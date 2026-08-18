Senegal Futbol Federasyonu'nun bugün salı günü Fransız Patrick Vieira'yı milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıklaması, günler öncesinden beklenen bir adım olmasına rağmen, federasyon koridorlarında sessizce geçmedi.

Vieira'nın atandığına dair resmi açıklama, Senegal Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu'nun dün pazartesi akşamı görüntülü bağlantı yöntemiyle gerçekleştirdiği acil toplantıdan bir gün sonra geldi.

Senegal Federasyonu resmi açıklamasında şunları belirtti: "Senegal Futbol Federasyonu; kamuoyuna, basın kuruluşlarına ve futboldaki tüm paydaşlara, acil komitesinin 17 Ağustos 2026 pazartesi günü saat tam 15.00'te görüntülü bağlantı yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurur."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görüşmelerin ardından acil komite, Patrick Vieira'nın Senegal A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine atanmasını oy birliğiyle onayladı."

Yalnızca kâğıt üzerinde mi oy birliği?

Senegal Federasyonu, Vieira'nın atanması kararının acil komite üyelerinin oy birliğiyle alındığını teyit etmiş olsa da, Senegal basınındaki haberlere göre bu oy birliği, toplantı sırasında ve öncesindeki günlerde yaşananların gerçeğini yansıtmıyor.

Senegal'in "L'Observateur" gazetesinin aktardığı, araştırmacı gazeteci Khadim Diakhaté'ye ait bilgilere göre, Fransız teknik direktörün seçimi başlangıçta Yürütme Kurulu üyeleri arasında "sert tartışmalara" ve "gerginliklere" yol açtı.

"Afrik Foot" sitesinin aktardığına göre, itiraz yalnızca Vieira'nın kendisiyle ilgili değildi; zira federasyonun bazı üyeleri, özellikle Genoa ile yaşadığı son deneyimin ardından son sezonlarda teknik direktörlük kariyerinde bir gerileme yaşayan Fransız teknik direktörün dosyasına tam olarak ikna olmamıştı. Ancak en tartışmalı nokta, atama dosyasının yönetiliş biçimiydi.

Haberlere göre, Yürütme Kurulu'nun bazı üyeleri, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoullah Fall'a, dosyayı tek başına yönetmesi ve yeni teknik direktörün seçim sürecine Yürütme Kurulu üyelerini yeterince dahil etmemesi nedeniyle eleştiriler yöneltti.

Haberlere göre anlaşmazlıklar, Vieira'nın seçilmesi meselesini aşarak federasyonun yönetim biçimine, düzenleyici metinlere ve içeride yürürlükte olan prosedürlere saygı gösterilmesine ilişkin daha geniş bir tartışmaya kadar uzandı.

Vieira'nın önünde yeni bir görev

Senegal Federasyonu'nun yeni teknik direktörünü henüz belirlenmemiş bir tarihte basına tanıtması bekleniyor; zira federasyon, basın toplantısının tarihinin "daha sonra yapılacak bir açıklamanın konusu olacağını" belirtti.

50 yaşındaki Vieira, önümüzdeki dönemde teknik ekibinin oluşturulması konusunda federasyon yetkilileriyle görüşmelerine başlayacak ve böylece "Teranga Aslanları" ile görevine resmen başlamaya hazırlanacak.

Fransız teknik direktörün, 35 milyon Afrika frangı, yani yaklaşık 53 bin 357 euro tutarında aylık maaş alması bekleniyor.