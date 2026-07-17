Durumundan memnun değil… Faslı yıldız, kulübünden ayrılmayı düşünüyor

Faslı milli futbolcu Bilal El-Khnous, takımdaki durumundan memnun olmadığını belirtmesinin ardından, mevcut yaz transfer döneminde Alman takımı Stuttgart’tan ayrılmayı ciddi olarak düşünüyor.

Faslı “Al-Batal” gazetesi bugün Cuma günü, El-Khnous’un yakınlarına, özellikle 2025 Afrika Uluslar Kupası’na katıldıktan sonra ilk 11’deki yerinin azalması ve aldığı oyun süresinden memnun kalmaması nedeniyle Stuttgart’tan ayrılma seçeneğini değerlendirdiğini söylediğini bildirdi.

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22 yaşındaki oyuncu, Stuttgart formasıyla gol ve asist olmak üzere 16 gol katkısı sağlayarak iyi bir ilk sezon geçirmiş olsa da, sezonun ikinci yarısı beklentilerinin altında kaldı. Alman Bundesligası'nın ikinci yarısında sadece 8 maçta ilk 11'de yer aldı ve 3 gol katkısıyla yetindi. Almanya Kupası finaline de yedek kulübesinden başladı.

Raporda, Stuttgart yönetiminin şu ana kadar oyuncudan ayrılma konusunda herhangi bir resmi talep almadığına ve Leicester City'den yaklaşık 20 milyon euro karşılığında kiralık statüsünden kalıcı transfere geçmesinden sadece bir yıl sonra onu elinden çıkarmayı düşünmediğine dikkat çekildi.

Kulüp, özellikle Dünya Kupası’nda sergilediği performans sayesinde değerinin artması ve Fas milli takımıyla 6 maçta ilk 11’de yer almasının ardından, 60 milyon avroyu aşan bir teklif almadıkça müzakerelere açılmayacaktır.