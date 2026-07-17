Duygusal şampiyonluk röportajıyla tanınan Feyenoord taraftarı vefat etti: kulüpten açıklama

Perşembe günü, tanınmış Feyenoord taraftarı Hannie Sneepels’in 63 yaşında vefat ettiği haberi üzücü bir şekilde duyuruldu. Sneepels, 2023 yılında Feyenoord’un şampiyonluk kutlamaları sırasında ESPN’e verdiği duygusal röportajla birçok futbolsever tarafından tanınmıştı.

Coolsingel'de Sneepels, bu özel anı kısa süre önce vefat eden oğluyla birlikte yaşamak istediğini söylemişti. Ona saygı göstermek için oğlunun bir fotoğrafını da yanına almıştı. Samimi ve sevgi dolu sözleriyle muhabir Sinclair Bisschop'u ve Hollanda'daki pek çok izleyiciyi derinden etkilemişti.

Sneepels’in vefatı, uzun yıllar boyunca yakından bağlı olduğu amatör kulüp sv Charlois tarafından Perşembe günü duyuruldu. Kulüp, “Hannie, birleşmeden itibaren sv Charlois’in ateşli bir taraftarıydı. Eskiden kendisi de profesyonel düzeyde futbol oynayan Hannie, kadın futboluna büyük bir ilgisi vardı” diye yazdı.

“Yıllar süren sadık desteği ve başkalarına karşı gösterdiği samimi ilgisi sayesinde, her zaman hoş karşılanan bir misafirdi ve pek çok kişinin kalbinde kendine bir yer edindi.” Sneepels ayrıca Feyenoord Kadın Takımı’nın da büyük bir taraftarıydı.

Vefat haberinin duyurulmasının ardından ESPN, 2023 yılında yapılan o özel röportajı yeniden gündeme getirdi. Görüntüler yeniden büyük bir duygu seli yarattı ve yakınlarına sayısız taziye mesajı yağmasına neden oldu.

Feyenoord da Sneepels’in vefatına tepki gösterdi. Kulüp, birkaç emoji paylaşarak bu kaybın kendisini derinden etkilediğini gösterdi.

Feyenoord’a olan sevgisi, kadın futboluna olan bağlılığı ve özellikle oğluna yaptığı etkileyici saygı gösterisiyle Hannie Sneepels silinmez bir iz bıraktı. 63 yaşındaydı.







