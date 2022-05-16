Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi üzerine kongre sürecine giren ve 19 Haziran Cuma günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da sürpriz bir aday gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Dursun Özbek'in yeniden başkan olmak için kolları sıvadığı ve Galatsaray'ın seçime tek liste halinde girebileceği öne sürüldü.

Bir dönem Galatasaray yönetiminde de yer alan ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığı bilgiye göre Galatasaray'ın mevcut başkan adaylarından Metin Öztürk, Özbek'in yönetiminde ikinci başkan olma şartıyla çekilmeyi kabul ederken, kulübe verdikleri maddi destekle dikkat çeken Erden Timur ve Ali Yüce de Özbek yönetimine girdi.

Tudor ve Terim ile çalıştı

Öte yandan Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre dün geç saatlere kadar kendi otelinde iki başkan adayıyla görüşen Özbek, bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun vereceği karara göre seçime tek liste halinde girecek.

23 Mayıs 2015'te başkanlık koltuğuna oturduğu Galatasaray'dan 23 Ocak 2018'de ayrılan Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu.

Duygun Yarsuvat'tan aldığı başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e emanet eden Özbek, 10 Ağustos 2017 ile 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürütmüştü. İTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan 73 yaşındaki Özbek, Galatasaray'ın başında Igor Tudor ve Fatih Terim ile çalışmıştı.

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