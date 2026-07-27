Dusan Tadic’in Eredivisie’ye dönüşü, Tjaronn Chery için doğrudan sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. NEC’nin paylaştığı bir fotoğraftan, Tadic’in Nijmegen’de 10 numaralı formayı giyeceği anlaşılıyor. Bu numara geçen sezondan bu yana Chery’nin elindeydi, dolayısıyla onu bırakmak zorunda kalacak.

NEC, pazar günü Tadic’in iki sezonluk sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. 37 yaşındaki hücum oyuncusu bonservissiz olarak gelirken, deneyimiyle Nijmegen ekibinin Şampiyonlar Ligi elemelerinde de mücadele edeceği sezonda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Tadic’in 10 numaralı formayı giymeyi sevdiği ise hiç de yeni değil. Hatta 2018 yazında Ajax’a gelişi sırasında da forma numarası önemli bir konuydu. Öyle ki; 10 numara Tadic için o kadar önemliydi ki, o dönem bu numara sözleşmesine bile yazılmıştı. O sırada 10 numarayı Hakim Ziyech giyiyordu, ancak sonunda onu Sırp oyuncuya bırakmak zorunda kaldı.

Dönemin Ajax yöneticisi Marc Overmars da o dönemde, Tadic’in görüşmeler sırasında özellikle 10 numarayla oynamak istediğini açıkça dile getirdiğini anlatmıştı. Overmars o dönemde, "Dusan Tadic’i Ajax’a getirme fırsatı doğduğunda, görüşmeler sırasında 10 numarayla oynamanın onun açık arzusu olduğu ortaya çıktı" demişti.

Bu karar o dönemde Ziyech tarafından iyi karşılanmadı. Overmars, "Birkaç hafta önce bunu Hakim ve menajeri Mustapha Nakhli ile görüştük. Onlar bu konuda hemfikir değil" ifadelerini kullanmış, ardından Ziyech yoluna 22 numaralı formayla devam etmişti. Bu arada Tadic, Ajax adına ilk resmi maçlarda hâlâ 11 numarayla oynamıştı.

Ajax, o dönemde forma numarasının alınmasının hassas bir mesele olduğunu da kabul etti. Amsterdam kulübü, beklenmedik değişiklik nedeniyle taraftarlara Tadic ve Ziyech’in eski forma numaralarına sahip formaları ücretsiz değiştirme imkânı bile sundu.

NEC’de ise durum daha az gergin görünüyor, ancak sonuç aynı. Chery alıştığı forma numarasını kaybederken, Tadic bir kez daha sırtında ikonik 10 numarayla sahaya çıkacak. Chery’nin gelecek sezon hangi numarayı giyeceği ise şimdilik açıklanmadı.







