Arjantinli efsane Lionel Messi, iki takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 Ocak 2027'de Inter Miami ile River Plate'i karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı için başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'na dönmeye hazırlanıyor.

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İspanyol "Sport" gazetesine göre, Messi'nin sahalara dönüşü, Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği gün duygusal anlar yaşamasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra geliyor; böylece futbol kariyerinin en önemli statlarından birine yeniden dönmüş olacak.

19 Ocak 2027'de oynanması planlanan karşılaşma, dünya futbolunun en önde gelen isimleri arasına giren ve son yıllarda sportif, kurumsal ve ticari düzeyde olağanüstü bir büyüme kaydeden iki kuruluşu bir araya getirecek.

Karşılaşmaya başta Luis Suárez, Nicolás Otamendi ve Casemiro olmak üzere bir dizi dünya yıldızının; bunun yanı sıra Montiel, Rodrigo De Paul ve Ángel Correa gibi İspanya La Liga'da forma giymiş eski oyuncuların da katılması bekleniyor. Ancak tüm gözler, Monumental Stadı'nın zeminine yeniden ayak basacak olan Lionel Messi'ye çevrilecek.

River Plate ile Inter Miami'yi bir araya getiren karşılaşma, resmi açıklamaya göre "iki kuruluşun büyümesinin ve uluslararası alanda yayılmasının bir kutlaması" olacak.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu karşılaşma aynı zamanda, her biri kendi konumundan futbolun ufuklarını genişletmeye ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarı kucaklayan toplulukları güçlendirmeye katkıda bulunan iki projenin buluşma noktasını temsil ediyor."

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Etkinliğin, prodüksiyon ve genel koordinasyon dahil olmak üzere organizasyonunu "COC Global" şirketi üstlenecek. Bu girişim, "sportif gösteriyi iki kulübün taraftarlarına özel bir dizi etkinlikle birleştirerek, maçın doksan dakikasının ötesine geçen bir deneyim sunmayı amaçlıyor."

Maça ev sahipliği yapacak olan Monumental Stadı, Lionel Messi'nin bir gol attığı Benin karşılaşmasında Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği statla aynı stat.

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Arjantinli yıldızın bu etkinlikteki varlığı özel bir önem taşıyacak; zira bu, Arjantin Milli Takımı efsanesinin, ülkesinin formasıyla katıldığı maçların tarihindeki en önemli statlardan birine dönüşünü temsil ediyor.

Maç, binlerce taraftar için Messi'nin yeteneklerini Buenos Aires'te, Arjantin Milli Takımı ile kariyerinin en önemli duraklarından bazılarına tanıklık etmiş bir statta yeniden izleme fırsatı olacak.

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Organizasyona, bilet satışına ve maça eşlik edecek etkinliklere ilişkin ayrıntıların önümüzdeki dönemde iki kulübün resmi kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.