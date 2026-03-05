EA Sports FC 26'da FUT: Değişiklikler, güncellemeler ve bilmeniz gereken her şey

EA Sports FC 26'nın, oyuncuların geri bildirimlerine ve modern beklentilere göre tasarlanmış kapsamlı güncellemelerle ikonik Ultimate Team (FUT) modunu yeniden tasarlayacağı tahmin ediliyor.

Oyun ayarlarından yeniden tasarlanan etkinliklere ve daha akıllı ilerleme sistemlerine kadar, FUT'un daha derin, daha duyarlı ve daha adil bir deneyim sunması bekleniyor. GOAL, FUT'un sunduklarını ve FC 26'nın en son FUT güncellemelerini inceliyor.

Rekabetçi oyun: daha hızlı, daha keskin, daha duyarlı

FC 26'da FUT modu, çevrimiçi ortamlar için hassas bir şekilde ayarlanmış Rekabetçi oyun ön ayarı altında çalışır.

Bu, Rivals, Champions ve Live Events'teki rekabetçi oyuncuların beklentilerini karşılayarak maçlar sırasında daha iyi tepki verme, daha fazla tutarlılık ve daha sıkı kontrol sağlar.

Canlı etkinlikler, turnuvalar ve gauntletler

Canlı Etkinlikler, Dostluk Maçları'nın temelleri üzerine kuruludur ve özel kurallar, benzersiz katılım koşulları ve özel hedefler içeren rekabetçi maçlar sunar. Bu etkinliklere, ödül takibi ve maç kurulumunu kolaylaştıran yeni Etkinlik Merkezi üzerinden erişilebilir.

Dostluk maçları basitleştirilerek Klasik Maçlara odaklanılırken, Çevrimiçi Oynama ve Ev Kuralları seçenekleri kaldırılmıştır.

Turnuvalar, önemli anlarda ortaya çıkan ve benzersiz takım kurallarına göre özel ödüller sunan eleme formatında geri dönüyor.

Yeni bir takım oluşturma mücadelesi olan Gauntlet'lerde, oyuncular beş maça kadar tamamen farklı takımlar kullanmakla görevlendirilir. Eleme yoktur, ancak daha fazla maç kazanmak daha yüksek ödüller kazandırır. Ultimate Gauntlet, iki haftada bir başlayan üç turla bu özelliği başlatır.

Rivals & Champions yenilendi

Rivals modu, katılımı artırmak için özenle tasarlanmış değişikliklere uğradı. Bounties, maç sırasında rastgele görevler (ilk golü atmak veya gol yememek gibi) getirerek, maçı kaybetmiş olsanız bile bonus ödüller kazandırıyor.

İlerleme yorgunluğunu azaltmak için FUT, oyuncuların mağlubiyetlerden sonra ligleri düşmelerine olanak tanıyan ve durgunluğu azaltan Sınırlı Kontrol Noktaları ekliyor.

Champions modu, geleneksel Playoff'ları ortadan kaldırıyor - artık eleme, doğrudan Rivals'daki performansa göre yapılıyor. Yeni bir seviye olan Challengers, daha fazla oyuncunun hafta sonu yarışmasına erişimini sağlarken, özel ödüller Champions seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Geliştirilmiş maç sonuçları ve daha adil cezalar

EA, maç sonuçlarını daha adil hale getirmek için yeni sistemler getiriyor. Bazı durumlarda (örneğin, maç berabereyken rakibin oyundan çıkması veya bağlantısının kesilmesi gibi), belirli koşullar ve günlük sınırlamalar dahilinde oyunculara galibiyet verilebilir.

FUT Rush'ta, maçları erken terk etme alışkanlığı olan oyunculara yeni eşleştirme gecikmeleri uygulanacak, böylece rahatsız edici oyunlar engellenecek ve rekabet dengeli tutulacak.

Evrimler, kozmetik istifleme ve kaleci seçenekleri

Gelişmeler, FC 26'da daha fazla esneklikle evrim geçiriyor. Artık tekrarlanabilir Gelişmeler ve kaleciye özel Gelişmeler destekleniyor.

Kozmetik yükseltmeler, mevcut stilleri silmeden birikerek, nadirlik veya rozet efektleri değiştiğinde bile oyuncunuzun benzersiz görünümünü korur.

Yeni oyun menüsü ve merkezi

FUT'ta gezinmek her zamankinden daha akıcı. Yeniden tasarlanan Oyun Menüsü, deneyiminizi "Sizin İçin", "Oynamaya Devam Et" ve "Yaklaşan" gibi sezgisel kategorilere ayırır.

Canlı Etkinliklere, bunların gereksinimlerine ve gerçek zamanlı ödül takibine önceden erişim sağlar.

FC pro entegrasyonu ve kontrollü pazar erişimi

FUT, ilk kez FC Pro ile doğrudan entegre olarak Division Rivals oyuncularının Pro yarışmalarına kaydolmasına, bölgesel liderlik tablolarına girmesine ve PS5'teki FC Pro Open gibi Pro düzeyindeki turnuvalara katılmaya hak kazanmasına olanak tanır.

Yeni oyuncular transfer pazarına kademeli erişimden yararlanır - bu ölçülü uygulama, pazar ekonomisini korumaya yardımcı olur ve suistimali önler.

EA Sports FC 26'daki FUT, modun sağlam ve topluluk tarafından şekillendirilmiş bir yeniden keşfi olarak öne çıkıyor. En son teknoloji oyun ayarlamaları, Canlı Etkinlikler ve Gauntlets gibi yeni etkinlik formatları, daha anlamlı ilerleme mekanikleri, daha adil maç sonuçları ve rafine özelleştirme özellikleriyle FUT, tüm oyunculara modern, sürükleyici ve adil bir deneyim vaat ediyor.

