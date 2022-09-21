Dursun Özbek: "Yusuf Demir bizim evladımız. Yusuf Demir'i Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için gereken çalışmaya başladık, yapıyoruz."

Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den transfer olan Yusuf Demir'in Türk statüsünde olup olmayacağı konuşulmaya devam ediyor.

Avusturya doğumlu bir Türk olan ve Türkiye-Avusturya çift vatandaşlığı bulunup, Avusturya milli takımını seçen Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynatılması için Galatasaray Yönetimi, TFF ile temasa geçmişti. Dursun Özbek, Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu.

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Dursun Özbek ne dedi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yusuf Demir evladımız. Genç yaşta Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve Barcelona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Her kategoride oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Böyle değerleri kulübümüze kattığımız için memnunuz."

"Söylediklerimize bakılırsa, yazılan çizilenlere bakılırsa, efendim 'Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış'. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Yusuf Demir'i transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk." şeklinde konuştu.

Dursun Özbek açıklamasına şu şekilde devam etti: "Geçen gün bir maç oynuyoruz, yeni daha taze. Esame listeleri geldi. Rakip takımın oyuncularına baktım; yöneticisine 'Sizin takım listesinde bir hata var, listeye bakınca 2 Türk görüyorum sahadaki 11'de. Yönetimi uyarın. Bu şekilde çıkmayın sahaya' dedim."

"Arkadaş aldı listeyi baktı. 'Yahu hakikaten 2 Türk var' dedi. Sorduk, soruşturduk. İsmini söylemiyorum şimdi. Fakat, hanginiz okusanız orada 2 Türk'ten başkasını göremezsiniz. Meğerse bizim İspanyol veya İngiliz zannettiğimiz arkadaş Türk'müş."

"Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Siz çok iyi biliyorsunuz. Kimi kastettiğim son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken Yusuf Demir, geleceğin futbolcusu olacak bir Türk vatandaşını, Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır."

"Yusuf Demir, bizim evladımız. Bizim vatandaşımız. Ona gereken ihtimamı, değeri göstermeliyiz. Yusuf Demir'i Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için gereken çalışmaya başladık, yapıyoruz."

"Yusuf Demir'i Türk futboluna kazandıralım derken çok böyle acayip bir laf etmiş mi oluyoruz. Elbette çalışma gerektiriyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekir. Bu kurallar kendi kendine mi değişecek. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü."

AA

Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor." demişti.