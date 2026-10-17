Düşen performansın gürültüsünün ardında: Real Madrid eleştirilere karşı en tehlikeli silahını çekiyor

Real Madrid, oyun tarzında yaşadığı sıkıntılara ve maçları kolayca bitirme becerisindeki düşüşe rağmen kazanmaya devam ediyor. Takımı zor durumlardan geri dönme gücü veren savaşçı ruhuna yaslanan Madrid'in bu yöndeki en son örneği, Roma karşısında (1-3) geriye düştüğü maçı 8 dakika içinde değerli bir (4-3) zaferine çevirmesi oldu.

İspanyol gazetesi "Marca", savaşçı ruhun José Mourinho'nun takımındaki en belirgin güç noktalarından biri haline geldiğini ortaya koydu. Bu etki, takımın bu sezon oynadığı 10 maçın 6'sında, ister geç dönen bir skorla ister olumsuz koşullara rağmen mücadeleyi sürdürmekle kendini gösterdi.

Roma karşısındaki geri dönüşün ardından Federico Valverde şöyle konuştu: "Savaşçı bir ruhla, istediğimiz şeyleri elde etmeye başladık. Takımın bu savaşçı ruha sahip olmasından gurur duyuyorum." Mourinho ise bu çıkışı "oyuncuların cesaretine" bağladı.

6 maç Real Madrid'in diğer yüzünü ortaya koyuyor

Roma maçı istisnai bir durum değildi; Real Madrid bu sezon birçok karşılaşmada son saniyelere kadar mücadele edebildiğini gösterdi.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Takım, Espanyol karşısında 90. dakikada attığı golle geç bir galibiyet elde etti ve aynı senaryoyu Elche karşısında tekrarladı. Real Betis ve Atletico Madrid maçlarında da kararlılığını ortaya koydu; ancak her ikisinde de istediği sonuca ulaşamadı.

Real Betis karşısında Kylian Mbappé, takıma beraberlik fırsatı verecek penaltıyı kaçırdı. Atletico Madrid derbisinde ise Real Madrid, eksik oynamasına rağmen pes etmeyi reddetti ve Antonio Rüdiger'in 89. dakikadaki golüne rağmen (1-2) kaybetti.

Villarreal karşılaşmasında ise Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesinin ardından yeni bir gol bulamadı; fakat 20 dakikadan fazla süre boyunca 1-0'lık üstünlüğünü korudu ve baskı altında ayakta kalma kapasitesini teyit etti.

Roma karşısında ise geri dönüş daha da belirgindi; Real Madrid iki gollük geri düşüşünü değerli bir galibiyete çevirdi ve bu tablo, oyuncuların sonuna kadar mücadele etme kararlılığını yansıttı.

Real Madrid'in yıldızı Ceballos şöyle dedi: "Pes etmek istemiyorduk, maçı kazanmaya kararlıydık."

8 galibiyet, eleştiriler arasında Mourinho'ya savunma kozu veriyor

Takımın performansına yönelik eleştirilere ve saha içinde ve dışında etrafında oluşan gürültüye rağmen Real Madrid, ilk 10 maçta 2 yenilgiye karşılık 8 galibiyet elde etti. Bu tablo, teknik sorunlarının konuşulduğu bir dönemde takıma olumlu bir yön kazandırıyor.

İspanya La Liga'da Real Madrid, Barcelona'nın güçlü başlangıcı nedeniyle artan bir baskı altında; bu durum Mourinho'nun oyuncularını şampiyonluk yarışında erken bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ise takım, puanlarının tamamını toplayarak ilk sekiz içinde yer alıyor.

Jude Bellingham, takımı çevreleyen eleştirilere odaklanmak yerine sonuçları öne çıkarmaya çalıştı ve şöyle konuştu: "Bazen biraz daha zor maçlar oluyor, ama çoğunu kazandık."