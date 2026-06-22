"Duyuru yakında"... Almanya şampiyonu, yıldız oyuncusunun geleceğini güvence altına alıyor

29 yaşındaki Bayern Münih'in sağ bek oyuncusu Konrad Laimer, Alman Bundesliga şampiyonu ile sözleşmesini uzatmaya yaklaşıyor. Bu adım, dördüncü yaşına girmesine rağmen kariyerine Bavyera'da devam edeceğini teyit ediyor; anlaşmanın kesinleşmesi için geriye sadece birkaç küçük ayrıntı kaldı.

Almanya’nın futbol dergisi “Kicker”e göre, taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve henüz çözülmemiş sadece ikincil detaylar kaldı. Bu durum, sözleşme uzatmasına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günler veya haftalar içinde yapılmasının an meselesi olduğunu gösteriyor.

Laimer’in şu anda Bayern Münih ile Haziran 2027’ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve özellikle Bavyera ekibiyle geçirdiği olağanüstü sezonun ardından, beklenmedik bir durum ortaya çıkmadıkça kariyerine Bavyera’da devam etmesi bekleniyor.

Bayern Münih’e transfer olmadan önce Leipzig’de forma giyen Laimer, Alman şampiyonu ile olağanüstü bir sezon geçirdi. Geçen sezon tüm turnuvalarda oynadığı 47 maçta 3 gol atıp 13 asist yapan Laimer, bu performansıyla Avrupa’nın en öne çıkan sağ bek oyun kurucularından biri haline geldi.

Laimer’in hücum istatistikleri bir defans oyuncusu için olağanüstü sayılır; tek bir sezonda 16 golün doğrudan katkısını yaptığı bu rakamlar, kanat beklerinin hücumda aktif rol almasına dayanan Bayern Münih’in taktik sistemindeki önemini ortaya koyuyor.