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Durumu içler acısı: Real Madrid'in dörtlüğünün ardından Vinicius'tan şok eden kare

Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi
Vinicius Junior
İspanya
Almanya
Brezilya

Brezilyalı yıldız ne yaptı?

Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da Leipzig'i 4-1 mağlup etmesi, kraliyet ekibinin taraftarlarını endişelendiren bir görüntüye yol açtı.

Bitiş düdüğünün ardından Brezilyalı Vinicius Junior, galibiyeti takım arkadaşlarıyla kutlamak için sahaya koşmadı; aksine doğrudan soyunma odasına yöneldi. Bu bilgiyi "Cadena Ser" radyosu aktardı.

Takım arkadaşlarına katılmak için orada bekleyen vatandaşı Rodrygo Goes ile kucaklaştıktan sonra Vinicius, tek başına soyunma odasının girişine doğru ilerledi.

İlk 11'de forma giyen Vinicius sönük bir performans sergiledi ve teknik direktör Jose Mourinho, 70. dakikada onu takım arkadaşı Yan Diomande ile değiştirmeye karar verdi. Diomande, yalnızca 20 dakikada bir asist yaptı ve bir gol kaydetti.

Real Madrid muhabiri Javier Herraiz, "Carrusel Deportivo" sitesinde yaşananları şöyle aktardı: "Evet, kendi isteğiyle ayrıldı. Size daha önce söylemiştim. İçler acısı bir durumda. Şimdi onu toparlamaya çalışabiliriz ya da birileri ona karşı yuhalamaya devam etmek isterse, bunu yapsınlar, bu onların hakkı; ancak onun içler acısı bir durumda olduğunu bilmeleri gerekiyor."




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