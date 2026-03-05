EA Sports FC 26'da en çok gelişme gösteren oyuncular hangileridir?

EA Sports FC'nin her yeni sürümü sürprizlerle doludur: Performansı düşük olan oyuncular parlamaya başlar, genç yetenekler ortaya çıkar ve tanınmış yıldızlar ya konumlarını korur ya da kaybeder.

FC 26'da, FC 25'e kıyasla genel puanları (OVR) önemli ölçüde artan birkaç oyuncu var. Bu artış, oyuncuların gerçek hayattaki performanslarını, artan potansiyellerini ve bazen de daha yüksek profilli kulüplere yaptıkları büyük transferleri yansıtıyor.

Aşağıda, GOAL en çok gelişme gösteren bazı oyuncuları, eski puanlarını, yeni puanlarını ve aradaki farkı listeliyor.

En çok gelişme gösteren EA Sports FC 26 oyuncuları

Listeye geçmeden önce, OVR'da büyük bir sıçramaya yol açan bazı ortak faktörleri sıralayalım:

Yurtiçi liglerde, kupalarda veya kıtasal yarışmalarda çığır açan performanslar.

Özellikle genç veya daha önce kenarda kalan oyuncular için artan oyun süresi.

Oyuncunun daha zorlu rakiplerle karşılaşması beklenen, daha rekabetçi kulüplere veya liglere transferler.

FC'nin derecelendirme algoritmasında çok önemli olan belirli özelliklerdeki (hız, top sürme, savunma vb.) gelişmeler.

Potansiyel tanınma – EA, yüksek potansiyel gösteren genç oyuncuları genellikle puan artışlarıyla ödüllendirir.

Aşağıda, FC 26'da en çok gelişme gösteren kadın oyuncuların sıralamaları, isimleri, yeni ve eski genel derecelendirmeleri ve aradaki farkları içeren tam listesi bulunmaktadır.

Oyuncu Adı Pozisyon Eski Puan Yeni Puan Fark Alexia Fernández LB 53 75 +22 Lucía Corrales LB 59 74 +15 Elimbi Gilbert LB 63 77 +14 Bizet CB 63 75 +12 Olaya Rodríguez CAM 60 72 +12 Imade ST 69 80 +11 Kaptein CM 67 78 +11 Bender RM 62 73 +11 N’Dongala RB 67 78 +11 Tolhoek ST 67 77 +10

EA Sports FC 26, özellikle genç veya yeni yetenekler için oyuncu derecelendirmelerinde önemli değişiklikler getiriyor. Mohamed Salah gibi yıldızlar veya büyük isimler hakimiyetlerini sürdürürken, Myles Lewis-Skelly gibi yükselen oyuncular, oyuna yeni bir heyecan getiriyor ve takımların yapısını, meta stratejileri ve değerini değiştiriyor.

Aşağıdaki tabloda FC 26'da en çok gelişme gösteren erkek oyuncular, sıralamaları, isimleri, yeni ve eski genel puanları ve aradaki farklar yer almaktadır.

Oyuncu Adı Pozisyon Eski Puan Yeni Puan Fark Lewis-Skelly LB 58 78 +20 Javi Rodríguez RB 57 76 +19 Peck CDM 53 70 +17 Nickson CM 51 66 +15 Dibling RM 59 74 +15 Huijsen CB 68 82 +14 Marc Casadó CDM 65 79 +14 Jauregizar CM 64 78 +14 Comuzzo CB 60 74 +14 Zeneli CM 58 72 +14

Ultimate Team veya Kariyer Modu kadronuzu planlıyorsanız, bu yükseltilmiş isimlere dikkat etmek size rekabet avantajı sağlayabilir.

