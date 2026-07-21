Dusan Tadic konusunda yeni bir gelişme: NEC, hayalindeki transferin yine suya düştüğünü görüyor

Dusan Tadic, Eredivisie’ye dönmeyecek gibi görünüyor. Voetbal International, yerel kaynaklara dayanarak 37 yaşındaki Sırp oyuncunun kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Nasr’da devam edeceğini bildirdi. Daha önce bazı kaynaklar Voetbalzone’a NEC’in Tadic’i kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu bildirmişti, ancak Nijmegen’e yapılması planlanan transferin gerçekleşmeyeceği anlaşılıyor.

Bir an için NEC, sözleşmesi sona eren Tadic’in transferi konusunda elinde güçlü kozlar varmış gibi görünüyordu. Kaynaklara göre Nijmegen ekibi bu transfer için ciddi bir adaydı ve anlaşma çok yakındı.

Ancak transfer sonunda gerçekleşmeyecek: Yerel basında yer alan haberlere göre, Sırp forvet kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmeyi tercih etti.

Söylentilere göre, üç kez ülke şampiyonu olan Al Nasr ile bir yıllık sözleşme imzalayacak. Kulüp, geçen sezon BAE Pro Ligi’nde altıncı sırada yer almıştı. Tadic, burada teknik direktör ve hemşerisi Milos Milojevic ile çalışacak.

Teknik direktör Carlos Aalbers, daha önce VI’ya yaptığı açıklamada, Tadic’i kadroya katmak için NEC’in aşması gereken mali eşiğin çok yüksek olduğunu belirtmişti. “Dusan’la ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil, ancak kim bilir, transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir. Şu anda bu konuyla her gün ilgilenmiyorum.”

Söylentilere göre FC Twente de Tadic ile ilgileniyordu, ancak Tukkers için de mali koşullar bir engel teşkil etti. Futbol yorumcusu Aron Kattenpoel, 37 yaşındaki forvetin Hollanda standartlarına göre yüksek bir maaş talep ettiğini bildirdi. Ona göre Tadic, Al-Wahda'da tahmini olarak yılda beş milyon euro kazanıyordu.

Van Schaik’in şakası

Pazartesi günü Nijmegen’deki Faberplein’de Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Genel müdür Wilco van Schaik, bu etkinlikte NEC’in yeni bir oyuncu ile anlaştığını açıkladı. Ardından mikrofona “Dusan? Dusan?” diye seslendi. Ancak bunun Gouwenaar’lı yöneticinin yaptığı bir şaka olduğu ortaya çıktı. Sonunda Emre Mor tanıtıldı.







