Alman kulübü Bayern Münih, Fransız yıldızı Michael Olise'ye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve devam eden yaz transfer döneminde onu göndermeyi kesinlikle reddettiğini teyit ederek, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanyol ekibi Real Madrid'in umutlarına ağır bir darbe indirdi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Wiesbaden karşısında alınan 2-1'lik hazırlık maçı yenilgisinin ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Bu konu bizim için kesinlikle hiçbir sorun teşkil etmiyor. Michael'ın tatilinin bitmesinin ardından geri dönmesinden mutluyuz. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da bizimle önemli bir rol üstlenecek."

Freund'un bu açıklamaları, Alman üçüncü lig takımı karşısında oynanan hazırlık maçının ardından karışık bölgede geldi ve Olise'nin geleceğine dair İspanyol Kraliyet Kulübü ile arasındaki karşılıklı ilginin ortasında giderek artan spekülasyonlara nokta koydu.

Madrid'de endişe

Bavyera ekibinin bu kararlı tutumu, Fransız oyuncunun hizmetlerinden bu yaz transfer döneminde vazgeçmesi için Bayern'i ikna etmeyi uman Real Madrid çevrelerinde endişeye yol açtı.

Raporlar, Kraliyet Kulübü'nün alternatif seçeneklere yönelmeye başladığını gösteriyor. Kulübün, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında şu anda Alman ekibi Leipzig'den Fildişi Sahilli yıldız Yan Diomande'yi transfer etmeye odaklandığı anlaşılıyor.