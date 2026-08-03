Türünün ilk örneği olan bu gelişmede Galler, Gianni Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın başkanlığını sürdürmek için yaptığı adaylığa yönelik desteğini alenen geri çeken ilk ülke oldu. Bu adım, FIFA'nın mevcut başkanına vurulmuş güçlü bir tokat olarak değerlendiriliyor ve 2027 seçimleri öncesinde olası bir kopuş dalgasının önünü açma tehdidi taşıyor.

Galler Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada, Gianni Infantino'nun 2027-2031 dönemi için FIFA başkanlığına yeniden seçilme adaylığına verdiği desteği geri çektiğini teyit ederek, yönetişim ve liderlik alanındaki bir dizi başarısızlığın ardından FIFA başkanına duyulan güvenin yitirildiğine dikkat çekti.

Bu tarihi karar, Infantino'nun federasyon turnuvalarındaki hisseleri özel yatırım şirketlerine satmaya yönelik tartışmalı planlarını iptal etmesinin ardından FIFA'nın temellerini sarsan büyük krizin akabinde geldi. Söz konusu plan, dünya çapında eşi görülmemiş bir tepkiye yol açmıştı.

Infantino'nun kârlı planı sert bir diplomatik krizin fitilini ateşlemiş, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, Dünya Kupası dahil FIFA'nın tüm turnuvalarını boykot etmekle tehdit etmişti. Bu tavır, iki taraf arasındaki ilişki tarihinin en tırmanmış noktası olarak değerlendiriliyor.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler futbolunu denetleyen CONCACAF ile UEFA, geçtiğimiz cumartesi günü Uluslararası Futbol Federasyonu'nun liderliğini, Infantino'nun planı geri çekme ve iptal etme kararının ardından bile sert bir dille eleştiren birer açıklama yayımladı.

Galler Futbol Federasyonu, sert ve eşi görülmemiş bir üslupla şunları ekledi: "İyi yönetişim, prosedürler, liderlik, değerler, paydaşlarla ilişkilerin yönetimi, iletişim ve sağlıklı yönetim alanlarındaki son başarısızlıklar, bizi Sayın Infantino'nun dünya futbolunun liderliğinin başında kalması için Galler Futbol Federasyonu'nun güvenini yitirdiği bir noktaya getirmiştir."

Galler Federasyonu, "Futbolun çıkarını her şeyin önüne koymamak, kabul edemeyeceğimiz bir başarısızlıktır" ifadesini vurguladı. Bu ifade, kararın Infantino'nun FIFA yönetimindeki performansının ve önceliklerinin kapsamlı bir değerlendirmesinin ardından geldiğine açık bir işaret niteliği taşıyor.

Galler'in bu tavrı, Infantino'nun dördüncü bir dönem yolundaki seyri açısından ciddi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bilhassa bu tavrın UEFA üyesi bir Avrupa ülkesinden gelmesi, önümüzdeki aylarda başka federasyonları da benzer tutumlar sergilemeye teşvik edebilir.

2016 yılında FIFA başkanlığını devralan Infantino, son dönemde yönetim tarzı ve tek taraflı kararları nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak bir üye ülkeden gelen alenen destek geri çekilmesi, kendi cephesi açısından yeni ve kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.