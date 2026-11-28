Reklam

City Football Group? BlueCo? Red Bull? Futbolda çok kulüplü sahiplik modeli artık yalnızca büyük uluslararası gruplara özgü değil. Estrella Football Group, uluslararası faaliyet gösteren ve Pro Patria'yı satın alarak Portekiz'deki Cascais ve Carvoeiro United'ın yanına ekleyen bir grup. Estrella farklı bir yaklaşım sunuyor: Grup bünyesindeki kulüplerin eşit konumda olduğu, uzmanlık, teknoloji ve yetenekleri paylaştığı yatay bir model.

Grubun İtalya'ya taşıdığı fikri ve Pro Patria'yı satın almasının arkasındaki projeyi yalnızca Calciomercato'ya Estrella Football Group'un kurucu ortağı ve başkanı David Dwinger anlattı. Gençler, yetenek, teknoloji, altyapı ve hepsinden önemlisi hırs: Sportif başarının planlı bir sürecin sonucu olması gereken bu yatırımın temelinde bunlar yatıyor.

Sporla ilişkinizden ve Estrella Football Group'un nasıl doğduğundan söz eder misiniz? Projenin çıkış noktası neydi ve nasıl bir futbol grubu kurmak istiyorsunuz?

“Sporcu bir ailede büyüdüm. Ailemden pek çok kişi sporcu oldu, bazıları olimpiyatlara katıldı. Çocuklarım da futbol oynuyor. Ben şahsen yetenekten, hangi alanda olursa olsun, çok etkilenirim. Yetenekli insanları severim ve çevremde olmalarını isterim, çünkü değer yaratabileceklerini düşünüyorum. Örneğin bugün bizimle çalışan, dünyanın en iyi hokey oyuncusu Cecilia Vagnoni gibi insanların yanımda olmasını seviyorum.”

Reklam Reklam

Pro Patria'ya yatırım yapmaya sizi ne ikna etti? Bu kulüpte ne gördünüz?



“Çok sayıda kulübü inceledik ve yenilerini aramaya devam ediyoruz. Portföyümüzü önemli ölçüde genişletmek istiyoruz. Coğrafi konum, büyüme imkânları ve tarih gibi 50 değerlendirme ölçütü içeren bir aracımız var. Pro Patria köklü bir geçmişe sahip. Ayrıca ortağımız Luca Bassi ve sportif açıdan gelişmemize yardımcı olabilecek Walter Sabatini gibi isimleri var.



Önemli bir şeye dönüşebilecek iyi bir potansiyel gördük. Zorlu bir sezonun ardından harekete geçip yatırım yapmak için doğru zamanın geldiğini düşündük.”

Related Topics

Peki, bu kulübe ilişkin hayalleriniz ve büyümesi için başlıca öncelikleriniz neler?



“Hedefimiz, daha doğrusu hayalimiz, elbette Serie A'ya dönmeyi ummak ve kim bilir, belki Milan ve Juventus'la rekabet etmek (gülüyor, ed.). Bugün Serie C'ye yükselmek önceliğimiz, ancak bunu başlı başına bir hedef olarak görmemeliyiz. Bu, yaptığımız işin sonucu olmalı.



Fakat elbette gerçekçi ve sürdürülebilir olmak zorundayız. Kulüplerimizin sorunlarla karşılaşmamasını sağlamalı ve çok akıllıca hareket etmeliyiz. Bir marka oluşturup taraftarları yeniden stadyuma getirmeliyiz. Onları kulübe âşık etmek kolay, ancak işler yolunda gitmediğinde de yanımızda kalmalarını sağlamalıyız.”



Estrella bugün İtalya'da ve yurt dışında Pro Patria, Cascais ve Carvoeiro gibi kulüplere sahip. Bir kulüp satın alırken gençlere yönelik belirli özellikler ve fırsatlar da arıyor musunuz?



“Ben bir babayım, bu yüzden genç futboluyla yakından ilgileniyorum. Bunun mümkün olan en sürdürülebilir yol olduğuna inanıyorum. Geçen yıl küme düşmemizin ardından birçok oyuncu ayrıldı. Amacımız takıma mümkün olduğunca çok genç oyuncu kazandırmak.



A takım ile altyapı arasında çok güçlü bir bağ kurmalıyız. 19 yaş altı takımıyla A takım arasındaki farkı azaltmak için çalışmalıyız. Hedefimiz, A takıma geçen oyuncu oranını olabildiğince yükseltmek.



Elbette iddialı olmalı ve genç yetenekleri çekmeliyiz. Başka yerde fırsat bulmalarını önlemek için onlara mümkün olan en kısa sürede sözleşme sunabilmeliyiz. Misyonumuz, yetenekleri burada tutmanın ve bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olmanın yolunu bulmak.”

Reklam

Çok kulüplü sahiplik modeli genellikle City Football Group, BlueCo veya Red Bull gibi büyük uluslararası gruplarla ve üst düzey futbolla ilişkilendiriliyor. Ekonomik kaynakların, altyapının ve görünürlüğün çok farklı olduğu alt liglerde bu yaklaşım nasıl işleyebilir?

“Açıkçası, sahada olanlardan önce saha dışında olanlara çok odaklanıyoruz. Önceliğimiz görünürlük kazanmak. Bunu yalnızca sportif sonuçlarla değil, bunun gibi röportajlar ve sosyal medya aracılığıyla da yapmaya çalışıyoruz.



İtalya'daki amatör futbolun şimdiden ulaşabildiği görünürlük düzeyi beni etkiledi.



Hedefimiz sosyal medyada büyümek, daha fazla görünür olmak, etki yaratmak ve ticari gelirleri artırmak. Daha çok taraftarımız olsun, yetenekleri çekelim ve Birleşik Krallık, Avusturya ve Hollanda gibi başka ülkelerdeki kulüplerle de rekabet edebilelim istiyoruz.”

Reklam

Bugün İtalyan futboluna nasıl bakıyorsunuz? İtalya'nın büyük bir geleneği ve çok sayıda yeteneği var, ancak çeşitli yapısal sorunlarla da karşı karşıya. Grup, Malagò-Galliani çekişmesinde nerede duruyor?

“İtalya'da geçmişe göre bazı şeylerin değiştiği kesin ve bu, federasyonda yaşanacakların ötesinde bir konu. Bence mesele yalnızca bireysel yetenek olamaz. Belli ki bazı şeyler eskisi gibi işlemiyor ve bir adım daha ileri gitmek gerekiyor.



Risk almak gerek, ama yolun gençlerden geçtiğine inanıyorum. Birçok genç yurt dışında oynamayı seçiyor. İtalya'nın kendisine sorması gereken soru şu: Yeteneklerimiz neden gitmeye karar veriyor? İtalya'da, Serie B'de bile, çok sayıda güzel kulüp var. Ülkenizde artık yetenek kalmadığını düşünmüyorum, aksine, bu yeteneklerin yolda kaybedildiğini düşünüyorum.”

Reklam

Gençlerden devam edersek, profesyonel olmayan ya da yarı profesyonel bir ortamda futbolcu yetiştirmek ne kadar zor? Büyük kulüplerin akademileriyle nasıl rekabet edebilirsiniz?

“Belki bugün değil, ama büyük kulüplerin altyapılarıyla rekabet etmek istediğimiz yol bu. Burada gelişip önemli bir seviyeye ulaşabilecek pek çok genç var. Bu konuda iddialı olmamız gerekiyor.



İnsanların, ‘Çocuğum oraya gitmeli, çünkü profesyonel futbolcu olma şansının en yüksek olduğu yer orası’ demesini istiyorum. Böyle bir ortam kurabilirsek önemli bir başarı elde etmiş oluruz.



Gençlerin gelişimine gerçekten bağlıysanız ve projeyi onlara iyi anlatabilirseniz, insanlar bunun en iyi yol olduğunu anlayacaktır. Yapmak istediğimiz şeyi başka hiçbir kulübün yapmayacağına inanıyorum.”

Reklam

İtalya'da büyük kulüplerin ikinci takımları Serie C'ye dahil edildi ve Milan Futuro gibi projeler Serie D'ye de geldi. Bu modeli nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Dürüst olmak gerekirse, bulunduğunuz yere bağlı. İlk kulübümüz Cascais'te kalıcı bir ikinci takım kurmayı seçtik. Bu takım sahadaki sonuçlarıyla bir alt ligde oynamak zorunda kalırsa da sorun değil. Model yüzde 100 doğru. Milan Futuro'nun Serie D'de olabilmesi yalnızca bir anomali.



Tekrar ediyorum, hepimiz yetenekleri sistemimizin içinde tutmaya çalışmalıyız. Gençlere yalnızca ticari açıdan bakmamalıyız. Bu nedenle ikinci takımlar geçerli bir seçenek olabilir. En iyi 16 ve 17 yaşındaki oyuncuları bulmalı ve onlar için değer yaratmalıyız.”

Reklam

Oyuncu izleme ve transfer, ClubOS aracılığıyla da Estrella'nın yaklaşımında merkezi bir yer tutuyor. Bu sistemin nasıl çalıştığını anlatır mısınız?

“Bu, bütün kulüplerin yalnızca sportif faaliyetler için değil, finans, sponsorlar ve yönetimin diğer alanları için de kullanması gereken bir yazılım. Bütün bu verileri bir sisteme giriyoruz. Oradan bize yardımcı olan ve öneriler sunan modeller çıkarabiliyoruz.



Her zaman ‘Kelebek Etkisi’ dediğimiz şeyi arıyoruz: Sistem, kullanıcıların tek tek kararlar almasını ve bunların geleceği nasıl etkileyebileceğini anlamasını sağlıyor. Örneğin çok fazla gol yediğimiz için bir savunmacıya ihtiyacım olabilir. Ama bu yatırımı yaparsam gelişmesini beklediğim 19 yaşındaki oyuncuyu kaybedebilirim. Futbolda yorumlanmayan çok fazla veri var. Aracımızla geleceğe yönelik simülasyonlar oluşturuyoruz.”

Reklam

Önümüzdeki beş yıla baktığınızda Estrella Football Group'u ve Pro Patria'yı nerede görmek istersiniz?

“Zor bir soru (gülüyor, ed.). Sportif açıdan hedefin kısa sürede Serie B'ye çıkmak olabileceğini düşünüyorum. Ancak tekrar ediyorum, bu bir sürecin sonucu olmalı. Serie C'de kalıcı olmak da benim için yeterli olur; yeter ki A takıma çok sayıda genç kazandırdığımızdan ve bölge genelinde genç futbolu için örnek bir kulüp hâline geldiğimizden emin olalım.”