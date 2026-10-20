FCB Teknik Direktörü Vincent Kompany, cumartesi günü RB Leipzig'e karşı oynanan Bundesliga maçında şiddetli kalça ağrılarıyla mücadele etti. Üstelik bir virüs enfeksiyonu da geçiriyor. Bu iki rahatsızlık, Kompany'yi maçın neredeyse tamamını kulübede oturarak geçirmeye zorladı. Kenar çizgisindeki yönlendirmeyi ise neredeyse tamamen yardımcı antrenör Aaron Danks üstlendi.

Rahatsızlığı bulunan Belçikalının sağlık durumuna ilişkin yeni ayrıntıları Bild gazetesi paylaştı. Kompany, pazartesi günü evde kaldı ve gizli antrenmana katılmadı. Onun yerine Danks'in yanı sıra yardımcıları Rene Maric, Floribert N’Galula ve Daniel Fradley görev yaptı.

Kompany'nin pazartesi günü, takımın dahiliye uzmanı Prof. Dr. Roland Schmidt'in de aralarında bulunduğu doktorlar tarafından muayene edildiği belirtildi. 40 yaşındaki teknik direktörün Leipzig maçı civarında çok halsiz olması nedeniyle hastalığı kulüp içinde hafife alınmıyor. Kompany soyunma odasında takıma konuşmalarını yapmış olsa da hem devre arasında hem de bitiş düdüğünün ardından Allianz Arena'daki bir kanepeye uzandığı söyleniyor.

Bayern Münih: Vincent Kompany'nin kalçası neden ağrıyor?

Kalça sorunları, tz gazetesine göre griple bağlantılı; grip, eski yara dokusunda sorunlara yol açıyor. Kompany bu nedenle Leipzig maçında Allianz Arena'nın iç koridorlarından sahaya çıkarken merdivenleri tırmanmakta gözle görülür biçimde zorlandı.

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Kompany ayrıca maç sonundaki alışılmış röportaj turuna katılmadı ve bunun yerine Max Eberl ile diğer yöneticileri gönderdi. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, Sky ekranlarında "Şu anda teknik direktör odasında yatıyor" dedi ve bir başka açıklamasında "Gerçekten iyi değil" diye vurguladı. Joshua Kimmich ise durumdan habersizdi. "Nesi varmış? Bundan hiç haberim olmadı" diyen Kimmich, "Sanırım sizinle konuşmak istemiyor" diye şaka yaptı.

Eberl, Kompany'nin Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynanacak önemli maç için yeniden güç toplayacağı konusunda ise iyimserdi. "Çarşamba günü için sorun olmayacağından eminiz." Yine de "Nasıl bir rol üstleneceğini henüz söyleyemem" diye ekledi.

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Arsenal maçına hazır olacak mı? Vincent Kompany'de son durum

Bild gazetesinin haberine göre FCB yöneticileri, geçen yılın finalistiyle oynanacak maçtan bir gün önce de Kompany'nin takımının başında olabileceği konusunda umutlu. Pazar günü hazırlık için yeniden Säbener Straße'de bulunması olumlu bir işaretti.

Kompany ayrıca salı günü son antrenmanı yönetmek istiyor. Arsenal maçına yetişip yetişemeyeceğine ilişkin kesin kararın saat 16.00'daki basın toplantısında verilmesi bekleniyor.







