"Oyuncular medyanın karşısına çıkmayacak. Oyuncular bu kararı kulübün iç meselesi nedeniyle aldı. Bununla hiçbir ilgisi olmayan teknik direktör ise bu konuda açıklama yapmayacak." Athletic Club, perşembe gecesi geç saatlerde FC Barcelona'nın Bilbao'yu sahasında 2-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısından hemen önce bu açıklamayı yaptı.

Yaşananlar hakkında konuşmaması gereken "teknik direktör", bu yazdan bu yana Bask ekibinin başında olan ve daha birkaç hafta içinde birden fazla sorunla uğraşmak zorunda kalan Edin Terzic'ti.

Terzic, sezonun ikinci maçında alınan ikinci resmi mağlubiyetin ardından kötü başlangıcın sorumluluğunu üstlendi, ancak iyimser ve mücadeleci bir tavır sergileyerek takımının yeteneklerine güvendiğini gösterdi.

Yine de şu var: FC Sevilla'ya sahasında 3-1 kaybedilen açılış maçı büyük bir hayal kırıklığıydı, ancak dünya şampiyonu ve yıldız transfer Rodri'nin de ilk kez forma giydiği Hansi Flick'in yıldızlar topluluğuna karşı alınan 2-0'lık yenilgi muhtemelen daha katlanılabilir.

Getty Images





Bilbao yıldızları medya boykotu yoluna gitti

Borussia Dortmund'un eski teknik direktörünün konuşmadığı konu, oyuncularının medya boykotuydu. Her şeyden önce, takımının en iyi oyuncusu seçilen ve röportaj vermesi gereken İspanya Milli Takımı kalecisi Unai Simon, gazetecilere soğuk davrandı.

Arka plan ise uzun süre gizli kalmadı. Gazeteci Nico Rodriguez'in futbol talk show'u El Chringuito programında anlattığına göre Athletic'te işler ciddi şekilde ters gidiyor. Başkanın tasarruf politikası oyuncuları öfkelendirdi.

Rodriguez, "Bunun nedeni, başkan Jon Uriarte'nin aldığı ve hem A takımın hem de altyapı departmanının günlük yaşamını etkileyen bir dizi tasarruf tedbiri" dedi. "Durum, başkanın oyuncuların aile üyeleri ve arkadaşlarının maçlara gidebilmesini sağlayan ücretsiz biletleri kaldırmaya karar verdiği gün tırmandı."

Takımla kulüp yönetimi arasındaki görüşme sonuçsuz kaldı

Cephelerin sertleştiği belirtildi. Gazeteci Edu Velasco'nun aktardığına göre başkan ile oyuncular artık "birbirlerinin gözlerinin içine bile bakmıyor. Bu popülist bir önlem, çünkü San Mames'te birkaç istisna dışında kapalı gişe oynanan maç yok. Bu tamamen göz boyama!"

Bunun üzerine takım konseyi ile kulüp yönetimi arasında bir görüşme yapıldığı, ancak bunun da sonuçsuz kaldığı, bu nedenle oyuncuların şimdi boykot yoluna başvurduğu belirtildi.

Bilbao ve Terzic, sezonun ilk puanları için verdikleri mücadelede pazar akşamı Celta Vigo deplasmanında bir sonraki fırsatı yakalayacak. İç anlaşmazlıkların ne zaman, nasıl ya da çözülüp çözülmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.