Durum değişti mi?.. Bayern Başkanı’ndan Oliisi’nin geleceğiyle ilgili yeni bir mesaj

Alman kulübü Bayern Münih, Fransız yıldızı Michael Olesi’nin geleceği konusunda süregelen tartışmalara son verdi ve oyuncunun takımda kalması konusunda tam kararlılığını vurguladı. Kulüp, Olesi’nin İspanyol kulübü Real Madrid’e transfer olacağına dair haberlerin artmasına rağmen, önümüzdeki dönemde oyuncunun satışı için herhangi bir müzakereye girmeyeceğini açıkladı.

Alman "Abendzeitung" gazetesi, Bayern Münih başkanının basın açıklamalarında, Real Madrid yönetiminin Bavyera kulübüyle temasa geçerek, oyuncu ile herhangi bir görüşme yapılmadığını veya transferi konusunda müzakere niyetinde olmadığını yalanladığını ve bunun, medyada artan spekülasyonları yatıştırmayı amaçlayan bir adım olduğunu belirtti.

Kulüp başkanı, Bayern Münih’in Oliisi’den vazgeçmeye niyetli olmadığını da sözlerine ekleyerek, oyuncunun takım projesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve yönetimin, değeri ne olursa olsun hiçbir teklifi dinlemeyeceğini belirtti.

Bu açıklama, özellikle oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımında gösterdiği dikkat çekici performansın ardından birçok büyük kulübün ilgisini çeken ve oyuncunun geleceği hakkında medyada tartışmaların sürmesi üzerine geldi.

Basında yer alan haberlere göre, oyuncu geleceğine ilişkin kararı turnuva sonrasına ertelemek istiyor ve Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma olasılığı da bulunuyor. Öte yandan, diğer kaynaklar ise yeni bir deneyime atılmaya karar vermesi halinde Real Madrid’e transfer olma seçeneğinin hâlâ masada olduğunu belirtiyor.