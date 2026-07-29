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Bart DHanis

Çeviri:

Dusan Tadic, Tjaronn Chery ve 10 numaralı forma hakkındaki sorulara son derece umursamaz yanıt verdi

Dusan Tadic, forma numarasıyla ilgili soruların ardından ağzını sıkı tuttu. Sırp oyuncu, NEC’te geçen sezon Tjaronn Chery’ye ait olan 10 numarayla oynayacak.

NEC antrenmanında Tadic’e çarşamba günü Voetbal International başta olmak üzere muhabirler tarafından forma numarası soruldu.

Tadic, “Ben hep 10 numarayla oynadım. Güzel bir numara. O kadar, biliyorsun” dedi. Ardından Ajax ve FC Twente’nin de aralarında bulunduğu takımların eski oyuncusuna, Chery ile numarasını devralmadan önce konuşup konuşmadığı soruldu.

Tadic, “Ah evet. Aslında ben hep 10 numarayla oynadım. Bulunduğum kulüplerin neredeyse hepsinde” diyerek kayıtsız bir şekilde sözlerini sürdürdü. “Bu bir anlaşmaydı, evet.”

Tadic, pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri’nden NEC’e transfer oldu. Goffertstadion’da 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

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