Santiago Bernabeu artık yalnızca Real Madrid'in galibiyetlerine ve futbol zaferlerine ev sahipliği yapan bir sahne değil. Stat, devasa bir ekonomik güce ve Kraliyet Kulübü'nün üstünlüğünün en önemli sırlarından birine dönüştü. Taraftarla dolup taşan tribünler, oyunculara ekstra güç veren olağanüstü atmosfer ve modern tesisler sayesinde katlanan gelir kaynaklarıyla stat, hem bir altın madeni hem de aşılması zor bir kale haline geldi. Saha içindeki ve dışındaki rakamlar da bunu açıkça ortaya koyuyor.

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İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilgi yüzü görmeyen bir kaleye dönüştürerek iç sahada olağanüstü bir sezon geçiriyor. Takım bu sezon evinde dokuz maça çıktı ve hepsini kazandı. Bu maçlarda maç başına üç golün üzerinde bir ortalamayla 30 gol atan Real Madrid, kalesinde ise yalnızca yedi gol gördü.

Real Madrid, kendi sahasında rakiplerine üstünlük kurmaya alışkın bir takım, ancak bu sezon yaşananlar alışılmış ortalamaların ötesine geçiyor. Geçen sezon takım, La Liga'da iç sahada sekiz puan kaybetmiş, Barcelona ise Camp Nou'daki maçlarında kusursuz bir performans sergilemişti.

Kraliyet Kulübü şimdi aynı yolda ilerliyor. Oyuncuları saran ve onlara galibiyet için ekstra motivasyon veren coşkulu taraftar atmosferinden yararlanan takımda Bernabeu, José Mourinho'nun yarıştaki en önemli silahlarından biri haline geldi.

Eindhoven maçı, taraftarın yoğun ilgisine sahne oldu. Bu karşılaşma, 76.176 seyirciyle bu sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaştı ve stadın tribünleri tamamen doldu.

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Yenilenen Bernabeu'nun kapasitesi, organizasyon ve güvenlik gerekliliklerine bağlı olarak turnuvaya göre değişiyor. Stat, La Liga maçlarında yaklaşık 78 bin seyirciye ulaşırken, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin şartları nedeniyle Avrupa kupalarında kapasite 76 binin biraz üzerine düşüyor.

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Eindhoven maçı bir istisna değildi. Takımın şu ana kadar evinde oynadığı tüm maçlarda seyirci sayısı 71 bini aştı. En düşük seyirci sayısı 71.898 kişiyle Rayo Vallecano maçında kaydedilirken, geçen ağustos ayında oynanan Real Sociedad ve Malaga maçları, İspanya başkentindeki yaz tatili dönemine denk gelmesine rağmen sırasıyla 72.226 ve 74.858 seyirci ağırladı.

Bernabeu'daki toplam seyirci sayısı 666 binin üzerine çıktı. Maç başına ortalama 74.040 taraftarın izlediği bu tablo, Kraliyet Kulübü'nü tribünden izlemeye yönelik ilginin boyutunu gözler önüne seriyor.

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Pahalı biletler, azalmayan talep

Real Madrid'i kendi sahasında izlemek için bilet bulmak artık kolay değil. Bunda özellikle artan ilgi ve taraftarların takımı takip etmek için yüksek meblağlar ödemeye hazır olması etkili.

Real Madrid'in bir sonraki maçı olan Alaves karşılaşmasının bilet fiyatları, kale arkasındaki dördüncü tribünde 75 eurodan başlıyor ve aynı bölümde 120 euroya kadar çıkıyor. Ana tribünde ise bilet fiyatı yan tarafta 235 euro, kale arkasında 195 euro. Bu bölüm, VIP localarından sonra en çok talep gören bölüm konumunda.

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Sportif başarı ve taraftar ilgisinin ötesinde Bernabeu, Real Madrid'in ekonomik büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri haline geldi. Stadın yenileme projesinin maliyeti, inşaat çalışmaları ve kulübün projeyi finanse etmek için aldığı kredilerin faizleri dahil olmak üzere 1,5 milyar euroyu aştı.

Rakamlar, yaşanan büyük dönüşümü açıkça ortaya koyuyor. Yenileme çalışmaları ve koronavirüs salgını öncesindeki son sezon olan 2018-2019'da stat gelirleri 174 milyon euroya ulaşmış ve kulübün 757 milyon euroluk toplam gelirinin %23'ünü oluşturmuştu.

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2025-2026 sezonunun mali verilerinde ise Bernabeu'nun gelirleri 363 milyon euroya fırladı ve Real Madrid'in 1,221 milyar euroya ulaşan toplam gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturdu. Bu rakam, statın birkaç yıl önce elde ettiği gelirin iki katından fazla.

Bu rakamlara, ses yalıtımı ve gürültünün azaltılmasına yönelik işlemlerin ve iyileştirmelerin tamamlanmasını beklediği için hâlâ askıda olan konserlerin gelirleri dahil değil. Kulübün CEO'su José Ángel Sánchez, son genel kurul toplantısında konserlerin geri dönüşünün yasal açıdan artık mümkün olduğunu doğrulamış, ancak şu ana kadar belirli bir tarih açıklanmamıştı.

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Öte yandan diğer ticari ve eğlence faaliyetleri de artan gelirler sağlamayı sürdürüyor. Bunlar, müze ve VIP localarından Cirque du Soleil iş birliğiyle açılan "Sky Walk" yürüyüş yoluna, ticari etkinliklerden restoranlara ve yemek pazarına kadar uzanıyor.

Stat ayrıca üst üste ikinci yıl Amerikan futbolu ligi maçlarına ev sahipliği yapıyor. Kulüp, bu organizasyona uzun vadede ev sahipliği yapmayı sürdürmeyi hedefliyor.

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Real Madrid'in önümüzdeki dönemdeki ekonomik hedefleri daha da büyük görünüyor. Mevcut sezonun bütçesi, stat gelirlerinin %16 oranında, yani 57 milyon euro artarak 420 milyon euroya ulaşmasını öngörüyor.

Böylece Santiago Bernabeu, artık yalnızca Real Madrid'in saha içindeki hedeflerini koruyan bir kale değil. Stat, galibiyet üretmeyi zenginlik yaratmakla birleştiren, Kraliyet Kulübü'ne hem sportif hem de mali alanda hakimiyetini sürdürmesi için ek bir silah sunan bütünlüklü bir ekonomik kuruma dönüştü.