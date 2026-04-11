Düşündüğümüzden çok daha fazla: Utrecht'in Correia için ödediği tam tutar bu

Anthony Correia'nın FC Utrecht'in teknik direktörü olacağı bir süredir biliniyordu. De Telegraaf, teknik direktörün transferinin tam olarak ne kadar tutacağını artık biliyor: 700.000 avro.

FC Utrecht kaynakları De Telegraaf'a, Cumartesi günkü maçın (4-1) ardından Telstar ile Correia'nın transfer ücreti konusunda müzakerelerin hızlanacağını bildirdi. 43 yaşındaki teknik direktör, 2027 ortasına kadar Velsen-Zuid'da kalacak.

De Telegraaf, cuma günü Telstar için rekor bir transfer bedelinin söz konusu olduğunu bildirmişti. Mevcut rekor 1996 yılına dayanıyor; o yıl savunma oyuncusu Arjan de Zeeuw, 375.000 avroya karşılık gelen bir bedelle İngiliz Barnsley'e satılmıştı. Correia ise bu rakamı çok aşacak.

Cumartesi öğleden sonra Correia, Telstar ile FC Utrecht'e karşı ağır bir yenilgi aldı. Domstedelingen, kendi Galgenwaard stadyumunda Velsen-Zuid'dan gelen konukları 4-1'lik skorla mağlup etti.

FC Utrecht taraftarları, Correia hakkında ne düşündüklerini açıkça dile getirdiler. Bunnikside tribününden “Correia bizim, olé, olé” sloganları yankılandı.