Durumu bir anda kökten değişti: Bayern Münih'in bir yıldızı yol ayrımında

FC Bayern’de son dönemde tekrar eden bir süreç yaşandı: Önemli ilk 11 oyuncuları sözleşmelerinin sonuna yaklaşıyor, yurt dışındaki üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor, anlaşılır şekilde mutlaka elde tutulmak isteniyor, baskı altında yüksek maaşlı yeni sözleşmelere imza atıyor ve ardından da çeşitli nedenlerle bir anda alışılmış performanslarını sergileyemiyorlar.

Örneğin Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman ve biraz daha düşük ölçekte de Eric-Maxim Choupo-Moting’de durum böyleydi. Maaşları, uzatmaların ardından çok geçmeden artık sahadaki değerlerini yansıtmamaya başladı, ancak mali kaynakları bağladı ve böylece aynı anda kadro planlamasını da bloke etti. Münih ekibi satmak istedi, oyuncular ise haklı olarak sözleşmelerine işaret etti. Böylece FC Bayern, sonunda bonservissiz ayrılana kadar (Goretzka, Choupo-Moting), maaş indirimiyle sözleşme uzatana kadar (Gnabry) ya da nispeten düşük bir bonservis bedeliyle satılana kadar (Coman) birçok yükü sırtında taşıdı.

Alphonso Davies’de de benzer bir gelişme tehdidi var: Real Madrid’in ısrarlı ilgisinin eşlik ettiği aylar süren pazarlığın ardından Şubat 2025’te son derece kazançlı şartlarla 2030’a kadar sözleşme uzattı. Dile getirilen yıllık garanti ücreti: 15 milyon euro, bonuslarla bu rakam daha da ciddi şekilde artabiliyor. İmza parası: 22 milyon euro.

FC Bayern: Alphonso Davies, çapraz bağ yırtığından beri tökezliyor

Sözleşmesini uzattıktan kısa süre sonra çapraz bağlarını yırttı, dokuz ay sahalardan uzak kaldı, dönüşünün ardından birden fazla sağlık kaynaklı aksilik yaşadı ve bugün hâlâ eski gücüne dönemedi. Geçen sezonun sonunda Davies kas demeti yırtığı yaşadı, bu yüzden uzun zamandır beklenen ev sahibi Dünya Kupası’nda Kanada formasıyla sadece 16 dakika oynadı ve sakat şekilde FC Bayern’e döndü.

Takım arkadaşları Asya turundayken Davies, yeni transfer Ismael Saibari ve Jamal Musiala ile birlikte Münih’te bir kez daha geri dönüşü için çalıştı. Bu hafta takım antrenmanlarına başlaması ve 22 Ağustos’ta Borussia Dortmund’a karşı oynanacak Süper Kupa’ya kadar yeniden forma giymeye hazır olması bekleniyor, ancak buna rağmen onu kulübe bekliyor olabilir.

Davies bu yaz alışık olmadığı bir durumun içinde. 2019/20’deki üçlemeyle sonuçlanan sezondaki çıkışından bu yana ilk kez tartışmasız bir numaralı sol bek değil. Son yıllarda Davies’in yokluğunda savunmanın solunda daha çok esnek geçici çözümler görev yaptı: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ya da Josip Stanisic.

Ancak Münih ekibi bu yaz Nathaniel Brown’ı 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı; ondan Davies ile tamamen açık bir rekabete girmesi bekleniyor ve şu an itibarıyla hatta favori olarak görülüyor. Brown, geçen sezon Eintracht Frankfurt’un zayıf takımındaki parlayan isimdi ve Dünya Kupası’nda da zayıf bir DFB takımının parlak yüzüydü.

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Brown son dönemde Davies’i uzmanlık alanında bile geride bıraktı

Sakatlığı bulunan Davies’in aksine Brown, Asya turunda ritim bulup teknik direktör Vincent Kompany’nin gözüne girmeyi başardı. Brown, daha iyi fizik durumundan bağımsız olarak Davies’ten teknik açıdan daha donanımlı ve oyun anlayışı daha iyi; Davies ise daha çok atletizmi ve hızıyla öne çıkıyor. Davies gibi güçlü yön profiline sahip oyuncular, kondisyonlarından diğerlerinden de fazla beslenir; sağlık problemleri onları aşırı ölçüde yavaşlatır, kelimenin tam anlamıyla da öyle olur. Son dönemde Davies’te de durum tam olarak böyleydi.

Bunu özellikle bir istatistik ortaya koyuyor: Davies, FC Bayern’deki ilk altı sezonunun tamamında Bundesliga’nın en hızlı oyuncuları arasında yer aldı. Yıllık en yüksek sürati 35,97 km/s ile 2022/23 sezonundaki mutlak zirve olan 36,53 km/s arasında değişiyordu. Ancak geri dönüşünden bu yana en fazla 35,11 km/s hıza ulaşabildi. Bu çok sert bir düşüş ve geçen sezon lig genelinde yalnızca 39. sıra anlamına geliyor. Buna karşılık 35,78 km/s ile 11. sırada ise Nathaniel Brown var.

Gerçekten de yeni transfer yalnızca Davies’ten daha geniş bir güçlü yön profiline sahip olmakla kalmıyor, son dönemde onu uzmanlık alanında bile geride bırakmış durumda. Muhtemelen bu durumu geniş kamuoyunun gündemine yan yoldan da taşımak için Brown, resmi tanıtımında en büyük gücü olarak “boş alan hissi”nin yanında “hız”ı da saydı.

Sezon Alphonso Davies’in en yüksek hızı 2019/20 36,51 km/s 2020/21 35,97 km/s 2021/22 36,08 km/s 2022/23 36,53 km/s 2023/24 36,1 km/s 2024/25 36,24 km/s 2025/26 35,11 km/s

Alphonso Davies’in bu yaz satışı “gündem dışı”

Davies’in teorik olarak bu sezon başka bir pozisyonda da forma şansı doğabilir; bu da geçmişte Kanada Milli Takımı’nda düzenli olarak oynadığı sol kanat olur. Luis Diaz orada tartışmasız isim. Ancak onun dinlenmeye ihtiyaç duyması ya da hatta sakatlanması durumunda seçenekler azalıyor.

Kağıt üzerindeki alternatif olarak en üst seviyede deneyimsiz altyapı çıkışlı Arijon Ibrahimovic düşünülüyor. Musiala, Gnabry ya da Saibari gibi merkez oyuncuları da gerektiğinde bu bölgede görev yapabilir. Kompany, Jeju SK FC’ye karşı oynanan hazırlık maçında sol önde Bara Ndiaye’yi denedi, henüz 17 yaşındaki Maycon Cardozo da hazırlık döneminde iyi izler bıraktı. Kompany’nin burada zaman zaman Davies’i de denemesi ihtimal dışı değil.

Esasen FC Bayern’de hâlâ Davies’in eski gücüne döneceğine inanılıyor, ya da daha doğrusu buna umut bağlanıyor. Bu nedenle sportif direktör Max Eberl’in, üstelik Brown’un tanıtımında özellikle vurguladığı gibi, bu transfer döneminde bir satış “gündem dışı”. Üstelik Davies lehine yumuşak faktörler de var. Olumlu tavrıyla takımın neşe kaynağı olarak görülüyor. Milliyeti itibarıyla Kuzey Amerika pazarındaki erişim açısından önemli; tıpkı Min-Jae Kim’in Asya pazarında olduğu gibi. Ancak sonuçta belirleyici olan sportif performans.

25 yaşındaki Davies yol ayrımında. Brown ile rekabeti kaybetmesi ve bir hayal kırıklığı yaratan sezon daha geçirmesi halinde, bir zamanlar Gnabry, Goretzka, Coman ya da Choupo-Moting’in bulunduğu duruma hızla düşebilir. Kulüp içinde sportif değerine göre fazla pahalı görülecek ve böylece otomatik olarak satış adayı sayılacaktır. Ancak Davies bu durumda rahatça 2030’a kadar geçerli olan yüksek maaşlı sözleşmesine işaret edebilir.