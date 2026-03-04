Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
EAFC 26 SoundtrackEA Sports
Abhinav Sharma

Çeviri:

EA Sports FC 26 soundtrack: Yeni futbol oyunundaki şarkıların, sanatçıların ve müziklerin tam listesi

FC 26 soundtrack'i 100'den fazla parçayla karşımıza çıkıyor. Ed Sheeran ve Fred again.. gibi liste başı sanatçılardan Skepta, JENNIE ve PinkPantheress gibi ağır toplara kadar, playlist yıldızlarla dolu.

EA Sports FC 26 soundtrack'i, futbol simülasyonunun en son sürümünün piyasaya sürülmesiyle birlikte resmi olarak satışa sunuldu. Her zamanki gibi, müzik seçkisi oyunun en çok konuşulan konularından biri.

FIFA serisinin günlerinden bu yana (2024 sürümünden itibaren EA Sports FC olarak yeniden adlandırıldı), franchise, dünyanın dört bir yanından sanatçıların yer aldığı ikonik soundtrack'leriyle ün kazandı.

EA Sports FC 26, 30'dan fazla ülkeden 109 şarkıdan oluşan küresel bir listeyle bu geleneği sürdürüyor. Oyun, profesyonel futbolcu Moise Kean'ın (KMB) şarkı listesinde yer almasıyla seride bir ilke imza atıyor.

GOAL, oyunda yer alan tüm sanatçıları ve şarkıları içeren EA Sports FC 26'nın tam müzik listesini sizlere sunuyor.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olun

EA SPORTS uygulaması, gerçek dünya futbolu ile en sevdiğiniz oyunlar arasındaki boşluğu dolduran, mükemmel bir mobil arkadaş. Canlı skorlar, uzman analizleri ve özel ödüllere erişmek için uygulamayı şimdi indirin.

La Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Neden uygulamayı indirmelisiniz?

  • Gerçek Zamanlı Haberler: Dünyanın en büyük liglerinden ışık hızında canlı skorlar ve istatistikler alın.
  • Premium İçgörüler: The Athletic entegrasyonu ile uzman gazetecilik ve taktiksel analizlere erişin.
  • Etkileşimli Oyun: Günlük trivia, taraftar anketleri ve maç tahminleriyle bilgilerinizi test edin.
  • Özel Ödüller: Aktif kalarak benzersiz oyun içi içeriklerin ve EA SPORTS ödüllerinin kilidini açın.
  • 3D Maç Görselleri: Gelişmiş "Sanal Play-by-Play" teknolojisi ile aksiyonu her açıdan izleyin.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakınolunŞimdiindirin

EA Sports FC 26 soundtrack'inde hangi şarkılar var?

EA FC 26 soundtrack'i, küresel ikonlar ve yeni yetenekler gibi yıldızlarla dolu. İki kez Grammy ödülü kazanan Fred again.. hoş bir dönüş yaparken, kısa süre önce Billboard'un Yılın Kadın Müzik Yapımcısı ödülünü kazanan PinkPantheress, EA'nın NWSL ve kadın futbolunu öne çıkarma çabasını da yansıtan "Girl Like Me" şarkısıyla albüme katkıda bulunuyor. 

En büyük haberlerden biri, küresel listelerde zirvede yer alan ve aynı zamanda Ipswich Town'ın ortak sahibi olan Ed Sheeran'ın yepyeni, henüz yayınlanmamış şarkısı. Ve çığır açan bir ilk olarak, İtalyan milli takım oyuncusu Moise Kean, sanatçı adı KMB ile FC soundtrack'inde yer alan ilk profesyonel futbolcu oluyor. 

Kean, heyecanını şöyle dile getirdi: "Futbol ve müzik, farklılıkları ne olursa olsun, tüm dünyadaki insanları bir araya getiren tutkular. Şimdi FC 26'nın bir parçası olmak, sadece bir oyuncu olarak değil, bir sanatçı olarak da, benim için bir hayalin gerçekleşmesi."

Yerleşik isimlerin ötesinde, çalma listesi aynı zamanda yeni sesler için bir başlangıç noktasıdır. Oyun, R&B, caz ve Güney Asya etkilerini harmanlamasıyla tanınan, BRIT ödülüne aday gösterilen şarkıcı-söz yazarı Joy Crookes'un müzikleri de dahil olmak üzere 27 adet yayınlanmamış parçayı ilk kez dinleyicilerle buluşturuyor. Hayranlar ayrıca elektronik, Afrobeat ve alternatif unsurları bir araya getiren Alewya'nın türleri aşan sesleriyle tanışacaklar. BLACKPINK ile ünlenen dünya yıldızı JENNIE ise uluslararası bir hava katıyor.

Bu eklektik müzik karışımını keşfetmek isteyen hayranlar, Spotify'daki tam şarkı listesine erişebilirler.

EA Sports 26 soundtrack'ini aşağıdan dinleyebilirsiniz.

SanatçıParça Adı
Ácido Pantera ft. Cantora De BarroPájaro Cantor
AlewyaSelah
AminéVacay
Hayvan KolektifiBüyük Ekranda Aşk
AR/CO x Punctual x NewEraGeneration Love
Artemasbu bana acı verecek
Bebek EvrenRol Yapabiliriz
Bag Raiders, PanamaÇiçekler
Barry Yüzemiyor & O'FlynnKimpton
BearcubsBeni Eve Götür
Big Wild ft. iDA HAWKEvren
Bou ft. DRSMerhamet
Boy AmorSörf
Brent de la CruzNefesini Sakla
CA7RIEL & Paco AmorosoSAHTE
Sinekleri YakalamakIajoc
cheapcuts ft. Benjamin Francis LeftwichSon zamanlarda
corto.altoDİNLEMEYİN
D.O.D ft. RAHHSunshine
Deki AlemEğlence
DjoBack On You
DNMO & ConfzUyku
Dominic Fikeüzgün ve agresif
DYSTINCT, 3robiMA3LISH
Ebony & AG BeatzFestas e Manequins
Ed SheeranSymmetry
Falle NiokeAğırlık
Faul & Wad, 4Rain, Anlly MarinBeyaz Çiçekler
Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)Zafer Turu
Friction ft. Stylo G, Riko Dan & FriscoBang Bang
İyi Komşularİnsanlar İnsanlara İhtiyaç Duyar
YolsuzlukBaşrol
GurriersErasure
HAIMGone
zor hayaty3llow bike
Haute & FreddyVersailles'ın Tarlaları
INJIGOOD TIME GIRL
Jack GarrattHigher
Jadu HeartU
Jalen NgondaSadece Birlikte Olduğumuz Sürece
Jazz AlonsoSCORPION
JENNIEJENNIE gibi
JerseyRenkler Griye Dönüyor
JoalinCamaleón
John GlacierDuygular
Joy CrookesKalbini Solut
Joy Overmono & SkiifallLippy
KILIMANJARO ft. AMAKADaha İyi Günler
King PrincessAğla Ağla Ağla
KinkySonido de la Casa
KMBBOMBAY
Kofi StoneZihnimdeki Renkler
Kojey RadicalSohbet
LabrinthStardust
Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild SanellyFlood
Liza ft. 7PARALLELLover’s Skit
Zavallı İş AdamıMalka
JilalaUsta Barış
Blok DöndürBarış Ustası
Artık Yeraltı YokMei Semones
Aptalca DuyguMergui
Her Şeyi Riske AtIlımlı Zihinler
SON ŞANSMORN
Modern İnsanMoses Yoofee Trio ft. ENNY
YEŞİL IŞIKMumzy Stranger, Muza
KI KORIMyd
EvimizMyles Smith
GoldNick León ft. Esty & Mediopicky
Millennium FreakObongjayar
Teslim Olmak YokOrijinal Koffee
KOFFEEPahua
GritarPapatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
Passe A RespeitarPARTYOF2
all 4 the bestPinkPantheress
Benim Gibi KızPLS&TY ft. Sofiya Nzau
Your Love (Antdot Remix)Polo & Pan (ft. Metronomy)
Disco NapPulp
Spike IslandRaf Saperra & Ikky
Ni BilloReaper
Sharkreezy
BİLİYORDUMRels B
YUNIRIO KOSTADağ Zirvesi
Rudimental ft. Idris Elba & Peter XanLondra Yanıyor
Sammy Virji, SkeptaPolisler ve Hırsızlar
Sampa The GreatBizi Durduramazsınız
Saya Gray..BU YÜZDEN ( AŞKA AŞIK OLAMIYORUM )
shengBENZ 奔驰
Silver GoreTüm İyi Erkekler
Sofia KourtesisKız Kardeşler
SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]Miçanga
Sonnee ft. Caleb VirgoHeartfalls
SoulwaxRun Free
Starjunk 95Beat Keep Rockin’
Sudan ArşivleriDEAD
Taiki Nulight x P Money x Jolie PKendi Yolunda Kal
The CureAnd Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
The Glitch MobVahşi İç
Tom GrennanBununla Sorun Yok
TshegueMOTO
UFOsUFO
VLURE ft. PsweatpantsGerçek Bir Şey
Wesley Joseph ft. Danny BrownHuzur
Islak Bacakpond song
WevalMOVING ON
WoodcampEatin’ Good
Yazmin LaceySenin İçin İyi Değil miyim
Genç MikoNaber
YunoBana Okyanus Ver.

Not: 109 şarkı 19 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacak; birkaç şarkı ise lansman sonrası güncellemelerle eklenecek.

EA Sports FC 26 soundtrack'ini dinleyin

Oyuncular oyun içinde soundtrack'i dinleyebilecekler. Ancak, çıkış tarihini bekleyemeyenler veya hareket halindeyken dinlemek isteyenler için soundtrack artık Spotify'da mevcut.

Ed Sheeran'ın merakla beklenen yeni single'ı "Symmetry" de dahil olmak üzere, bazı şarkılar henüz yayınlanmadığı için şimdilik soundtrack'te yer almıyor.

EA Sports FC 25 soundtrack

EA FC 25 soundtrack'inde Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian ve daha birçok sanatçının şarkıları yer alıyordu.

Buradan dinleyebilirsiniz!

EA Sports FC 26 ile ilgili diğer haber ve güncellemeleri inceleyin

  • En son EA Sports FC haberleri
  • EA Sports FC 26: Çıkış tarihi, fiyat, konsollar, ön sipariş detayları, fragman, kapak ve bilmeniz gereken her şey
  • EA Sports FC 26 web uygulaması ve eşlik eden uygulama: Çıkış tarihi ve Ultimate Team'e erken başlamak için ne yapmanız gerektiği
  • EA Sports FC 26'daki en iyi 50 erkek oyuncu - listesi
  • EA FC 26 oyuncu puanları: Ronaldo ve Messi ortada yok, Salah ve Mbappe en iyi erkek yıldızlar olarak başı çekiyor
  • EA Sports FC 26'daki en iyi takımlar hangileri? En iyi erkek ve kadın kulüp puanları
Reklam
0