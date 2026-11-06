Andoni Iraola, bu sezon Premier League'de Liverpool'dan daha fazla faul yapan takım olmadığını gösteren çarpıcı bir istatistiğin ardından takımının “bazen fazla dürüst” olduğunu kabul etti. Arsenal ve Fenerbahçe karşısında üst üste aldığı iki yenilginin ardından pazar günü Crystal Palace deplasmanına çıkacak Liverpool'da teknik direktör Iraola, oyuncularından reaksiyon bekliyor. Topuğundaki sorun nedeniyle Ryan Gravenberch'in oynayıp oynamayacağı ise hâlâ belirsiz.

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Liverpool, Premier League'de en çok faul yapan takım

The Independent'ın haberine göre Liverpool, bu sezon Premier League'de 128 faul yaparak ligdeki diğer tüm takımları geride bıraktı. Öte yandan, Iraola'nın takımının lehine yalnızca 88 faul çalındı; ligde sadece üç takım daha az faul kazandı.

Liverpool, Arsenal ve Fenerbahce karşısında oynadığı son iki maçı kaybetti. Arsenal maçında ise Alexander Isak'ın forması çekilmesine rağmen lehine penaltı verilmedi. Konu, pazar günü Selhurst Park'a yapılacak deplasman ziyareti öncesinde Iraola'nın basın toplantısında gündeme geldi.

Iraola, hakemin övgüsünü nasıl karşılayacağını bilemedi

Liverpool Teknik Direktörü, oyuncularının hakemleri kandırmaya çalışmadığını kabul etti ve davranışlarının hakemden övgü bile aldığını açıkladı. Iraola, “Oldukça dürüst bir grubuz, bazen fazla dürüstüz” dedi. “Geçen gün maçtan sonra hakem bizi tebrik etti… Bundan hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin değilim!

“Davranışlarımız çok iyiydi. Bence bunun samimi olması gerekiyor; rol yapamazsınız. İtirazların da samimi olması gerekiyor. İstekliyiz, baskı yapmak ve yoğun oynamak istiyoruz, ancak arada büyük bir fark var.”

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Iraola, Liverpool'un ‘tuhaf sezonunu’ anlattı

Liverpool, Premier League'de lider Arsenal'in dokuz puan gerisinde, beşinci sırada yer alıyor. Dokuz lig maçında yalnızca dokuz gol yemesine karşın dört Şampiyonlar Ligi maçında şimdiden 10 gol yedi. Iraola, “Tuhaf bir sezon geçiriyoruz” diye ekledi. “Şampiyonlar Ligi'nde çok gol atıyor, çok gol yiyoruz. Premier League'de daha az gol atıyor, daha az gol yiyoruz. Elbette daha fazla gol atıp daha az gol yemek istiyoruz!

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“Mesele maçları kontrol etmek. Fenerbahce karşısında bazen oyunu gereğinden fazla kontrol ediyoruz; iyi pozisyonlar alıp ileri çıkıyoruz ama bazen ceza sahasına daha fazla oyuncu sokmamız gerekiyor. Evet, bu kontrolümüzü azaltır ama hücumda bizi daha tehlikeli kılar. Özellikle Arsenal karşısında… Ceza sahasına hücum etme biçimimiz daha iyi olmalı.”

Liverpool, Palace galibiyetini hedeflerken Gravenberch'in durumu belirsiz

Iraola, orta saha oyuncusu Gravenberch'in topuğundaki ağrıyla mücadele etmeyi sürdürdüğünü ve Selhurst Park'ta oynayıp oynayamayacağının belirsiz olduğunu doğruladı.

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“Bir hafta önce iyi bir seri yakalamıştık; durumumuz da moralimiz de daha iyiydi” dedi. “Şimdi bu değişti ve böyle olması gerekiyor. İki yenilginin ardından tepki vermeliyiz: Palace deplasmanında kazanmamız gerekiyor.”