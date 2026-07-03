Portekiz, heyecan dolu bir ikinci yarı sonunda Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Cristiano Ronaldo, tam bir yıl önce, 3 Temmuz 2025’te kardeşi André Silva ile birlikte bir trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota’ya attığı beraberlik golünü adadı.

Hırvatistan, ikinci yarıda PSV'li Ivan Perisic'in golüyle öne geçti; ancak Perisic, kısa bir süre sonra Renato Veiga'ya yapılan faulün ardından Portekiz'in penaltı kazanmasını çaresizce izledi. Ronaldo penaltı noktasından soğukkanlılığını korudu ve topu Dominik Livakovic'in ortasından ağlara gönderdi.

Uzatma dakikalarında Rafael Leão, Gonçalo Ramos’a mükemmel bir şekilde ulaşan ortasıyla klasını gösterdi. O sırada çoktan oyundan çıkmış olan Ronaldo’nun yerine forvette oyuna giren Ramos, kafayla skoru 2-1’e getirdi ve uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü ofsayt nedeniyle iptal edildiği için maç bu skorla sona erdi.

Maçın ardından 41 yaşındaki Ronaldo, “Bugün zorluklara göğüs germek zorunda kaldık” dedi. “Bu büyüklükteki bir maçı kazanmak için zorluklara göğüs germek zorundayız. Bugünkü maç seyirciler için çok ilginçti. İlk yarıda maçı oldukça iyi kontrol ettik.”

"İkinci yarı daha kaotik geçti. Onlar gol attı, bir an için gerildik, ancak penaltıyı gole çevirdiğimizde duygusal bir dönüm noktası yaşandı. O andan itibaren maç daha kolay ilerledi. Hâlâ bazı zorluklar yaşadık, ama bu rekabetin bir parçası ve şimdi yolumuza devam etmeliyiz."

Maçın ardından Ronaldo, Jota’nın forma numarası olan 21 numaralı formayı giydi. Tam bir yıl önce, Jota ve kardeşi André Silva, Portekiz sınırına yakın İspanya’da bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. “Bugün özel bir gün,” diyor Ronaldo. “O yukarıda ve bize yol gösteriyor.”

"Onun bizimle olduğunu biliyoruz ve bu yüzden onu en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmak mantıklıydı," diyen Ronaldo, geleceğiyle ilgili söylentilere de değindi. Kız kardeşi Kátia Aveiro, günün erken saatlerinde Ronaldo’nun milli takımdaki son turnuvasını oynadığını söylemişti.

"Cristiano'nun geleceği şu anda önemli değil," diyor Ronaldo. "Kazanırsak da kaybedersek de zamanım var. Ailemle konuşacağım ve sonra en iyi kararı vereceğim. Artık anın heyecanıyla karar vermiyorum, her şeyi sakin bir şekilde yapıyorum. Şu anda önemli olan bugünün tadını çıkarmak," diyor CR7.

Teknik direktör Roberto Martínez yönetimindeki Portekiz milli takımı, şimdi yine zorlu bir maça hazırlanıyor. 32'li turda Avusturya'ya hiç şans tanımayan İspanya (3-0), 6 Temmuz Pazartesi günü Dallas'ta rakip olacak. Maç, Hollanda saatiyle 21.00'de başlayacak.