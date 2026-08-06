İspanyol basınında yer alan bir haber, Fiorentina'nın Real Madrid ile devam eden yaz transfer döneminde Beyazlı ekibin oyuncusunu kadrosuna katma konusundaki anlaşmasının detaylarını ortaya koydu.

Sportif direktör Fabio Paratici'nin yorulmak bilmeyen çalışmaları sayesinde Fiorentina, İtalya yaz transfer piyasasının tartışmasız kralı haline geldi. Florentino Perez ile olan mükemmel ilişkisi sayesinde de Real Madrid'i oyuncusuyla anlaşmaya ikna etmeyi başardı.

"AS" gazetesi, Fiorentina'nın Real Madrid ile Franco Mastantuono'yu bir sezonluğuna kiralama konusunda anlaştığını ve iki kulübün oyuncunun 3 milyon euroluk maaşını paylaşacağını yazdı.

Gazete, anlaşmanın fiilen tamamlandığını ve önümüzdeki saatlerde iki kulüpten birinin resmi açıklama yapmasının beklendiğini doğruladı.

Bu, Fiorentina için satın alma opsiyonu bulunmayan yalnızca bir kiralama anlaşması. Real Madrid, bir yıl önce Mastantuono'ya 60 milyon euroyu aşan devasa bir yatırım yapmıştı ve hayal kırıklığı yaratan ilk sezonuna rağmen oyuncudan vazgeçmek istemiyor.

Arjantinliye geleceğini seçme ve düzenli olarak oynayacağı bir takıma öncelik verme özgürlüğünü tanıdılar; bu da onun Avrupa futboluna uyumunu hızlandıracak.

Fiorentina teknik direktörü Fabio Grosso ile yapılan bir görüşme sonunda Mastantuono'yu ikna etti. İtalyan teknik adam, Franco'ya yeni oyuncularla dolu takımda vazgeçilmez bir isim olacağını ve kendilerinin, ikinci lige düşmelerine ramak kalan kötü bir sezonun ardından yeniden zirveye dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bununla birlikte, Fiorentina hedefine ulaşır ve sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanırsa, kiralama bir yıl daha uzatılacak. Bu da Mastantuono'nun takım için önemini kanıtlaması durumunda Fiorentina'nın oyuncuyu elinde tutmasını garanti ediyor.

Zorlukları ve İngiliz kulüplerinin, hatta diğer İtalyan kulüplerinin girişimlerini aşan Fiorentina, kadrosuna değerli bir oyuncu daha kattı; Mastantuono, Real Madrid ile geçirdiği ilk sezonunda bulduğundan daha fazla oynama fırsatı sunan bir takıma katılmak için kiralanmayı kabul etti.

Mastantuono'nun transferi resmen tamamlamak için bugün perşembe günü ya da en geç yarın cuma günü Floransa'ya gelmesi bekleniyor.