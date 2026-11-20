Arjantinli Mauricio Pochettino'nun Manchester United'daki görevi, zorluklarla dolu bir atmosferde ve fazla deneme yapmaya ya da zaman kaybetmeye izin vermeyen bir dönemde başlıyor. Takım, Premier Lig'de küme düşme hattına yaklaşırken son derece zor bir durumun içinde bulunuyor.

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Yeni teknik direktör, olabilecek en zorlu sınavlardan biriyle yüzleşmek için uzun süre beklemeyecek. Manchester United, önümüzdeki pazar günü Premier Lig'in 11. haftasında Anfield'da ezeli rakibi Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Görevi devraldığından bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında Pochettino, yeni macerasında kendisine eşlik eden heyecanın boyutunu ve gelişinden bu yana başlattığı yoğun çalışmanın niteliğini ortaya koydu.

Arjantinli çalıştırıcı ayrıca takımı yeniden inşa etme vizyonuna, kaptan Bruno Fernandes hakkındaki tavrına ve soyunma odasını bekleyen zorluklara değinirken oyuncuların fiziksel durumu ve grup içindeki güven seviyesi hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Pochettino sözlerine, basının karşısına geç çıktığı için özür dileyerek başladı ve teknik ekibin son ana kadar çalışmayı sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Gecikme için özür dileriz. Şu ana kadar antrenman yapıyorduk, duş almaya bile fırsatımız olmadı."

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Manchester United'ın başına geçmesi ve daha önce bu göreve yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna Arjantinli teknik adam şu yanıtı verdi: "Geçmişte takımı çalıştırmaya yakın olup olmadığımızı bilmiyorum ama önemli olan şu an burada olmamız. Bu muhteşem kulüpte bulunduğumuz için büyük bir heyecan duyuyoruz."

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Pochettino, kulübün, oyuncuların ve çalışanların ayrıntılarını tanımaya çalışırken bir yandan da Liverpool karşısındaki merakla beklenen maça hazırlandıkları için ilk günlerin son derece yoğun geçtiğini itiraf etti.

Pochettino şöyle devam etti: "Burada olmaktan mutluyuz ama son birkaç günde uyum sağlamakla çok meşgulüz. Liverpool karşısında mücadele edebileceğimiz seviyeye ulaşmak için zamanla yarıştığımızı düşünüyorum."

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Teknik direktör, gelişinden bu yana yaşadığı baskının boyutunu da şu sözlerle anlattı: "Günde üç ila dört saat uyuyorum. Kulüpteki herkesi tanımam gerekiyor. Etki yaratmak, olumlu bir katkı sunmak ve yetenekli oyuncularımızın parlayabilmesi için uygun koşulları hazırlamak istiyoruz."

Manchester United'ın kimliğine dokunmadan yeni bir yapılanma

Yeni teknik direktör, Old Trafford'da kurmak istediği projeye dair vizyonundan da bahsetti ve görevinin yalnızca sonuçları geçici olarak iyileştirmekle sınırlı olmadığını, oyuncuları geliştirmeyi ve onlardan en iyi verimi almanın en doğru yolunu bulmayı da kapsadığını vurguladı.

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Pochettino, "Sıfırdan bir şey inşa etmeyi amaçlayan bir vizyonla geldik. Kulüpte bize çok destek olan insanlarla karşılaştık, bu da uyum sürecini kolaylaştırdı" dedi.

Kulüp kültürü hakkında konuşurken köklü tarihinin ve kimliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ekleyen Pochettino, şöyle konuştu: "Manchester United'ın kültürü ve kimliği zaten mevcut. Muhteşem yıllarla dolu bir tarihe sahip bir kulüp ve bu büyüklükte başka bir kulüp bulmak zor."

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Arjantinli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık fikirli olmalı, güçlü bir performans ortaya koymak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve oyuncuları yaklaşımımızı benimsemeye ikna etmek için çalışmalıyız. Bizim görevimiz bu."

Kendisini bekleyen mücadelenin büyüklüğüne değinen Pochettino, gelişinden önce yaşananlarla meşgul olmak istemediğini vurguladı ve mevcut sürecin yalnızca geleceğe odaklanmayı gerektirdiğini belirtti.

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Pochettino, "Geçmişi pek düşünmüyorum. Mesele burada kendi yaklaşımımızı inşa etmek. Elbette kulübün desteğini hissediyoruz ve çalışmalara çoktan başladık. Geçmiş bize hiçbir konuda yardımcı olmayacak, dün olanları düşünmenin bir faydası yok. Oyuncularla konuştuk, şu an en önemli şey bir sonraki adıma odaklanmak" ifadelerini kullandı.

Önceliğin gruba en iyi seviyesini ortaya koyması için yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Pochettino, şunları ekledi: "Desteği hissediyoruz ve oyuncuların en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olmak için çok çalışacağız. Önceliğimiz bu."

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Bruno Fernandes projenin merkezinde, sözleşme yenileme konusunda ise belirsiz tavır

Portekizli kaptan Bruno Fernandes, basın toplantısında özel bir ilgi gördü. Pochettino'ya oyuncunun takımdaki yeri ve önümüzdeki süreçteki etkisi soruldu.

Arjantinli teknik adam, gelişinden bu yana oyuncuların gösterdiği bağlılığı övdü ve Portekizli kaptanın önemini vurguladı ancak aynı zamanda grubun tüm üyelerinin yeni projede değerli olduklarını hissetmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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Pochettino, "İlk günden itibaren tüm oyuncuların bağlılığının olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Bruno bizim kaptanımız ve çok önemli bir oyuncu ama tüm oyuncuların önemli olduklarını hissetmeleri gerekiyor" dedi.

Pochettino, oyuncuları tanımak ve fikirlerini dinlemek amacıyla takımla uzun bir toplantı yaptığını da açıkladı: "Dün konuştuk, ofisimde üç saat boyunca tüm oyuncularla sohbet ettim. Bazı sakat oyuncular toplantıda yoktu ama önümüzdeki birkaç gün içinde herkesle konuşacağım."

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Fernandes'in sözleşmesinin geleceği sorulduğunda ise teknik direktör konuyu ileriki bir tarihe bırakmayı tercih etti ve yalnızca şunu söyledi: "Bana sorduğun konu hakkında konuşmak için zamanımız olacak."

Soyunma odası karşılık veriyor, Pochettino güveni yeniden tesis etmenin yollarını arıyor

Soyunma odasındaki atmosfer hakkında konuşan Pochettino, kulübün yapısını ve kimliğini anlamanın göreve gelen her teknik direktör için ilk adım olduğunu belirtti ve oyuncularda görüntüyü değiştirme ve sonuçları iyileştirme yönünde gerçek bir istek gözlemlediğini ifade etti.

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Pochettino, "Görevimiz uyum sağlamak ve ilerlemek. Yeni bir kulübe geldiğinizde en önemli şey kültürünü ve kimliğini anlamaktır. Bu kulübün herkes için ne anlama geldiğinin tamamen farkındayız" dedi.

Oyuncuların yalnızca kulübe karşı değil, taraftarlara, ailelerine ve arkadaşlarına karşı da omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduklarını ekleyen Pochettino, çalışmaların başından bu yana onlarda net bir bağlılık gözlemlediğini vurguladı.

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Teknik direktör, kötüye giden sonuçlar nedeniyle oyuncuların yaşayabileceği güven krizine de değindi ve yeni bir teknik ekibin gelişinin gruba farklı bir moral desteği sağlayabileceğini belirtti.

Pochettino, "Maç kazanamadığınızda güvenin azalması doğaldır. Oyuncuların bizden yeni bir şeyler hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir teknik ekip geldiğinde genellikle olan da budur" diye konuştu.

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Arjantinli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Son iki günde onlardan iyi bir karşılık ve sıcak bir karşılama gördüm. Bugünkü antrenmanın sonunda gösterdikleri çaba için onlara teşekkür ettim, bu olumlu bir şey. Şimdi ilkelerimizi yerleştirmeli ve felsefemizi uygulamalıyız. Takım gerekli kaliteye sahip, bizim de potansiyelini ortaya çıkarmamız gerekiyor."

Tam yetki ve fiziksel kondisyon hakkında mesaj

Pochettino, takımla ilgili sportif ve idari kararların alınmasındaki rolüne dair soru işaretlerinin ardından Manchester United'daki yetkilerinin niteliği hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

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Teknik direktör, maç kadrosunu ve ilk 11'i belirlemekten oyuncu değişikliklerini yapmaya kadar tüm teknik rolü elinde tutacağını vurguladı ve gelecekte takımı etkileyen temel kararlara da katılmayı arzuladığını belirtti.

Pochettino, "Kariyerim boyunca her zaman antrenör, teknik direktör ya da takım menajeri oldum, bu yüzden rolümde köklü bir değişiklik yok. Teknik direktör olarak pazar günkü maçın kadrosuna karar veren, 11 kişilik ilk 11'i seçen ve oyuncu değişikliklerini yapan kişi ben olacağım" dedi.

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Pochettino şunları ekledi: "Gelecekte takımı etkileyen tüm temel kararların alınmasında yer almak isteyeceğimi biliyorum. Sonuçta Manchester United bir futbol kulübü."

Oyuncuların fiziksel hazırlık durumuna ilişkin soruya ise temkinli yaklaşan Pochettino, aceleci yargılarda bulunmayı ya da grubu içinden geçtiği koşullardan bağımsız şekilde değerlendirmeyi reddetti.

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Pochettino, "Bir oyuncu grubu bulduk, onlara futbol felsefemizi sunduk ve cesur olma fikrini benimsediler. Ancak bu tür tartışmalara girmekten hoşlanmıyorum. Konuları bağlamından kopararak tartışamayız, verileri de çevresindeki koşulları anlamadan konuşamayız" dedi.

Arjantinli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Dürüst olmam gerekirse, bazen veriler sahada zaten gözlemlenebilenleri yansıtır. Ancak biz burada kimseyi eleştirmek ya da olumsuzlukları ortaya dökmek için değil, kulüple omuz omuza çalışarak bir şeyler inşa etmek için bulunuyoruz."

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Pochettino, göreve geliş zamanlamasının önceden değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı ve küçüklüğünden beri aklından çıkmayan babasının tavsiyesini hatırlattı: "Asla kesin konuşamazsınız. Zamanlamanın kendi kuralları vardır ve futbol her zaman futboldur. Çok küçük yaşta bir ders aldım. Babam bana her zaman hazır olmamı tavsiye etmişti, çünkü hayatının fırsatının ne zaman karşına çıkacağını bilemezsin."