Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Körfez Arap Kupası "Körfez 27" finalinde Birleşik Arap Emirlikleri karşısında uygulamayı düşündüğü oyun sistemini değiştirmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının yirmi yedinci edisyonunun final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Riyadiyye", Donis'in oyun sistemini değiştirmeye karar verdiğini ve orta sahada iki oyuncu yerine Abdullah el-Hayberi, Muhammed Kanno ve Nasır ed-Devseri olmak üzere üç oyuncuya güveneceğini belirtti.

Yunan teknik direktör, Körfez turnuvasındaki son dört maçta orta sahada sürekli olarak Muhammed Kanno ve yanında bir başka oyuncuya güveniyor, Salih Ebu'ş-Şamat'ı ise oyun kurucu olarak sahaya sürüyordu.

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Öte yandan gazete, Donis'in yarı finalde Katar'a karşı penaltılarla kazanılan galibiyette yedek kulübesinde oturan Hasan Timbükti'ye savunma hattında ilk on birde yer vermeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Hücumda ise Yunan teknik direktör Firas el-Bureykan'a ilk on birde güvenmeyi planlıyor, ancak Abdullah el-Hamdan'ın onun yanında forma giyip giymeyeceğine ya da tek forvet olarak Bureykan ile yetinip yetinmeyeceğine henüz karar vermedi.

Donis'in, maçın başlamasına birkaç saat kala oyuncularla yapacağı teknik toplantıda tüm belirsiz konuları netleştirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihindeki ilk şampiyonluğunu 23 yıl sonra, yani tam olarak 2003 yılında aynı Körfez turnuvasını kazanmasından bu yana ilk kez arıyor.