FC Twente, cumartesi günü VriendenLoterij Eredivisie'de önemli bir galibiyet aldı. De Grolsch Veste'de teknik direktör John van den Brom'un ekibi, Wout Weghorst ve Robin Pröpper'in golleriyle ADO Den Haag'ı 2-0 mağlup etti.

Bu karşılaşma, Tukkers için daha maç öncesinde özel bir anlam taşıyordu. 1965'te kurulan kulüp, Eredivisie'deki 2000. maçına çıktı. Bunu da bu sezon henüz galibiyet alamayan ADO'ya karşı yaptı.

Twente, bu jubile maçını kutlamaya kararlı başladı ve ev sahibi ekip oyuna hızlı girdi. Sondre Ørjasæter direğe takılırken, Weghorst'un kafa vuruşunu ise ADO kalecisi Kylian Nikiema çıkardı.

İlk yarı ilerledikçe Twente oyundaki hakimiyetini bir miktar kaybetti. Bu da sahanın diğer ucunda ADO adına fırsatlar doğurdu. Ancak Lars Unnerstall, Juho Kilo ve Evan Rottier'in denemelerinde geçit vermedi.

İkinci yarının başlamasından 15 dakika sonra Twente, skoru açmak için çok önemli bir fırsat yakaladı. Othniël Raterink'in Daouda Weidmann'a yaptığı faul sonrası Twente penaltı kazandı. Weghorst, çarşamba günü Telstar karşısında penaltı kaçırmıştı. Ancak ADO maçında hata yapmadı: 1-0. Golün ardından Twente taraftarıyla gözle görülür şekilde duygusal anlar yaşadı.

Sonrasında da oyunun kontrolü Twente'deydi. Oyuna sonradan giren Filip Thorvaldsen ve Weghorst fırsatları değerlendiremedi, ancak Pröpper'in kornerden gelen topa yaptığı isabetli kafa vuruşuyla skor 2-0'a geldi. Maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Twente, altı maçta topladığı 13 puanla Eredivisie'de şimdilik üçüncü sırada yer alıyor. Sadece 1 puanı bulunan ADO ise son sırada.