aminé
|Vacay
|Hayvan Kolektifi
|Büyük Ekranda Aşk
|AR/CO x Punctual x NewEra
|Generation Love
|Artemas
|bu bana acı verecek
|Bebek Evren
|Rol Yapabiliriz
|Bag Raiders, Panama
|Çiçekler
|Barry Yüzemiyor & O'Flynn
|Kimpton
|Bearcubs
|Beni Eve Götür
|Big Wild ft. iDA HAWK
|Evren
|Bou ft. DRS
|Merhamet
|Boy Amor
|Sörf
|Brent de la Cruz
|Nefesini Sakla
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|SAHTE
|Sinekleri Yakalamak
|Iajoc
|cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich
|Son zamanlarda
|corto.alto
|DİNLEMEYİN
|D.O.D ft. RAHH
|Sunshine
|Deki Alem
|Eğlence
|Djo
|Back On You
|DNMO & Confz
|Uyku
|Dominic Fike
|üzgün ve agresif
|DYSTINCT, 3robi
|MA3LISH
|Ebony & AG Beatz
|Festas e Manequins
|Ed Sheeran
|Symmetry
|Falle Nioke
|Ağırlık
|Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin
|Beyaz Çiçekler
|Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)
|Zafer Turu
|Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco
|Bang Bang
|İyi Komşular
|İnsanlar İnsanlara İhtiyaç Duyar
|Yolsuzluk
|Başrol
|Gurriers
|Erasure
|HAIM
|Gone
|zor hayat
|y3llow bike
|Haute & Freddy
|Versailles'ın Tarlaları
|INJI
|GOOD TIME GIRL
|Jack Garratt
|Higher
|Jadu Heart
|U
|Jalen Ngonda
|Sadece Birlikte Olduğumuz Sürece
|Jazz Alonso
|SCORPION
|JENNIE
|JENNIE gibi
|Jersey
|Renkler Griye Dönüyor
|Joalin
|Camaleón
|John Glacier
|Duygular
|Joy Crookes
|Kalbini Solut
|Joy Overmono & Skiifall
|Lippy
|KILIMANJARO ft. AMAKA
|Daha İyi Günler
|King Princess
|Ağla Ağla Ağla
|Kinky
|Sonido de la Casa
|KMB
|BOMBAY
|Kofi Stone
|Zihnimdeki Renkler
|Kojey Radical
|Sohbet
|Labrinth
|Stardust
|Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly
|Flood
|Liza ft. 7PARALLEL
|Lover’s Skit
|Zavallı İş Adamı
|Malka
|Jilala
|Usta Barış
|Blok Döndür
|Barış Ustası
|Artık Yeraltı Yok
|Mei Semones
|Aptalca Duygu
|Mergui
|Her Şeyi Riske At
|Ilımlı Zihinler
|SON ŞANS
|MORN
|Modern İnsan
|Moses Yoofee Trio ft. ENNY
|YEŞİL IŞIK
|Mumzy Stranger, Muza
|KI KORI
|Myd
|Evimiz
|Myles Smith
|Gold
|Nick León ft. Esty & Mediopicky
|Millennium Freak
|Obongjayar
|Teslim Olmak Yok
|Orijinal Koffee
|KOFFEE
|Pahua
|Gritar
|Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
|Passe A Respeitar
|PARTYOF2
|all 4 the best
|PinkPantheress
|Benim Gibi Kız
|PLS&TY ft. Sofiya Nzau
|Your Love (Antdot Remix)
|Polo & Pan (ft. Metronomy)
|Disco Nap
|Pulp
|Spike Island
|Raf Saperra & Ikky
|Ni Billo
|Reaper
|Shark
|reezy
|BİLİYORDUM
|Rels B
|YUNIRIO KOSTA
|Dağ Zirvesi
|Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan
|Londra Yanıyor
|Sammy Virji, Skepta
|Polisler ve Hırsızlar
|Sampa The Great
|Bizi Durduramazsınız
|Saya Gray
|..BU YÜZDEN ( AŞKA AŞIK OLAMIYORUM )
|sheng
|BENZ 奔驰
|Silver Gore
|Tüm İyi Erkekler
|Sofia Kourtesis
|Kız Kardeşler
|SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]
|Miçanga
|Sonnee ft. Caleb Virgo
|Heartfalls
|Soulwax
|Run Free
|Starjunk 95
|Beat Keep Rockin’
|Sudan Arşivleri
|DEAD
|Taiki Nulight x P Money x Jolie P
|Kendi Yolunda Kal
|The Cure
|And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
|The Glitch Mob
|Vahşi İç
|Tom Grennan
|Bununla Sorun Yok
|Tshegue
|MOTO
|UFOs
|UFO
|VLURE ft. Psweatpants
|Gerçek Bir Şey
|Wesley Joseph ft. Danny Brown
|Huzur
|Islak Bacak
|pond song
|Weval
|MOVING ON
|Woodcamp
|Eatin’ Good
|Yazmin Lacey
|Senin İçin İyi Değil miyim
|Genç Miko
|Naber
|Yuno
|Bana Okyanus Ver.
Not: 109 şarkı 19 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacak; birkaç şarkı ise lansman sonrası güncellemelerle eklenecek.
EA Sports FC 26 soundtrack'ini dinleyin
Oyuncular oyun içinde soundtrack'i dinleyebilecekler. Ancak, çıkış tarihini bekleyemeyenler veya hareket halindeyken dinlemek isteyenler için soundtrack artık Spotify'da mevcut.
Ed Sheeran'ın merakla beklenen yeni single'ı "Symmetry" de dahil olmak üzere, bazı şarkılar henüz yayınlanmadığı için şimdilik soundtrack'te yer almıyor.
EA Sports FC 25 soundtrack
EA FC 25 soundtrack'inde Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian ve daha birçok sanatçının şarkıları yer alıyordu.
Buradan dinleyebilirsiniz!
