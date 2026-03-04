EA Sports FC 26 soundtrack: Yeni futbol oyunundaki şarkıların, sanatçıların ve müziklerin tam listesi

EA Sports FC 26 soundtrack'i, futbol simülasyonunun en son sürümünün piyasaya sürülmesiyle birlikte resmi olarak satışa sunuldu. Her zamanki gibi, müzik seçkisi oyunun en çok konuşulan konularından biri.

FIFA serisinin günlerinden bu yana (2024 sürümünden itibaren EA Sports FC olarak yeniden adlandırıldı), franchise, dünyanın dört bir yanından sanatçıların yer aldığı ikonik soundtrack'leriyle ün kazandı.

EA Sports FC 26, 30'dan fazla ülkeden 109 şarkıdan oluşan küresel bir listeyle bu geleneği sürdürüyor. Oyun, profesyonel futbolcu Moise Kean'ın (KMB) şarkı listesinde yer almasıyla seride bir ilke imza atıyor.

GOAL, oyunda yer alan tüm sanatçıları ve şarkıları içeren EA Sports FC 26'nın tam müzik listesini sizlere sunuyor.

EA Sports FC 26 soundtrack'inde hangi şarkılar var?

EA FC 26 soundtrack'i, küresel ikonlar ve yeni yetenekler gibi yıldızlarla dolu. İki kez Grammy ödülü kazanan Fred again.. hoş bir dönüş yaparken, kısa süre önce Billboard'un Yılın Kadın Müzik Yapımcısı ödülünü kazanan PinkPantheress, EA'nın NWSL ve kadın futbolunu öne çıkarma çabasını da yansıtan "Girl Like Me" şarkısıyla albüme katkıda bulunuyor.

En büyük haberlerden biri, küresel listelerde zirvede yer alan ve aynı zamanda Ipswich Town'ın ortak sahibi olan Ed Sheeran'ın yepyeni, henüz yayınlanmamış şarkısı. Ve çığır açan bir ilk olarak, İtalyan milli takım oyuncusu Moise Kean, sanatçı adı KMB ile FC soundtrack'inde yer alan ilk profesyonel futbolcu oluyor.

Kean, heyecanını şöyle dile getirdi: "Futbol ve müzik, farklılıkları ne olursa olsun, tüm dünyadaki insanları bir araya getiren tutkular. Şimdi FC 26'nın bir parçası olmak, sadece bir oyuncu olarak değil, bir sanatçı olarak da, benim için bir hayalin gerçekleşmesi."

Yerleşik isimlerin ötesinde, çalma listesi aynı zamanda yeni sesler için bir başlangıç noktasıdır. Oyun, R&B, caz ve Güney Asya etkilerini harmanlamasıyla tanınan, BRIT ödülüne aday gösterilen şarkıcı-söz yazarı Joy Crookes'un müzikleri de dahil olmak üzere 27 adet yayınlanmamış parçayı ilk kez dinleyicilerle buluşturuyor. Hayranlar ayrıca elektronik, Afrobeat ve alternatif unsurları bir araya getiren Alewya'nın türleri aşan sesleriyle tanışacaklar. BLACKPINK ile ünlenen dünya yıldızı JENNIE ise uluslararası bir hava katıyor.

Bu eklektik müzik karışımını keşfetmek isteyen hayranlar, Spotify'daki tam şarkı listesine erişebilirler.

EA Sports 26 soundtrack'ini aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Sanatçı Parça Adı Ácido Pantera ft. Cantora De Barro Pájaro Cantor Alewya Selah Aminé Vacay Hayvan Kolektifi Büyük Ekranda Aşk AR/CO x Punctual x NewEra Generation Love Artemas bu bana acı verecek Bebek Evren Rol Yapabiliriz Bag Raiders, Panama Çiçekler Barry Yüzemiyor & O'Flynn Kimpton Bearcubs Beni Eve Götür Big Wild ft. iDA HAWK Evren Bou ft. DRS Merhamet Boy Amor Sörf Brent de la Cruz Nefesini Sakla CA7RIEL & Paco Amoroso SAHTE Sinekleri Yakalamak Iajoc cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich Son zamanlarda corto.alto DİNLEMEYİN D.O.D ft. RAHH Sunshine Deki Alem Eğlence Djo Back On You DNMO & Confz Uyku Dominic Fike üzgün ve agresif DYSTINCT, 3robi MA3LISH Ebony & AG Beatz Festas e Manequins Ed Sheeran Symmetry Falle Nioke Ağırlık Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin Beyaz Çiçekler Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) Zafer Turu Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco Bang Bang İyi Komşular İnsanlar İnsanlara İhtiyaç Duyar Yolsuzluk Başrol Gurriers Erasure HAIM Gone zor hayat y3llow bike Haute & Freddy Versailles'ın Tarlaları INJI GOOD TIME GIRL Jack Garratt Higher Jadu Heart U Jalen Ngonda Sadece Birlikte Olduğumuz Sürece Jazz Alonso SCORPION JENNIE JENNIE gibi Jersey Renkler Griye Dönüyor Joalin Camaleón John Glacier Duygular Joy Crookes Kalbini Solut Joy Overmono & Skiifall Lippy KILIMANJARO ft. AMAKA Daha İyi Günler King Princess Ağla Ağla Ağla Kinky Sonido de la Casa KMB BOMBAY Kofi Stone Zihnimdeki Renkler Kojey Radical Sohbet Labrinth Stardust Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly Flood Liza ft. 7PARALLEL Lover’s Skit Zavallı İş Adamı Malka Jilala Usta Barış Blok Döndür Barış Ustası Artık Yeraltı Yok Mei Semones Aptalca Duygu Mergui Her Şeyi Riske At Ilımlı Zihinler SON ŞANS MORN Modern İnsan Moses Yoofee Trio ft. ENNY YEŞİL IŞIK Mumzy Stranger, Muza KI KORI Myd Evimiz Myles Smith Gold Nick León ft. Esty & Mediopicky Millennium Freak Obongjayar Teslim Olmak Yok Orijinal Koffee KOFFEE Pahua Gritar Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl Passe A Respeitar PARTYOF2 all 4 the best PinkPantheress Benim Gibi Kız PLS&TY ft. Sofiya Nzau Your Love (Antdot Remix) Polo & Pan (ft. Metronomy) Disco Nap Pulp Spike Island Raf Saperra & Ikky Ni Billo Reaper Shark reezy BİLİYORDUM Rels B YUNIRIO KOSTA Dağ Zirvesi Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan Londra Yanıyor Sammy Virji, Skepta Polisler ve Hırsızlar Sampa The Great Bizi Durduramazsınız Saya Gray ..BU YÜZDEN ( AŞKA AŞIK OLAMIYORUM ) sheng BENZ 奔驰 Silver Gore Tüm İyi Erkekler Sofia Kourtesis Kız Kardeşler SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] Miçanga Sonnee ft. Caleb Virgo Heartfalls Soulwax Run Free Starjunk 95 Beat Keep Rockin’ Sudan Arşivleri DEAD Taiki Nulight x P Money x Jolie P Kendi Yolunda Kal The Cure And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix) The Glitch Mob Vahşi İç Tom Grennan Bununla Sorun Yok Tshegue MOTO UFOs UFO VLURE ft. Psweatpants Gerçek Bir Şey Wesley Joseph ft. Danny Brown Huzur Islak Bacak pond song Weval MOVING ON Woodcamp Eatin’ Good Yazmin Lacey Senin İçin İyi Değil miyim Genç Miko Naber Yuno Bana Okyanus Ver.

Not: 109 şarkı 19 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacak; birkaç şarkı ise lansman sonrası güncellemelerle eklenecek.

EA Sports FC 26 soundtrack'ini dinleyin

Oyuncular oyun içinde soundtrack'i dinleyebilecekler. Ancak, çıkış tarihini bekleyemeyenler veya hareket halindeyken dinlemek isteyenler için soundtrack artık Spotify'da mevcut.

Ed Sheeran'ın merakla beklenen yeni single'ı "Symmetry" de dahil olmak üzere, bazı şarkılar henüz yayınlanmadığı için şimdilik soundtrack'te yer almıyor.

EA Sports FC 25 soundtrack

EA FC 25 soundtrack'inde Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian ve daha birçok sanatçının şarkıları yer alıyordu.

Buradan dinleyebilirsiniz!

