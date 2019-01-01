Dwight Yorke: Messi'yi durduramasak bile onlara üstünlük kurabiliriz

Manchester United'ın eski oyuncusu Dwight Yorke, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçlar öncesinde onları yenebileceklerini söyledi.

'ın eski oyuncularından Dwight Yorke Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United- eşleşmesi hakkında yorumda bulundu.

Manchester United'ın resmi sitesine konuşan Dwight Yorke, "Maçta tamamiyle Messi'ye odaklanamayız. Onu durdurabileceğimizi sanmıyorum." dedi

Maç hakkındaki yorumlarına devam eden Yorke, "Messi'nin şu ada en iyi oyuncu olduğunu biliyoruz fakat tamamiyle oyuna konsantre olmalıyız. Onlara karşı üstünlük sağlamak istiyorsak sahada en iyisini vermeliyiz. Eğer sahaya kusursuz bir oyun koyarsak, Messi'ye rağmen Barcelona'yı yenebiliriz. Tüm potansiyelimizi ortaya koyduğumuz takdirde avantajlı bir skor elde edebiliriz. Manchester United iki ayaklı bir eşleşmede neden galip gelemesin." açıklamlarında bulundu.

Manchster United - Barcelona eşleşmesinin ilk maçı 10 Nisan Çarşamba günü 22.00'de Old Trafford'da oynanacak.