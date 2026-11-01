Duygusal dönüş! AC Milan efsanesi Kaka, San Siro'daki Onur Listesi'ne kabul töreninde gözyaşlarına boğuldu

Kaka, AC Milan Onur Listesi'ne alınmasının ardından, takımının Inter karşısındaki galibiyeti öncesinde San Siro'ya unutulmaz bir dönüş yaptı. Kendisine gösterilen ilgi karşısında gözle görülür biçimde duygulanan efsane Brezilyalı, klasik bir taraftar tezahüratının takımın şu anki yıldızı Christian Pulisic için yeniden söylenmesini bile önerdi.

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Gerçek bir Milan efsanesinin duygusal dönüşü

Eski orta saha oyuncusu Kaka, cumartesi günü San Siro'da çok özel bir akşam yaşadı. Brezilyalı efsane, merakla beklenen Derby della Madonnina'dan kısa süre önce resmen Milan Şöhretler Müzesi'ne kabul edildi.

Tören, şehirdeki rakibi Inter ile oynanacak maçın başlama düdüğünden önce doğrudan sahada yapıldı. Bu anlar, Milan'ın sonunda etkileyici bir 3-1'lik galibiyet aldığı unutulmaz gecenin habercisi oldu.

Efsanevi oyun kurucu, Serie A'da oynarken prestijli Ballon d'Or'u kazanan en son futbolcu olmaya devam ediyor. Kulüpte bıraktığı iz, taraftarlar arasında hâlâ ilk günkü kadar güçlü.

Kaka, San Siro'daki duygularını anlatmakta zorlanıyor

Efsanevi oyun kurucu, ev sahibi taraftarlardan gördüğü muhteşem karşılama karşısında gözle görülür biçimde duygulandı. Kritik maç öncesinde sahada duran Kaka, bir zamanlar İtalya ve Avrupa futboluna damga vuruşunu izleyen taraftarların sevgisini içine sindirdi. Eski kulübünden bu prestijli onuru aldıktan sonra DAZN ile konuşan Kaka, yaşadıklarından çok etkilendiğini itiraf etti.

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“San Siro'da tüm Milan taraftarlarıyla birlikteyken hissettiklerimi kelimelere dökmek çok zor” dedi. “Benim için özel bir gün.”

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Christian Pulisic için özel bir tezahürat

Saha kenarında verdiği röportajda Brezilyalı futbol efsanesine, yakın gelecekte vatandaşlarının yeniden Milan'da yıldızlaşması ihtimali soruldu. Bu fikre sıcak bakarken Real Madrid'in deneyimli bir oyuncusunu övmeyi de ihmal etmedi.

“Brezilyalıları büyük kulüplerde görmeyi seviyorum. Onları yeniden Milan'da görmek isterim” diye yanıtladı Kaka. “Luka Modric'i de çok seviyorum, kendisi aynı zamanda arkadaşım.”

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Eski orta saha oyuncusu daha sonra dikkatini Milan'ın mevcut kadrosuna, özellikle de Amerikalı forvet Christian Pulisic'e çevirdi. Bir zamanlar Andriy Shevchenko için söylenen “Brezilyalı değil ama...” tezahüratının, formda kanat oyuncusuna da çok yakışacağını söyledi.

Milan, derbi galibiyetinin üzerine koymayı hedefliyor

Kaka'nın maç öncesindeki varlığı, mevcut takıma sahada büyük bir sonuç elde etmesi için ilham vermiş gibi görünüyor. Inter karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, Milan'a Serie A puan tablosunda önemli bir avantaj sağlıyor ve şehirdeki üstünlüğünü pekiştiriyor.

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Takım şimdi bu olumlu havayı önündeki maçlara taşımaya çalışacak. Milan'ın sıradaki rakibi, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros olacak.