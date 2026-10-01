Real Madrid, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) kulübün konuyla ilgili sunduğu belgeleri teslim aldığını açıklaması ve İspanya'da eski Hakemler Teknik Komitesi başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın aldığı ödemelere ilişkin soruşturmanın devam etmesinin ardından, Negreira davasındaki tutumunu sertleştirdi.

Real Madrid,resmi bir açıklama yayımladığı bugün perşembe günü, UEFA'nın kulüp tarafından yapılan şikâyeti, Real Madrid'in dava dosyasına eklediği belge ve kanıtlarla birlikte teslim aldığını kabul ettiğini doğruladı ve soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanmasını gerektiren bir aşamaya girdiğini belirtti.









Kulüp açıklamasında, yaptığı şikâyetin, son derece ciddi olarak nitelendirdiği olaylara ilişkin "geniş kapsamlı belge ve kanıtlar" içerdiğini, bunların rekabetin bütünlüğünü ve hakem sistemine duyulan güveni doğrudan etkilediğini vurguladı.

Real Madrid, bu belgelerin UEFA'ya ulaşmasının ardından, soruşturmanın tamamen sonuçlanmasına kadar "mümkün olan en yüksek hızda" devam etmesinin ve yetkili mercilerin, doğrulanan olayların ciddiyeti ışığında uygun gördükleri kararları almasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Bu sertleşme, UEFA'nın Negreira davasındaki soruşturmaya ilişkin Real Madrid tarafından sunulan çok sayıda belgeyi resmen teslim aldığını açıklamasının ardından geldi. UEFA, etik ve disiplin müfettişlerinin de bu belgeleri, dosyanın devam eden incelemesi kapsamında değerlendirmek üzere aldığını doğruladı.

Real Madrid açıklamasında, Avrupa Federasyonu ile etkin bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğini ve kulübün Avrupa futbolunu yönetmesi gereken ilkelerle bağdaşmadığını düşündüğü olayları aydınlatmak için yetkisi dahilindeki tüm adımları atacağını belirtti.

Real Madrid bu ilkeleri bütünlük, şeffaflık ve fair play olarak tanımladı; bu mesaj, kulübün konuya ilişkin Avrupa düzeyinde harekete geçmeyi sürdürme kararlılığını yansıtıyor.

Bu gelişme, Real Madrid'in girişimlerinin Negreira davasını UEFA koridorlarında yeniden gündeme getirdiği bir dönemde geldi. Avrupa kuruluşu geçtiğimiz yıllarda dosyayı takip etmişti; şimdi ise müfettişler, kraliyet kulübünün sunduğu yeni belgeleri inceliyor.

Soruşturmanın devam etmesi, Barcelona hakkında bir ceza verileceği anlamına gelmiyor; zira bir sonraki adım, UEFA'daki yetkili organların kanıtları inceleyip ilgili tarafları dinledikten sonra varacakları sonuca bağlı kalıyor.