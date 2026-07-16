Durum giderek karmaşıklaşıyor… Nantes teknik direktörü, Mustafa Muhammed’in ortadan kayboluşunun sırrını açıkladı

Mısırlı forvet Mustafa Muhammed’in Fransız kulübü Nantes ile yaşadığı krizi daha da karmaşık hale getiren yeni bir gelişmede, takımın teknik direktörü Michel Der Zakarian, kulübün yeni sezon hazırlıklarının yeniden başlamasından bu yana oyuncuyla iletişimi kaybettiğini açıkladı.

Perşembe günü düzenlenen ve Fransız "L'Équipe" gazetesi tarafından aktarılan basın toplantısında, cumartesi günü Lorient ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Mustafa Muhammed'in durumu hakkında soruya yanıt veren Der Zakarian, "Nerede olduğunu bilmiyoruz, onu arıyoruz ama bazen cevap vermiyor" dedi.

Der Zakarian sözlerine şöyle devam etti: “Kulüp onunla iletişim halinde, ancak ben şahsen aramadım… Oyuncu antrenmanlara gelmek istemiyor ve bu onun hatası, bizim hatamız değil. Biz ona maaşını ödemiyoruz, durum bu kadar. Gelmek istemiyorsa evde kalsın.”

28 yaşındaki Mısırlı milli oyuncu, 24 Haziran’da antrenmanların yeniden başlamasından bu yana Jonlière antrenman merkezine gelmiyor ve Nantes’in üçüncü lig takımı Flory’yi 5-0 mağlup ettiği ilk hazırlık maçında da forma giymedi.

Geçen sezon takımı İkinci Lig’e düşen Nantes’in teknik direktörü şunları söyledi: “Bugün futbolda pek çok çelişki yaşıyoruz. Bunu yapmaya karar veren kendisi; geri döndüğünde ne olacağını göreceğiz.”

Geleceği konusunda belirsizlik sürerken, Fransız kulübü antrenmanlara katılmadığı için Mustafa Mohamed’e para cezası verme kararı almıştı.

Mısır milli takımında 61 maça çıkıp 14 gol atan forvetin, 2023 yılında takıma katıldığından bu yana oynadığı 136 maçta 29 gol attıktan sonra, Nantes ile gelecek yaz sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.