Dusan Tadic, Ajax'a olası bir dönüş hakkında Jordi Cruijff ile görüştüğünü doğruladı. Teknik direktörle yaptığı görüşme olumlu geçse de Sırp oyuncu sonunda NEC'te yeni bir macerayı tercih etti.

Tadic, Nijmegen'deki antrenman sahasında basın mensuplarıyla konuştu. Ajax ile temas halinde olmasına rağmen, Amsterdam'a oyuncu olarak dönüşünün söz konusu olmadığını doğrudan ifade etti.

“Jordi ile konuştum. Çok iyi bir görüşmeydi ama ağırlıklı olarak teknik direktörlük kariyeri hakkında konuştuk. Bana bunun için bir teklif yaptı ama ben hâlâ futbol oynamak istiyorum” diyen 37 yaşındaki NEC oyuncusu, düşüncelerini böyle anlattı.

Tadic, Vojvodina ile Ajax arasındaki UEFA Konferans Ligi maçından (1-4) önce Cruijff ile görüştü. “Onun iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ve Ajax ile büyük işler başarabileceğine inanıyorum.”

“Kazanma mentalitesine sahip ve Ajax'ta buna ihtiyaç var. Umarım kupalar kazanabilir” diyerek teknik direktör hakkında konuşmasını sürdürdü.

Sırp oyuncu, NEC'i tercih etme nedenini de açıkladı. “Proje, teknik direktör, ekibi ve yönetim nedeniyle. Kulübün çalışma biçiminin bana çok hitap ettiğini düşünüyorum.”

Ayrıca Tadic, Dick Schreuder'in planları ve çalışma yöntemleri hakkında da olumlu düşünüyor. “Onun fikirleri ve oyun anlayışı da güzel.” Hücum oyuncusu, ilk antrenmanındaki yoğunluktan da memnun kaldı.

Daha önce NEC'in Tadic'i Nijmegen'e getirme ihtimallerini değerlendirdiği ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra Sırp hücum oyuncusunu Al-Nasr'ın transfer edeceği izlenimi oluşsa da pazar günü 37 yaşındaki futbolcunun kariyerine NEC'te devam edeceği netlik kazandı. Tadic, yeniden Hollanda'ya döndüğü için mutlu.