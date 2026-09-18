Barcelona, İspanya La Liga'da yarın cumartesi ligin 7. haftasında iki takım arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde Sevilla karşısında dikkat çekici bir sicile sahip.

İstatistik alanında uzmanlaşan "Opta" ağının verilerine göre Barcelona, La Liga'da Sevilla karşısında oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı; bu seri boyunca aldığı tek mağlubiyet ise Ekim 2025'te 4-1'lik skorla geldi.

Ayrıca Katalan ekibi, müsabakada Sevilla'ya karşı deplasmanda oynadığı son 12 karşılaşmanın her birinde en az bir gol kaydederek toplamda 29 gole ulaştı.

Sevilla, La Liga'da Barcelona'yı son ağırladığı maçı Ekim 2025'te 4-1'lik skorla kazandı; öncesinde ise Katalan ekibine karşı oynadığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle galibiyet alamamıştı.

Endülüs ekibi, müsabakada kendi sahasında Blaugrana karşısında üst üste iki galibiyet almayı 2007 yılından bu yana başaramadı; o dönemde teknik direktörü Juande Ramos yönetiminde üst üste iki galibiyet elde etmişti.

Barcelona, La Liga'da Endülüs takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son 20 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberliğe karşılık yalnızca 2 kez mağlup oldu.

İlk mağlubiyet, Şubat 2023'te Almeria karşısında 1-0'lık skorla geldi; o dönemde Barcelona ve Almeria'yı sırasıyla Xavi ve Rubi çalıştırıyordu. İkinci mağlubiyeti ise Ekim 2025'te Sevilla karşısında 4-1'lik skorla aldı; o dönemde takımları sırasıyla Hansi Flick ve Matias Almeyda yönetiyordu.

Barcelona bu sezon La Liga'da 28 gol kaydederek müsabakanın bu aşamasında tarihindeki en iyi gol istatistiğine ulaştı.

Bu rakamın önüne yalnızca 1940-1941 sezonunda ilk 6 maçının ardından 32 gol kaydeden Sevilla geçmişti; bu da turnuva tarihinde bu aşamada elde edilen en yüksek istatistik oldu.

Sevilla bu sezon La Liga'daki ilk 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve müsabakada 2017-2018 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yakaladı; o sezon da 13 puan toplamış, ardından sezonu yedinci sırada tamamlamıştı.

Barcelona, La Liga'da deplasmanda oynadığı son 3 maçın her birinde 4 veya daha fazla gol kaydetti.

Takımın deplasmanda üst üste 4 maçta 4 veya daha fazla gol attığı son sefer ise Kasım 2012'ye, teknik direktörü Tito Vilanova yönetimine dayanıyor.

Sevilla, bu sezon La Liga'da hücum üçlüsünden başlayan en fazla açık oyun atağını başlatan takım oldu; toplamda 221 atak yaptı.

Buna karşılık Barcelona, 9 veya daha fazla pas içeren atak sayısında 166 atakla müsabakanın zirvesinde yer alıyor; ayrıca bu atakların ardından gelen en fazla şut sayısına da sahip, toplamda 126 şut, ve bunlardan kaynaklanan en fazla gol sayısına da, 26 golle.

Barcelona oyuncusu Raphinha, 2026-2027 sezonunda La Liga'da 9 gol ve 3 asistle doğrudan 12 gole katkıda bulunurken, Lamine Yamal 7 gol ve 2 gol pasıyla 9 gole katkı yaptı; bu ikili, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde gole en fazla katkı sağlayan oyuncular oldu.

Raphinha, La Liga'da Sevilla filelerine diğer tüm rakiplerinden daha fazla gol kaydetti; toplamda 6 gol.

Brezilyalı oyuncu, müsabakada Endülüs ekibine karşı oynadığı 6 maçın 5'inde en az bir gole katkı sağladı; 6 gol kaydedip 2 gol pası verdi, bunların arasında bu yılın şubat ayındaki iki takım arasındaki son karşılaşmada attığı bir hat-trick de yer alıyor.

Sevilla teknik direktörü Luis Garcia, La Liga'da Barcelona karşısında oynadığı son 8 maçı kaybetti; bu da onun müsabakadaki kariyeri boyunca tek bir rakibe karşı yaşadığı en uzun mağlubiyet serisi oldu.



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