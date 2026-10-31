Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak kritik Al-Fateh maçı öncesinde sakatlık laneti, Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri'nin peşini bırakmadı.

Hilal, bugün cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al-Fateh'i konuk ediyor.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, son saatlerde yeniden sakatlanan Salem el-Devseri'nin bu sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini belirtti.

Gazete, "Tornado"nun dün cuma günü antrenmanların bitiminin ardından Hilal kulübünün tıbbi muayenehanesinde bulunduğunu ve bu durumun İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'yi onu maç kadrosundan çıkarmaya mecbur bıraktığını aktardı.

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Bu, Devseri'nin bir maça saatler kala Hilal kadrosundan çıkarıldığı ikinci kez olacak; aynı durum, içinde bulunduğumuz 10 Ekim'de Roshn Ligi'nde İttihad'a karşı oynanan klasiko maçında da yaşanmıştı.

Salem, bu sezonun başından bu yana Hilal ile yalnızca 3 maçta forma giydi; bunların yalnızca biri geçen salı Suudi Al-Shamal'a karşı ilk on birde başladığı maçtı, buna ek olarak Roshn Ligi'nde son dakikalarda oyuna girdiği 2 maçta görev yaptı.

Hilal'in kaptanı, Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'den sonra takımın hücum hattındaki ikinci eksik olacak; Martinelli, geçen cuma Roshn Ligi'nde Al-Qadisiyah'a karşı 3-2 kazanılan maçta sakatlanmıştı.

Buna karşılık, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville, Martinelli ve Devseri'nin yokluğunu telafi etmek için ilk on birde yeniden görev yapacak; özellikle de geçen Al-Shamal maçında Asya cezası nedeniyle forma giyememişti.

Hilal, Suudi Ligi puan tablosunda 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor; iki maç fazla oynayan Al-Qadisiyah ve bir maç fazla oynayan Nassr'ın bir puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Al-Fateh, maça puan tablosunda yalnızca 6 puanla on yedinci sırada girecek; bu puanları tek bir galibiyet ve 3 beraberlikten topladı, 7 kez de yenilgiye uğradı.