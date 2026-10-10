FCB teknik direktörü, Sky mikrofonlarına yaptığı açıklamada cuma günkü maçta liderin SV Werder Bremen karşısında aldığı sonucun kendisi için muhtemelen tamamen önemsiz olduğunu ortaya koydu. Belçikalı teknik adam, "Dürüst olmam gerekirse Dortmund'un nasıl oynadığını bile bilmiyorum" dedi.

Kompany sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bu stada geldim ve Dortmund'un nasıl oynadığını bilmiyordum. Bu benim için bir rol oynamıyor. Bir noktada birbirimize karşı oynayacağız, işte o zaman bunun bir rolü olacak. Sezon sonunda Dortmund ile bizim aramızda kaç puan fark olduğu önem taşır."

Hem BVB hem de Bayern 2-2'nin ötesine geçemediği için, iki rakip arasında beş hafta sonunda hâlâ iki puan fark bulunuyor. Borussia daha önce üst üste dört maç kazanmıştı, Alman rekor şampiyonu ise FC Schalke 04 karşısında da (0-0) puan kaybetmişti.

Vincent Kompany bu yüzden rakiplerinin sonuçlarına bakmıyor

Kompany, bu düşünce tarzını Manchester City'de stoper olarak geçirdiği döneme dayandırdı ve FC Liverpool ile yaşadıkları "inanılmaz mücadeleyi" hatırlattı.

"Bir noktada iş 100, 98 ya da 99 puana kadar gidiyordu. Bir süre sonra artık rakibe bile bakmıyorsun. Sadece kendine, gollerine odaklanıyorsun, hep devam ediyorsun" diyen 40 yaşındaki teknik adam, ardından takımına da bir çağrıda bulundu: "Ama öyle bir an geliyor ki bütün maçları kazanmak zorundasın. Ben tamamen bir tünelin içindeyim. Diğerlerinin ne yaptığı hiç umurumda değil. Sadece bizim sonuçlarımız, bizim maçlarımız. Bugün bunun ne kadar uç bir şey olduğunu yine gördünüz. Bu benim bakış açım, çünkü diğerlerinin maçları üzerinde hiçbir etkım yok."

Manuel Neuer de henüz sekizinci saniyede yaptığı korkunç hatayla skoru geçici olarak 0-1'e getiren gole neden olmasına ve yenilen ikinci golde de en azından şanssız görünmesine rağmen, panik yapmak için henüz bir neden görmüyor. Tecrübeli kaleci, "Takipteyiz, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Dortmund'a karşı daha iki maçımız da var. Sezonun henüz görece erken bir dönemindeyiz, bu yüzden kesinlikle kaybedilmiş bir şey yok. Bizi asıl kızdıran, bu maçı kazanamamış olmamız" dedi.



