Portekizli süper yıldızın tüm takım arkadaşları, Uluslar Ligi'nin ikinci maç gününde Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından destekleri için teşekkür etmek üzere deplasmana gelen yaklaşık 500 taraftarın bulunduğu tribüne giderken, Ronaldo ise son düdüğün hemen ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Öncesinde Ronaldo, maç boyunca yalnızca yedek kulübesinde oturdu. 41 yaşındaki yıldız, İsviçre'ye karşı EURO 2008'de alınan 0-2'lik yenilgiden bu yana, yani 18 yılı aşkın süredir ilk kez, Portekiz'in bir resmi maçında sahada tek bir dakika bile süre alamadı.

Milli takım teknik direktörü Jorge Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada, aslında Ronaldo'yu oyuna almayı planladığını ancak şartlar ve skorun yakın seyretmesi nedeniyle bir forvet daha oyuna sokamadığını söyledi.

Jesus, "Planım onu ikinci yarıda oynatmaktı ama maçın gidişatı buna izin vermedi. Onun özelliklerine sahip bir forveti oyuna almanın bir anlamı yoktu" sözleriyle düşüncesini anlattı.

Ancak Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü, süper yıldızının açıkça görülen hayal kırıklığını anlayamadı. "Neden taraftarlara teşekkür etmedi? Bunu kendisine sormalısınız. Zihninden geçenleri okuyamam ama onunla konuştuğumda öğreneceğim."

Getty Images

Portekiz, Norveç kalecisinin büyük hatasından yararlandı

Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda Portekiz, pazar akşamı 17. dakikada Joao Felix'in uzak mesafeden attığı golle öne geçti.

Norveç ilk yarıda sonuç alamadan baskı kurmuş ve net bir pozisyon üstünlüğü yakalamıştı. Ancak Erling Haaland, devre arasının hemen ardından son derece uyanık davrandı. Portekiz kalecisi Diogo Costa, Martin Ödegaard'ın kullandığı serbest vuruşu ancak önüne çelebildi ve Manchester City'nin forveti fırsatı iyi değerlendirdi.

Ancak kısa süre sonra Norveç kalecisi Örjan Nyland da büyük bir hata yapınca Portekiz hızlı yanıtı verdi. Oyun kurulumunda topu doğrudan Ramos'un ayağına atan Nyland, rakibinin yaklaşık 20 metreden yaptığı aşırtma vuruşla çaresiz kaldı.