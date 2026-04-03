Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya yetişmek için zamana karşı yarışıyor.

32 yaşındaki forvet, antrenmanlarda ayak bileğinden sakatlanmasının ardından salı akşamı Wembley’de Japonya’ya karşı oynanan ve İngiltere’nin 0-1 kaybettiği hazırlık maçında forma giyemedi. Kane, kampın ilk yarısında Uruguay ile 1-1 berabere biten karşılaşmada da dinlendirilmişti.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Kane’in yarın cumartesi Bundesliga’da Freiburg’a karşı oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı; bununla birlikte oyuncunun İspanya’ya seyahat edebilmesini umduğunu da dile getirdi.

Kompany, bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Harry pazar gününe kadar iyi antrenman yaptı, sonra milli takımdayken ayak bileğinde bir şey hissetti. Bu, yarınki maçı etkileyecek ve hazır olmayacak” dedi.

“Buna rağmen salı günkü maç (Real Madrid’e karşı) konusunda iyimserim. Elbette ideal bir durum değil, Freiburg’a karşı oynamasını isterdim ama mevcut duruma göre bu mümkün olmayacak” diye ekledi.

Kane, teknik direktör Thomas Tuchel’in kadrosunda temel bir unsur olarak görülüyor; 78 uluslararası gol kaydetti. İngiltere Milli Takımı’nın son maçları, onun yokluğunda hücum etkinliğinin gerilemesiyle birlikte Kane’in önemini net biçimde ortaya koydu; özellikle de bu yaz ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri yaklaşırken.

Kane bu sezon dikkat çekici bir rakama imza attı: Kulübü ve milli takımıyla 45 maçta 53 gol attı. Bu da olası yokluğunu, Bundesliga’da en yakın takipçisi Borussia Dortmund’un 9 puan önünde lider olan Bavyera ekibi için büyük bir endişe kaynağı haline getiriyor.

Bayern Münih’in, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü “Bernabéu”da Real Madrid ile karşılaşması; rövanşın ise 8 gün sonra Münih’te oynanması planlanıyor.