Dusan Tadic meşalelerden etkilenmedi: Sırbistan'da bombalarla büyüdüm

Hafta sonu Hollanda Eredivisie'de Ajax ile Feyenoord, zirve yarışı adına çok önemli bir maçta karşı karşıya geldi.

İki takım haftaya lider PSV'nin bir puan gerisinde, aynı puanla girmişti. Deplasmanda 2-0 kazanan Ajax kritik üç puanı cebine koyarken, skoru belirleyen golü penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Karşılaşma sahadaki mücadele kadar, maç öncesinde yaşanan olaylarla da gündeme geldi. Feyenoord taraftarları, yaktıkları meşaleleri De Kuip Stadı'na doğru hareket eden Ajax otobüsüne fırlattı.

AFP'nin haberine göre; Rotterdam polisi kalabalığı dağıtmak için tazyikli suya başvurdu. Polisle çatışan taraftarlardan 64'ü göz altına alındı.

De spelersbus van Feyenoord is gearriveerd bij De Kuip. De bus van Ajax rijdt via een andere route naar het stadion. pic.twitter.com/bLtejKjqWM — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) December 19, 2021

Ne söyledi?

Maçın yıldızı Tadic, saldırıdan olumsuz etkilenip etkilenmediği yönündeki soruları şöyle yanıtladı:

"Hayır, beni motive etti. Keşke tribünler de dolu olsaydı. Ben böyle ortamlardan güç alıyorum."

"Korkutucu mu? Hayır, korkutucu bulmadım. Belki çılgın olduğumu düşünüyorsunuz, ama ben bombalara alışığım, 1999'da zor günler geçirdik."

NATO, 1999'daki Kosova Savaşı sırasında Yugoslavya topraklarını bombalamıştı. 1988'den 2010'a kadar Kuzey Sırbistan'daki Backa Topola şehrinde yaşayan Tadic, çocukluğunu bir anlamda savaşın içinde geçirmişti.

Ajax, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 81. dakikasında, Devyne Rensch'in Reiss Nelson tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic, soğukkanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkardıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Geride kalmaya tahammülü yok

33 yaşındaki forvet golden sonra verdiği reaksiyonu şöyle şu şekilde anlattı:

"Sırpça 'dai' diye bağırdım. Bu 'haydi' demek. Takımı biraz daha motive etmek istedim."

"Bu sezon Eredivisie'de çok fazla puan kaybı yaşadık. PSV'nin ya da Feyenoord'un gerisine düşmek istemiyoruz. Bugün daha iyi oynayabilirdik, ama kazanma arzumuzu gösterdik."

2018'den bu yana Ajax forması giyen Tadic, bu sezon 23 maçta sekiz gol ve 12 asistle oynadı. Tecrübeli golcü ligde ise yedi kez fileleri havalandırdı ve 11 asist yaptı.

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