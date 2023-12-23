Dzeko mu, Icardi mi? Fenerbahçe'nin eski hocası yanıtladı: Ferdi ve Osayi sözleri!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'dan gündeme dair önemli açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira yarın oynanacak dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, derbiye dair önemli bilgiler verirken Dzeko - Icardi kıyaslaması da yaptı.

Türkiye'de bir daha çalışıp, çalışmayacağına dair soruyu da yanıtlayan tecrübeli hoca, Ferdi ve Osayi-Samuel hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. İşte başarılı hocanın Fanatik'e verdiği demeçler...

‘Her pozisyona hakimdim’

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Fenerbahçe, döneminizdeki oyunculardan önemli bir gelir elde etti. İyi oyuncu bulmanın şifreleri nedir?

‘‘Kariyerimin bu açıdan, ‘İki ya da üç yönü var’ diyebilirim. Futbolcuyken, sahada tüm pozisyonlarda oynayabiliyordum. Bu sayede her pozisyonun özelliklerine hakimdim. Diğer benim için önemli olan şey ise; Porto Futbol Akademisi’nde geçirdiğim süreydi. Porto’nun genç takımında uzun süre bulunmam, bana genç yetenekleri fark etmem, onların gelişimini artırmak ve anlamak adına, tecrübemin artmasını sağladı. Genç bir oyuncuya baktığımda, onun üst düzey bir oyuncuya dönüşmesi için sahip olması gerektiği yeteneklerin farkındaydım. Ayrıca birçok ülkede, farklı seviyelerdeki takımlarda hoca olarak çalıştım. İyi oyuncuların, üst düzey bir oyuncu olmak adına hangi özelliklerini geliştirmeleri gerektiğini anlayacak deneyime bu sayede sahiptim.”

‘İkisi de öğrenmek istiyordu’

Ferdi ve Osayi-Samuel’in kariyerlerini adeta yeniden yarattınız. Performansları sizi şaşırtıyor mu?

“Şaşırmadım. Çünkü ikisi de teknik becerilere sahipti ve her gün yeni şeyler öğrenmek istiyorlardı. Fiziksel ve teknik açıdan kadronda iyi oyuncular olduğunda, taktik beceriyi de öğrenmek istediklerinde, üst seviyeye çıkabiliyorlar. Onlar sadece mükemmel oyuncular değiller. İnsan olarak da harikalar. Seviyelerini geliştirmek ve öğrenmek adına da son derece alçak gönüllüler.”

‘Deneyimleri üst düzeyde’

Fenerbahçe’den Dzeko ve Galatasaray’da Icardi’nin maça etkisi nasıl olur?

“Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak. Hatta defans oyuncuları, ikili markajla da onları savunmaya çalışacak. Bu sayede diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabilirler.”

‘Avrupa’da finale gidebilirler’

Türk takımlarının Avrupa Kupaları’ndaki performansını nasıl buldunuz?

“Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarının seviyesini artırmak için büyük paralar harcadılar. İyi koşullar oluşturdular. Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi’nde, Galatasaray’ın da Avrupa Ligi’nde şampiyonluk için rekabet edecek güçleri var.”

‘Türkiye’nin güçlü bir şansı var’

Türkiye, EURO 2024’te Portekiz’le aynı grupta yer alıyor. Yorumunuz nedir?

“Portekiz, Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri. Türkiye’nin bu grupta bir üst tura çıkmak için güçlü bir şansı var. Umarım EURO 2024’te de başarılı olurlar. Ayrıca Türkiye, futbolda çok büyük bir potansiyele sahip. Türkiye’deki insanlarla kendimi özleştirdiğimi daha önce söylemiştim. Harika insanların olduğu, çok güzel bir ülke.”

'Fenerbahçe'ye saygım sonsuz'

Bundan sonraki kariyer hedefiniz nedir ve yeniden Türkiye’de çalışmak ister misiniz?

“Güçlü bir takım kuracağım bir projenin içerisinde yer almak ve bu takımın şampiyonluklar kazanması için savaşmasını istiyorum. Bu, Türkiye ya da başka bir ülkedeki bir kulüp olabilir. Elbette güçlü bir takım için doğru koşullara sahip olmalıyım. Hedefim, tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takım yaratmak. Fenerbahçe’ye sonsuza kadar saygı duyacağım. Ancak aynı zamanda ben, profesyonel bir teknik direktörüm. Bir kulübün hocası olursam, doğal olarak o kulüp benim ailem ve hayatım olacak. Hayatta da böyle olmamız ve geçmişimize saygı duymamız gerekiyor.”